दोपहर के 2-3 बजते ही तेज नींद क्यों आती है? साइंटिफिक कारण समझिए

Dopahar me neend kaise bhagaye : क्या आपने कभी गौर किया है कि दोपहर के 2-3 बजते ही दिमाग की बत्ती थोड़ी धुंधली होने लगती है? ऑफिस की मीटिंग हो या घर का काम, हम अक्सर उस सुस्ती से लड़ने के लिए तीसरी या चौथी बार कॉफी का सहारा लेते हैं। कई लोग इस आलस और नींद की झपकी से बचने के लिए फोन पर टाइम पास करने लगते हैं ताकि एक्टिव रह पाएं। लेकिन असल में, आपकी बॉडी को कैफीन नहीं, बल्कि एक छोटे से ब्रेक की जरूरत होती है। इसे ही हम 'पावर नैप' कहते हैं । पावर नैप क्या होती है, इसे कैसे कंट्रोल करें, ऑफिस में बैठकर इस सुस्ती से कैसे निपटें और 20 मिनट का जादू क्या है? वर्ल्ड स्लीप डे (World Sleep Day) के मौके पर फरीदाबाद के फोर्टिस एस्कॉर्ट्स अस्पताल में न्यूरोलॉजी विभाग के डायरेक्टर और एचओडी व जाने-माने न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर विनीत बांगा पूरे लेख में हम ये सब विस्तार से समझाएंगे।
एडिनोसिस हमारी बॉडी में नेचुरली बनने वाला एक कैमिकल (न्यूरोट्रांसमीटर) है। हम जितना कम सोते हैं और ज्यादा काम करते हैं उतना ये कैमिकल बॉडी में बढ़ता है। आपने भी नोटिस किया होगा कि रातभर सोने के बाद जब हम सुबह उठते हैं तो फ्रेश होते हैं। लेकिन दोपहर तक आते आते थकान होने लगी है उसका कारण एडिनोसिस कैमिकल होता है। आप इसे 'स्लीप प्रेशर' की तरह समझ सकते हैं। जितना ज्यादा एडिनोसिन, उतनी ज्यादा थकान। अगर एक अच्छी पावर नैपलें तो इस केमिकल को सिस्टम से फ्लश आउट करने में मदद मिल सकती है। साइंटिफिक भाषा में कहें तो, पावर नैप आपको Stage-2 Sleep तक ले जाती है। यह वो फेज है जहां आपका ब्रेन बाहरी शोर से तो कट जाता है, लेकिन आप 'डीप स्लीप' में नहीं जाते। यही वजह है कि जागने के बाद आप हल्का महसूस करते हैं।
सिर्फ एडिनोसिन ही नहीं, हमारे शरीर के अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक भी चलती है जिसे सर्केडियन रिदम कहते हैं। नेचुरली, इंसान के शरीर में ऊर्जा का स्तर दोपहर 1 से 3 बजे के बीच थोड़ा गिरता है। और यह आज से नहीं बल्कि बल्कि हमारे पूर्वजों के समय से चला आ रहा है। पुराने समय में लोग दोपहर की गर्मी से बचने के लिए आराम करते थे, और आज भी हमारा शरीर उसी पैटर्न को फॉलो करता है। आपने अपने घरों में भी देखा होगा कि दोपहर के समय लोग खासकर महिलाएं कुछ घंटे आराम करती ही करती हैं। इसलिए अगर आपको 2 बजे नींद आ रही है, तो खुद को 'आलसी' कहना बंद करें और समझें कि यह पूरी तरह से बायोलॉजिकल है।
नैप का मतलब होता है कुछ देर सोना और नियम यह कहता है कि 20 मिनट की पावर नैप काफी है। अक्सर लोग गलती यह करते हैं कि वे एक-डेढ़ घंटे के लिए सो जाते हैं। ऐसा करने पर आप स्लीप इनर्शिया (Sleep Inertia) की स्थिति में पहुंच जाते हैं। स्लीप इनर्शिया क्या होता है? जब आप गहरी नींद से अचानक उठते हैं तो आपकी बॉडी और ब्रेन को अलर्ट मोड में आने में समय लगता है। इसी स्थिति को स्लीप इनर्शिया कहते हैं। जब आप 30-40 मिनट से ज्यादा सोते हैं, तो आपका शरीर गहरी नींद (Slow-wave sleep) में चला जाता है। अगर आप उस स्टेज से अचानक जागते हैं, तो दिमाग चकराने लगता है, चिड़चिड़ापन होता है और ऐसा लगता है जैसे सिर पर कोई भारी बोझ रखा हो। 20 मिनट की नैप आपको स्टेज-2 स्लीप से वापस ले आती है, जिससे आपको बदहोशी महसूस नहीं होती है।
अगर आप कॉर्पोरेट जॉब में हैं, तो डेस्क पर सो जाना मुमकिन नहीं होता। लेकिन सुस्ती तो दूर करनी ही है और इसके लिए आपको कुछ अलग सोचना पड़ेगा। लेकिन क्या?
20-20-20 रूल: अगर आपके ऑफिस में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां आप थोड़ी देर लेटकर आराम कर सकते हैं तो आप अपनी सीट या कैंटीन में बैठकर अपनी आंखों और दिमाग को आराम दें। हर 20 मिनट में 20 फीट दूर देखें और 20 सेकंड के लिए गहरी सांस लें। यह मेंटल फैटीग को कम करता है।
ब्रिस्क वॉक (Brisk Walk): अगर नींद बहुत तेज है, तो ऑफिस कॉरिडोर में 5 मिनट तेज तेज वॉक करें। फिजिकल मूवमेंट से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता हैऔर एडिनोसिन का असर कम होता है।
कोल्ड वाटर थेरेपी: अपने चेहरे पर ठंडे पानी के छपाके मारें। यह आपके नर्वस सिस्टम को बूस्ट करता है जो तुरंत अलर्टनेस बढ़ाता है।
कैफीन से भी दोपहर की थकान और नींद को दूरकिया जा सकता है। कैफीन को आपके खून में घुलने और दिमाग तक पहुंचने में लगभग 20-25 मिनट लगते हैं। ट्रिक यह है कि आप एक कप ब्लैक कॉफी पिएं तो तुरंत 20 मिनट का अलॉर्म सेट कर के सो जाएं। जैसे ही आपका अलार्म बजेगा, नैप की ताजगी और कैफीन का 'किक' एक साथ काम करेंगे। आप डबल एनर्जी के साथ उठेंगे।
आजकल के हसल कल्चर में हमें सिखाया जाता है कि जो सोता है वो खोता है। लेकिन असलियत इसके ठीक उलट है। वर्ल्ड स्लीप डे (World Sleep Day) के मौके पर हमें यह समझना चाहिए कि रेस्ट करना एक 'Productivity Tool' है यानि इससे आपकी कार्यक्षमता बढ़ती है। 20 मिनट की पावर नैप आपके फोकस को 40% तक बढ़ा सकती है और गलतियों की गुंजाइश कम कर सकती है।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
