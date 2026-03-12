Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Working Day Mai Aalas Ko Kaise Handle Kare: आपने देखा होगा कि किसी को वीकेंड पर एक छुट्टी मिले या दो, सोमवार को ऑफिस जाने में हर किसी को थकान महसूस होती ही है। हमें लगता है जैसे नींद पूरी हुई न हुई हो और एक छुट्टी और मिल जाए तो मजा ही आ जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है। अच्छा वीकेंड एंजॉय करने के बाद भी हम फिर सोना चाहते हैं या थका हुआ फील करते हैं? जवाब पाने के लिए हमने अपोलो स्पेक्ट्रा रुग्णालय मुंबई की इंटरनल मेडिसिन एक्सपर्ट डॉक्टर छाया वजा से बात की।
उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा कि ‘कई बार ऐसा होता है कि वीकेंड खत्म होने के बाद भी सोमवार को शरीर भारी-भारी लगता है, एनर्जी कम महसूस होती है और काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। कई लोगों को लगता है कि शायद उन्होंने ठीक से आराम नहीं किया, लेकिन इसके पीछे कुछ ऐसे कारण होते हैं जो आपको हैरान कर सकते हैं अपोलो स्पेक्ट्रा रुग्णालय मुंबई की इंटरनल मेडिसिन एक्सपर्ट डॉक्टर छाया वजा
वीकेंड पर लोग देर रात तक जागते हैं और सुबह देर से उठते हैं। इससे शरीर की बॉडी क्लॉक (Circadian Rhythm) बिगड़ जाती है। जब सोमवार को फिर से जल्दी उठना पड़ता है तो शरीर को अचानक बदलाव झेलना पड़ता है। इस वजह से नींद पूरी होने के बावजूद भी थकानमहसूस होती है।
कई लोग सोचते हैं कि वीकेंड पर ज्यादा सोने से शरीर की सारी थकान खत्म हो जाएगी। लेकिन जरूरत से ज्यादा सोना भी शरीर को सुस्त बना देता है। लंबे समय तक सोने से शरीर की प्राकृतिक ऊर्जा का संतुलन बिगड़ जाता है और सोमवार को उठना और भी मुश्किल लगने लगता है।
वीकेंड पर हम में से बहुत लोग बाहर का खाना खाते हैं, जैसे जंक फूड, तला-भुना खाना या ज्यादा मीठी चीजें और खूब पार्टी करते हैं। ये चीजें तुरंत एनर्जी तो देती हैं, लेकिन बाद में शरीर को सुस्त और थका हुआ बना देती हैं। इससे सोमवार को शरीर में भारीपन महसूस हो सकता है और थकान महसूस कर सकते हैं।
हफ्ते के दिनों में भले ही आप ऑफिस जाते हों या थोड़ा बहुत चलना-फिरना होता हो, लेकिन वीकेंड पर कई लोग पूरा दिन घर पर बैठकर मोबाइल, टीवी या लैपटॉप पर समय बिताते हैं। कम मूवमेंट की वजह से शरीर की मांसपेशियां सुस्त हो जाती हैं, जिससे थकान ज्यादा महसूस होती है।
कई बार वीकेंड खत्म होने से पहले ही लोग आने वाले हफ्ते के काम, डेडलाइन या जिम्मेदारियों के बारे में सोचने लगते हैं। इस मानसिक तनाव की वजह से भी शरीर थका हुआ महसूस कर सकता है। इसे अक्सर संडे एंग्जाइटी भी कहा जाता है।
वीकेंड पर भी सोने और उठने का समय लगभग वही रखें जो वीकडे पर होता है। इससे शरीर की बॉडी क्लॉक संतुलित रहती है और सोमवार को उठना आसान हो जाता है।
वीकेंड पर कम से कम 30 मिनट की वॉक, योग या हल्की एक्सरसाइज जरूर करें। इससे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और ऊर्जा बनी रहती है।
वीकेंड पर भी ज्यादा जंक फूड खाने से बचें। फल, सब्जियां, प्रोटीन और पर्याप्त पानी लेने से शरीर को जरूरी पोषण मिलता है और थकान कम होती है।
मोबाइल, टीवी और लैपटॉप का ज्यादा इस्तेमाल आंखों और दिमाग दोनों को थका देता है। वीकेंड पर कुछ समय डिजिटल डिटॉक्स करने की कोशिश करें।
ध्यान (Meditation), गहरी सांस लेने की एक्सरसाइज या अपने पसंदीदा शौक के लिए समय निकालना मानसिक तनाव कम करने में मदद करता है।
वीकेंड के बाद थकान महसूस होना एक आम समस्या है, लेकिन यह अक्सर हमारी जीवनशैली की आदतों से जुड़ी होती है। अगर आप अपनी नींद, खानपान और शारीरिक गतिविधि का ध्यान रखें, तो वीकेंड के बाद भी खुद को ऊर्जावान महसूस कर सकते हैं। छोटे-छोटे बदलाव आपकी सेहत और ऊर्जा दोनों को बेहतर बना सकते हैं।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
