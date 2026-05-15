गर्मियों में पेशाब कम क्यों आता है? डॉक्टर से जानें इसके पीछे की साइंस

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Written By: Kishori Mishra | Published : May 15, 2026 10:14 AM IST
Medically Verified By: Dr. Rajasekara Chakravarthi Madarasu
Less urine in summer : गर्मियों के मौसम में शरीर में कई बदलाव देखने को मिलते हैं। तेज धूप, बढ़ता तापमान और लगातार पसीना निकलने की वजह से शरीर को सामान्य दिनों की तुलना में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे समय में कई लोग यह महसूस करते हैं कि उन्हें कम पेशाब आ रहा है। कुछ लोगों को लगता है कि शायद वे कम पानी पी रहे हैं या यह कोई बीमारी का संकेत है, लेकिन ऐसा नहीं है। हैदराबाद स्थित यशोदा हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट, क्लिनिकल डायरेक्टर और नेफ्रोलजी और ट्रांसप्लांट क्लिनिकल डायरेक्टर डॉ. राजशेखर चक्रवर्ती मदारसु का कगना है कि इसके पीछे शरीर की एक बेहद समझदार और साइंस प्रोसेस काम करती है।
दरअसल, हमारा शरीर हर मौसम के हिसाब से खुद को ढालने की कोशिश करता है। जब गर्मी ज्यादा होती है, तो शरीर पानी की कमी से बचने के लिए वॉटर सेविंग मोड में चला जाता है। यही वजह है कि किडनी पेशाब की मात्रा कम कर देती है ताकि शरीर में जरूरी पानी बना रहे। आइए विस्तार से जानते हैं गर्मियों में पेशाब कम क्यों आता है?
डॉक्टर का कहना है कि किडनी शरीर में पानी और मिनरल्स का संतुलन बनाए रखने का काम करती है। जब शरीर में पानी कम होने लगता है, तो किडनी पेशाब को ज्यादा सेंट्रेटेड बना देती है। इस दौरान शरीर में एक खास हार्मोन एक्टिव होता है, जिसे एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन (ADH )कहा जाता है। यह हार्मोन किडनी को संकेत देता है कि ज्यादा से ज्यादा पानी शरीर में दोबारा अवशोषित किया जाए। इसी वजह से पेशाब की मात्रा कम हो जाती है।
अगर कोई व्यक्ति गर्मियों में पर्याप्त पानी नहीं पीता, तो शरीर में डिहाइड्रेशन होने लगता है। डिहाइड्रेशन के कारण शरीर और ज्यादा पानी बचाने की कोशिश करता है, जिससे पेशाब और कम आने लगता है। एक्सपर्ट के मुताबिक, हीटवेव के दौरान कई लोगों में पेशाब की मात्रा 30 से 50 प्रतिशत तक कम हो सकती है।
डॉक्टर्स के मुताबिक अगर पेशाब बहुत कम आने लगे और इसके साथ कुछ अन्य लक्षण दिखाई दे, तो सतर्क होने की जरूरत होती है। आइए जानते हैं इन लक्षणों को-
ये संकेत शरीर में पानी की कमी या किडनी पर बढ़ते दबाव की ओर इशारा कर सकते हैं।
लंबे समय तक डिहाइड्रेशन रहने पर कई तरह की परेशानियां होने का खतरा रहता है, जैसे- किडनी स्टोन, यूरिन इंफेक्शन (UTI), लो ब्लड प्रेशर इत्यादि का खतरा रहता है। इसलिए शरीर में दिखने वाले डिहाइड्रेशन के संकेतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
डॉक्टर कहते हैं कि अगर आप गर्मियों में शरीर को हाइड्रेट रखना चाहते हैं, तो कुछ जरूरी बातों पर ध्यान दें, जैसे-
डॉक्टरों का कहना है कि हल्के रंग का पेशाब इस बात का संकेत है कि शरीर में पानी की मात्रा ठीक है।
Disclaimer : गर्मियों में पेशाब कम आना सामान्य हो सकता है, लेकिन अगर इसके साथ कमजोरी, जलन या अन्य लक्षण दिखें, तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। सही मात्रा में पानी पीकर और शरीर को ठंडा रखकर आप अपनी किडनी को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं।