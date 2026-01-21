Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Heart Health Ka Dhyan Kaise Rakh: शरीर से जुड़ी कई ऐसी समस्याएं व बीमारियां होती हैं, जो सर्दियों में सबसे ज्यादा होती हैं। खासकर हाई ब्लड प्रेशर और दिल से जुड़ी बीमारियां, जिसमें कुछ लोगों को यह चेस्ट में आम सा दर्द के रूप में हो सकता है तो कुछ को हार्ट अटैक के रूप में भी। संभावना दोनों हो सकती है। लेकिन सवाल यह आता है कि आखिर सर्दियों में ही हमारा बीपी हाई क्यों हो जाता है? और क्या बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर हार्ट अटैक का कारण बनता? या दिल को किसी अन्य तरीके से नुकसान पहुंचाता है!
विस्तार से जानने के लिए हमने ग्लेनीगल्स हॉस्पिटल, मुंबई के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर राहुल गुप्ता से बात की। उनसे लोगों के मन आने वाले इस तरह के सवाल पूछे गए। जिनका उन्होंने जवाब देते हुए कई जानकारियां दी। डॉक्टर का कहना है कि ‘सर्दियों के मौसम में कई लोगों का ब्लड प्रेशर सामान्य से अधिक बढ़ जाता है। विशेष रूप से वे लोग जो पहले से उच्च रक्तचाप, मधुमेह या हृदय रोग से पीड़ित हैं, उनके लिए यह मौसम अधिक सावधानी की मांग करता है। ठंड के दौरान हार्ट अटैक और स्ट्रोक के मामलों में भी बढ़ोतरी देखी जाती है, इसलिए इस मौसम में स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना आवश्यक होता है।’ आइए डॉक्टर से विस्तार से जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है।
डॉक्टर गुप्ता का कहना है कि ‘ठंड के मौसम में शरीर अपनी गर्मी बनाए रखने के लिए ब्लड वेसल्स को संकुचित कर देता है। ऐसे में जब ये नलिकाएं सिकुड़ जाती हैं, तो ब्लड को प्रवाहित करने के लिए दिल को अधिक दबाव लगाना पड़ता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है।’ डॉक्टर ने आगे बताया कि ‘सर्दियों में शारीरिक गतिविधि कम हो जाती है। ऐसे में ठंड के कारण लोग सुबह की सैर और व्यायाम कम कर देते हैं, जिससे वजन बढ़ सकता है और ब्लड प्रेशर असंतुलित हो सकता है।
डॉक्टर का कहना है कि ‘इस मौसम में खानपान में भी बदलाव आ जाता है। लोग अधिक नमक, घी, मक्खन और तली हुई चीजों का सेवन करने लगते हैं। अधिक नमक शरीर में पानी रोकता है, जिससे रक्तचाप बढ़ता है। आप ऐसी गलती बिल्कुल न करें क्योंकि यह आपकी हार्ट हेल्थ को और खराब कर रहा है। इसके अलावा, ठंड में प्यास कम लगने के कारणलोग पानी कम पीते हैं। इससे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, रक्त गाढ़ा हो जाता है और हृदय पर दबाव बढ़ जाता है।
ठंड के मौसम में हृदय को सामान्य से अधिक मेहनत करनी पड़ती है। सुबह के समय अचानक ठंडी हवा के संपर्क में आने से ब्लड प्रेशर तेजी से बढ़ सकता है। इससे हृदय की धमनियों में रुकावट का खतरा बढ़ जाता है और हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। हाई ब्लड प्रेशर, मधुमेह, धूम्रपान और बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल इस खतरे को और भी बढ़ा देते हैं।
सर्दियों में खुद को हार्ट अटैक से बचाने के लिए और दिल को हेल्दी रखने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। ये बाते हैं-
डॉक्टर ने आखिर में बताया कहा कि सर्दियों में ब्लड प्रेशर बढ़ना आम समस्या है, लेकिन इसे नजरअंदाज करना गंभीर साबित हो सकता है। बैलेंस लाइफस्टाइल, नियमित जांच और सही सावधानियों के साथ हार्ट अटैक के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इस मौसम में स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना बेहद जरूरी है।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
