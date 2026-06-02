गर्मी में चेहरा लाल क्यों हो जाता है? जानें इसके पीछे की वजह

Face redness in summer : गर्मी में जाते ही कुछ लोगों के चेहरे काफी ज्यादा लाल हो जाते हैं, क्या यह स्थिति नॉर्मल है। आइए डॉक्टर से विस्तार से जानते हैं गर्मियों में चेहरा लाल क्यों हो जाता है?

Written By: Kishori Mishra | Published : June 2, 2026 10:05 AM IST

Medically Verified By: Dr. Vighnesh Y

Face Red in Summer

गर्मी के मौसम में कई लोगों का चेहरा अचानक लाल पड़ जाता है। धूप में कुछ देर रहने, बाहर घूमने या थोड़ी शारीरिक गतिविधि करने के बाद चेहरे पर लालिमा साफ नजर आने लगती है। कई बार लोग इसे स्किन की समस्या समझ लेते हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में यह शरीर की एक सामान्य और प्राकृतिक प्रतिक्रिया होती है। इस बारे में जानकारी के लिए हमने हैदराबाद स्थित यशोदा हॉस्पिटल्स के सीनियर कंसल्टेंट जनरल फिजिशियन डॉ. विघ्नेश वाई से बातचीत की है। आइए इस लेख में विस्तार से जानते हैं-

गर्मी में चेहरा लाल क्यों हो जाता है?

डॉ. विघ्नेश का कहना है कि जब शरीर का तापमान बढ़ता है, तो शरीर खुद को ठंडा रखने की कोशिश करता है। इसके लिए स्किन के नीचे मौजूद कैपिलरीज (छोटी रक्त वाहिकाएं) फैलने लगती हैं। इस प्रक्रिया को वेसोडाइलेशन (Vasodilation) कहा जाता है।

Face Red in Summer

इन रक्त वाहिकाओं के फैलने से स्किन की सतह तक ज्यादा खून पहुंचता है, जिससे शरीर की गर्मी बाहर निकलने में मदद मिलती है। यही कारण है कि चेहरे पर लालिमा दिखाई देने लगती है। चेहरे की स्किन अन्य हिस्से की तुलना में पतली होती है और वहां ब्लड सर्कुलेशन भी अधिक होता है, इसलिए यह बदलाव सबसे पहले चेहरे पर नजर आता है।

किन कारणों से बढ़ सकती है चेहरे की लालिमा?

गर्मी के अलावा कुछ अन्य कारण भी चेहरे के लाल होने की समस्या को बढ़ा सकते हैं, जैसे-

इन परिस्थितियों में रक्त वाहिकाएं और अधिक फैल सकती हैं, जिससे चेहरे की लालिमा ज्यादा स्पष्ट दिखाई देती है।

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पसीना और नमी भी हो सकते हैं जिम्मेदार

गर्मी में शरीर खुद को ठंडा रखने के लिए पसीना निकालता है। लेकिन जब वातावरण में नमी ज्यादा होती है, तो पसीना आसानी से नहीं सूख पाता। ऐसे में शरीर की गर्मी बाहर निकलने में समय लगता है और चेहरा लंबे समय तक लाल बना रह सकता है। इस दौरान व्यक्ति को गर्मी, चिपचिपाहट और बेचैनी भी महसूस हो सकती है।

चेहरे की लालिमा को कम करने के लिए क्या करें?

अगर गर्मी में आपका चेहरा बार-बार लाल हो जाता है, तो कुछ आसान उपाय मदद कर सकते हैं। आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में-

दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। तेज धूप में निकलने से बचें। छांव या एयर-कंडीशंड जगह पर समय बिताएं। बाहर निकलते समय चौड़ी टोपी या छाता इस्तेमाल करें। दोपहर की तेज गर्मी में भारी एक्सरसाइज करने से बचें। चेहरे को ठंडे पानी से धोएं और शरीर को ठंडा रखने की कोशिश करें।

कब है घबराने की जरूरत?

सामान्य गर्मी के कारण होने वाली लालिमा आमतौर पर कुछ समय बाद अपने आप ठीक हो जाती है। लेकिन यदि चेहरा अचानक बहुत ज्यादा लाल हो जाए, लालिमा लंबे समय तक बनी रहे, दर्द हो या इसके साथ चक्कर आना, सीने में दर्द या सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षण दिखाई दें, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। यह हीट एग्जॉशन या किसी अन्य स्वास्थ्य समस्या का संकेत हो सकता है।

Disclaimer : गर्मी में चेहरा लाल होना ज्यादातर मामलों में शरीर का तापमान नियंत्रित करने का एक सामान्य तरीका है। हालांकि, अगर यह समस्या बार-बार हो रही है या इसके साथ अन्य लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सही हाइड्रेशन, धूप से बचाव और शरीर को ठंडा रखने की आदतें इस समस्या को काफी हद तक कम कर सकती हैं।