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इन 5 गंभीर स्थिति के कारण नीले नजर आते हैं नाखून, संकेत दिखते ही तुरंत जाएं डॉक्टर के पास

कई बार नाखून नीले दिखाई देते हैं, जिसे हम नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन आपको बता दें कि नाखूनों का नीला दिखना कई गंभीर समस्याओं का संकेत हो सकता है। आइए जानते हैं इस बारे में-

इन 5 गंभीर स्थिति के कारण नीले नजर आते हैं नाखून, संकेत दिखते ही तुरंत जाएं डॉक्टर के पास
Causes of blue nails
VerifiedMedically Reviewed By: Dr. Vighnesh Y

Written by Kishori Mishra |Published : April 18, 2026 11:17 AM IST

अक्सर हमारा ध्यान नाखूनों पर नहीं जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नाखूनों का रंग कई तरह की समस्याओं की ओर इशारा करता है। मुख्य रूप से अगर आपके नाखूनों का रंग नीला नजर आए, तो यह शरीर के अंदर चल रही किसी गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है। इसलिए इसे हल्के में बिल्कुल भी न करें। नीले होते नाखून कई मामलों में काफी ज्यादा गंभीर हो सकते हैं।  यशोदा हॉस्पिटल्स, हैदराबाद के सीनियर कंसल्टेंट जनरल फिजिशियन डॉ. विघ्नेश वाई मुताबिक, नाखूनों का नीला पड़ना ज्यादातर शरीर में ऑक्सीजन की कमी या उंगलियों तक सही तरह से खून न पहुंचने की वजह से होता है। इस स्थिति को मेडिकल भाषा में सायनोसिस कहा जाता है। इस विषय के बारे में हम डॉक्टर से विस्तार से जानते हैं, आइए आगे पढ़ते हैं खबर-

क्यों नीले पड़ जाते हैं नाखून?

डॉक्टर कहते हैं कि नाखून नीले होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे-

ठंड हो सकती है वजह

कई बार ठंड के मौसम में उंगलियों की नसें सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड का सर्कुलेशन कुछ समय के लिए उंगलियों की ओर कम हो जाता है। ऐसी स्थिति में नाखून हल्के नीले दिख सकते हैं, जो आमतौर पर खतरनाक नहीं होता और गर्म होने पर ठीक हो जाता है। लेकिन अगर यह समस्या बार-बार हो रही है या लंबे समय तक बनी रहती है, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

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हार्ट संबंधी परेशानी

ठंड के अलावा अगर किसी व्यक्ति को हार्ट से जुड़ी  परेशानी है, तो इस स्थिति में भी नाखून नीले नजर आ सकते हैं। दरअसल, हार्ट डिजीज होने पर शरीर में ऑक्सीजन सही तरह से पंप नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से नाखूनों का रंग नीला दिखाई दे सकता है।

फेफड़ों  से  जुड़ी परेशानी

लंग्स से जुड़ी परेशानियां, जैसे- अस्थमा, सीओपीडी, एलर्जी इत्यादि के कारण जब मरीज को सांस लेने में दिक्कत होती है, जो इस स्थिति में भी नाखूनों का रंग नीला पड़ सकता है। इसे लंबे समय तक इग्नोर करने से बचें।

ब्लड  से जुड़ी समस्याएं

कई बार खून से जुड़ी समस्याएं, जैसे हीमोग्लोबिन का कम होना, हीमोफीलिया, इत्यादि के  कारण शरीर में ऑक्सीजन सही तरीके से नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से नाखूनों का रंग नीला दिखाई दे सकता है।

इसके अलावा ब्लड क्लॉटिंग की दिक्कतें होने पर भी नाखूनों का रंग  नीला दिखाई दे सकता है।

एक ही नाखून नीला क्यों पड़ता है?

कुछ-कुछ लोगों के एक ही नाखून नीले दिखाई दे सकते  हैं। डॉक्टर कहते हैं कि अगर आपका सिर्फ एक नाखून नीला दिख रहा है, तो इसका कारण चोट भी हो सकता है। जैसे किसी चीज से उंगली दब जाना या टाइट जूते पहनने से नाखून के नीचे खून जम सकता है, जिससे वह नीला या काला दिखने लगता है।

कब बन सकती है यह इमरजेंसी?

अगर एक साथ कई नाखून या पूरा हाथ नीला पड़ जाए और इसके साथ चक्कर आना, सीने में दर्द या सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण दिखे, तो तुरंत मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है। ऐसे में तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इस  तरह के  संकेतों को इग्नोर करना आपके लिए घातक साबित हो सकता है।

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अगर नाखूनों का रंग बार-बार बदल रहा है या लंबे समय तक नीला बना रहता है, तो देरी न करें। डॉक्टर से जांच कराना जरूरी है, ताकि सही कारण का पता लगाया जा सके।

FAQs

नीले रंग के नाखूनों के क्या लक्षण हैं?

नाखून नीले होने के लक्षण, उसके कारणों पर निर्भर करते हैं। अस्थमा की वजह से अगर आपके नाखून नीले हो रहे हैं, तो सांस लेने में दिक्कत हो सकती है।    

नाखून नीले होने पर क्या करें?

डॉक्टर के मुताबिक, अगर नाखून नीला दिखाई देने के साथ-साथ सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो फौरन डॉक्टर के पास जाएं।

नाखूनों के नीले होने का क्या कारण है?

हार्ट डिजीज, ब्लड क्लॉटिंग इत्यादि कारणों से नाखून नीले दिखाई देते हैं।  

नाखून नीले होने का क्या कारण है?

डॉक्टर विजय कुमार का कहना है कि ठंड के अलावा हार्ट डिजीज, लंग्स डिजीज इत्याकि के कारण नाखून नीले हो सकते हैं।

About the Author

किशोरी मिश्रा

किशोरी मिश्रा को डिजिटल मीडिया का लगभग 8+ वर्षों का व्यापक अनुभव है, जिसमें स्वास्थ्य (Health) और जीवनशैली ... Read More