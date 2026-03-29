गर्मियां आते ही क्यों बढ़ने लगती है आंखों की जलन और उससे कैसे बचाव करें

Aankho me Jalan ho to Kya Kare: गर्मियों के मौसम में आंखों से जुड़ी समस्याएं होने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है और इस लेख में हम जानेंगे गर्मियों में होने वाली इन समस्याओं से कैसे छुटकारा पाएं।

Eye Problems in Summer: गर्मियों का मौसम आपको परेशान करता है ना? धूप के कारण काली पड़ती त्वचा। डिहाइड्रेशन, पेट व पाचन से जुड़ी समस्याएं और कई अन्य बीमारियां मानों इस मौसम आम सी हो जाती हैं। वहीं इस दौरान कई लोग आंखों की जलन, खुजली और लालिमा ऐसी समस्याओं से भी परेशान हो जाते हैं और आंखों को खुजलाते रहते हैं। विशेषज्ञों की मानें तो तेज धूप, धूल-मिट्टी और पसीना जैसे कारण आंखों की समस्याओं को जन्म देते हैं। लेकिन अगर आप इसे नजरअंदाज करते हैं तो समस्या गंभीर हो सकती है। मगर सवाल यह है कि क्या आपके कभी सोचा है कि गर्मियों में ही क्यों आंखों की जलन बढ़ जाती है? और इससे बचाव कैसे किया जा सकता है?

धूल, धूप व प्रदूषण का प्रभाव

गर्मियों के मौसम में हवा में अक्सर धूल और प्रदूषण के कण अधिक मात्रा में होते हैं। ऐसे में जब आप बिना किसी बटाव के घर से बाहर निकल जाते हैं तो आंखों की बाहरी सतह को यह कण प्रभावित कर जलन और लालिमा में बदल देते हैं। गर्मियों में आंखों से बार-बार पानी आना भी इसका संकेत हो सकता है। वहीं तेज धूप की यूवी किरणें आंखों को नुकसान पहुंचाती हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए आपको धूप के समय बाहर निकलते वक्त यूवी प्रोटेक्टिव चश्मा पहनना चाहिए।

पसीने और धूल से संक्रमण

गर्म मौसम में पसीना अधिक आता है। धूल-मिट्टी भी इस मौसम में अधिक होती है और पसीने के संपर्क में आकार आसानी से आंखों में जा सकती है। यह स्थिति आंखों के नुकसान पहुंचाती है, जिससे आंखों में संक्रमण भी हो सकता है। इसलिए हाथों को साफ रखें और कोशिश करें कि आंखों को बार-बार न रगड़ें। यही इस संक्रमण से बचने का सही तरीका है और खतरे को कम करने का भी।

(और पढ़ें - आंख की बीमारियों के संकेत)

पानी और आहार

गर्मियों में पानी का संबंध केवल डिहाइड्रेशन होने से नहीं है, बल्कि शरीर में पानी की कमी आंखों में सूखापन और जलन का कारण भी बन सकती है। इसलिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीएं और विटामिन ए और ओमेगा-3 से भरपूर आहार लें। इससे आपकी आंखें स्वस्थ रहेंगी । अंडा और मछली जैसे आहार का सेवन भी आंखों की रोशनी और नमी को बनाए रखने में मदद करते हैं।

सही देखभाल से सही उपचार

लेकिन ध्यान दें कि यदि आंखों में लगातार जलन या लालिमा जैसी स्थिति बनी रहती है तो डॉक्टर से सलाह लेने में बिल्कुल भी देरी न करें। हल्की जलन या सूखापन होने पर एंटीसेप्टिक या मॉइस्चराइजिंग आई ड्रॉप्स मदद कर सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि समय रहते आंखों पर ध्यान देने से गंभीर संक्रमण या परेशानी से बचा जा सकता है।

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अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।