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Garmiyo Mai Pet Kyu Fulne Lagta Hai: गर्मियों में पेट फूलना एक आम बात हो जाती है। कई लोग कहते हैं कि थोड़ा सा ज्यादा खा लेने पर पेट भारी लगता है, गैस बनती है और असहज महसूस होता है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि उनका डाइजेशन सिस्टम वीक हो गया है, इसलिए खाना समय पर नहीं पच पा रहा है और जैसे ही थोड़ा पच रहा है, हम फिर से कुछ खा ले रहे हैं। इसके पीछे और भी कई कारण हैं, जिसके बारे में एशियन हॉस्पिटल में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग के डायरेक्टर एंड एचओडी डॉक्टर अमित मिगलानी से बात की।
एक्सपर्ट ने बताया कि यह सही है, गर्मियों में शरीर का पाचन तंत्र थोड़ा धीमा काम करता है। तेज गर्मी में शरीर अपनी ऊर्जा ठंडा रखने में खर्च करता है, जिससे पाचन प्रभावित होता है। अगर आप ज्यादा या भारी खाना खा लेते हैं, तो वह आसानी से पच नहीं पाता और पेट में गैस बनने लगती है।
डॉक्टर अमित मिगलानी के अनुसार ‘गर्मियों में शरीर का मेटाबॉलिज्म सर्दियों से अलग होता है। ज्यादा ऑयली, मसालेदार या भारी भोजन पाचन को धीमा कर देता है, जिससे ब्लोटिंग और एसिडिटी बढ़ती है। पानी की कमी भी एक बड़ा कारण है, क्योंकि इससे आंतों की गति धीमी हो जाती है।’
गर्मियों में तला-भुना या ज्यादा मसालेदार चीजें खाने से पेट में गैस बनती है। जल्दी खाना, ठंडे पेय पदार्थों का अधिक सेवन और खाने के तुरंत बाद लेट जाना भी ब्लोटिंग बढ़ाता है। इसलिए जरूरी है कि आप सही समय पर खाने की आदत डालें।
डॉक्टर बताते हैं कि इस मौसम में खाने के समय का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सुबह का नाश्ता हल्का और पौष्टिक होना चाहिए, दोपहर का खाना संतुलित मात्रा में लें। रात का खाना हल्का रखें और सोने से 2-3 घंटे पहले खा लें। देर रात खाना खाने से पाचन ठीक से नहीं होता और पेट फूलने की समस्या बढ़ती है।
एक्सपर्ट के अनुसार एक बार में ज्यादा खाने की गलती बिल्कुल न करें। बल्कि इसके बजाय दिन में 4-5 छोटे मील लेना बेहतर होता है। साथ ही पाचन तंत्र पर दबाव कम पड़ता है और गैस बनने की संभावना घटती है। इसलिए सही मात्रा और अंतराल में खाएं।
गर्मियों में ब्लोटिंग आम है, लेकिन सही खानपान, समय और मात्रा का ध्यान रखकर इससे बचा जा सकता है। हल्का और संतुलित भोजन, पर्याप्त पानी और सही दिनचर्या अपनाकर आप इस परेशानी को नियंत्रित कर सकते हैं।
Disclaimer: प्रिय पाठकों, गर्मियों में ब्लोटिंग आम है, लेकिन सही खानपान, समय और मात्रा का ध्यान रखकर इससे बचा जा सकता है। हल्का और संतुलित भोजन, पर्याप्त पानी और सही दिनचर्या अपनाकर आप इस परेशानी को नियंत्रित कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें।
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