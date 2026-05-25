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Written By: Vidya Sharma | Published : May 25, 2026 5:33 PM IST
Medically Verified By: Dr. Hemant Goel
Heatwave Mein Breathing Problem Kyun Hoti Hai: इसमें कोई दो राय नहीं है कि गर्मियों में धूल-मिट्टी और पॉल्यूशन में रहने के कारण हमारी स्किन बहुत ही ज्यादा डैमेज हो जाती है। लेकिन इससे भी ज्यादा बुरा असर हमारी सेहत पर पड़ता है। जी हां, आपने भी महसूस किया होगा कि गर्मियों में अक्सर हमें सांस लेने में परेशानी होती है। खासतौर पर बुजुर्गों, बच्चों, अस्थमा, एलर्जी, फेफड़ों और हार्ट डिजीज के पेशेंट में हीटवेव के दौरान यह समस्या और भी अधिक देखने को मिल जाती है। कई लोग इसे नॉर्मल समझ लेते हैं, लेकिन डॉक्टर के अनुसार यह शरीर में गंभीर परेशानी का संकेत हो सकता है।
जी हां, यथार्थ हॉस्पिटल के पलमोनोलॉजिस्ट डॉक्टर हेमंत गोयल बताते हैं कि ज्यादा गर्मी के दौरान शरीर का तापमान तेजी से बढ़ जाता है। ऐसे में शरीर खुद को ठंडा रखने के लिए अधिक मेहनत करता है, जिससे सांस लेने की स्पीड तेज हो जाती है। गर्म और शुष्क हवा फेफड़ों के एयरवे को प्रभावित करती है और फिर यह सांस लेने में परेशानी पैदा करती है। इसके अलावा, हीटवेव के दौरान हवा में प्रदूषण, धूल और ओजोन का स्तर भी बढ़ जाता है, जो फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है। और क्या होता है, आइए डॉक्टर से ही जानते हैं।
अस्थमा या सीओपीडी (COPD) के मरीजों में यह स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो सकती है। गर्म हवा फेफड़ों की नलियों में सूजन बढ़ा सकती है, जिससे सीने में जकड़न, खांसी और सांस फूलने की शिकायत बढ़ जाती है। वहीं, डिहाइड्रेशन यानी शरीर में पानी की कमी होने पर खून गाढ़ा होने लगता है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन का फ्लो भी प्रभावित होने लगता है। ऐसे में सांस लेने में तकलीफ महसूस हो सकती है। डॉक्टरों के मुताबिक-
"अगर किसी व्यक्ति की हीटवेव के दौरान लगातार सांस फूलती है, सीने में दर्द होता है, चक्कर आते हैं, होंठ नीले पड़ने लगते हैं या बहुत कमजोरी महसूस होने लगती है तो,इसे बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यह हीट एक्सॉशन या हीट स्ट्रोक का संकेत हो सकता है, जो जानलेवा भी साबित हो सकता है।"
डॉक्टर बताते हैं कि अगर आपको या किसी व्यक्ति को ऐसा महसूस हो कि हीटवेव के दौरान सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले व्यक्ति को तुरंत ठंडी और हवादार जगह पर ले जाना चाहिए। शरीर को ठंडा रखने के लिए ठंडे पानी की पट्टियां भी लगा सकते हैं और सबसे ज्यादा जरूरी है कि पर्याप्त मात्रा में पानी या ओआरएस पिएं। वहीं अगर मरीज को अस्थमा है, तो डॉक्टर द्वारा दी गई इनहेलर दवा तुरंत लें। बहुत ज्यादा परेशानी होने पर तुरंत किसी नजदीकी अस्पताल या डॉक्टर से संपर्क करें।
डॉक्टर सलाह देते हैं कि हीटवेव के दौरान दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक धूप में निकलने से बचें। साथ ही बाहर जाने के लिए हल्के और ढीले कपड़े पहनें, शरीर को हाइड्रेट रखें और कैफीन या ज्यादा तले-भुने भोजन से दूरी बनाएं। ये आदतें गर्मियों में हर किसी के द्वारा अपनाई जानी चाहिए। जिन लोगों को पहले से सांस या दिल की बीमारी है, उन्हें अपनी नियमित दवाएं समय पर लेते रहना चाहिए और बिना डॉक्टर की सलाह के कोई दवा बंद नहीं करनी चाहिए।
डिस्क्लेमर: हीटवेव को हल्के में लेना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अगर समय रहते सावधानी बरती जाए और शुरुआती लक्षणों को पहचाना जाए, तो सांस संबंधी गंभीर समस्याओं से बचाव संभव है। साथ ही खुद से कोई नुस्खा या टिप्स न आजमाएं, लक्षण दिखने या समस्या बढ़ने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह लें।