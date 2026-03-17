रोज ब्रश करने के बाद भी मुंह से बदबू क्यों आती है? डॉक्टर के पास कब जाएं?

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Muh se badbu aana kaise band kare: मुंह से बदबू आना एक बहुत ही कॉमन समस्या है। लेकिन उससे भी कॉमन है रोज दिन में 1-2 बार ब्रश करने के बाद भी मुंह से बदबू आने की शिकायत होना। ऐसा क्यों होता है? साइंटिफिक भाषा में मुंह से बदबू आने को 'हैलिटोसिस' (Halitosis) कहा जाता हैं। यह समझना आवश्यक है कि ब्रश करना केवल दांतों की ऊपरी सतह को साफ करता है। ब्रश करने से केवल दांतों की इनेमल सतह से 'डेब्रिस' (Debris) हटता है, लेकिन यह समस्या की जड़ तक नहीं पहुंच पाता। मुंह की दुर्गंध के पीछे कई और बॉयोकैमिकल और शारीरिक कारण भी हो सकते हैं। शारदा हॉस्पिटल में इंटरनल मेडिसिन के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर श्रेय श्रीवास्तव विश्व ओरल हेल्थ डे (World Oral Health Day 2026) जो कि 20 मार्च को जागरुकता फैलाने के लिए मनाया जाता है, के मौके पर हमें विस्तार से बता रहे हैं कि मुंह से बदबू क्यों आती है? इसके क्या कारण हो सकते हैं? और इलाज के लिए किन तरीकों को अपनाया जा सकता है।
ज्यादार लोगों को लगता है कि वो जितनी ज्यादा बार ब्रश करेंगे दांत उतने साफ होंगे और मुंह से बदबू नहीं आएगी। जबकि मुंह से बदबू आने का असली कारण दांत नहीं बल्कि जीभ पर जमी सफेद परत (Tongue Coating) होती है। हमारे मुंह के 80-90% बैक्टीरिया दांतों पर नहीं, बल्कि जीभ के पिछले हिस्से में छिपे होते हैं। इसे इस तरह समझें कि हमारी जीभ की सतह खुरदरी होती है, जिसमें 'पैपिला' (ऊतकों पर पाए जाने वाले छोटे उभार होते हैं)) होते हैं। यहां खाने के बारीक कण और मृत कोशिकाएं फंस जाती हैं, जो 'वोलाटाइल सल्फर कंपाउंड्स' (VSCs) पैदा करती हैं। यही सड़ी हुई गंध का मुख्य कारण है।
मुंह की बदबू का संबंध सिर्फ दांतों की सफाई से नहीं, बल्कि आपके शरीर के अंदरूनी सिस्टम से भी होता है। अगर आपके मसूड़ों से खून आता है या वे सूजे हुए हैं, तो आपको पायरिया (Periodontitis) हो सकता है। एक और बायोकेमिकल कारण ये होता है कि गले के पीछे टॉन्सिल्स में छोटी-छोटी दरारें होती हैं। कभी-कभी इनमें कैल्शियम, खाना और बैक्टीरिया जमा होकर छोटे सफेद पत्थर जैसा रूप ले लेते हैं। इनकी गंध बहुत ही तीखी और खराब होती है। शारीरिक कारणों में सबसे पहले नंबर पर पेट और पाचन से जुड़ी समस्याएं आती हैं। जब पेट का एसिड वापस भोजन नली में आता है, तो वह अपने साथ खट्टी और बदबूदार गैसें भी लाता है। इसके अलावा, डायबिटीज (Ketoacidosis के कारण फलों जैसी मीठी लेकिन अजीब गंध), किडनी की समस्या (अमोनिया जैसी गंध), और लिवर संबंधी बीमारियों में भी सांसों से विशेष प्रकार की गंध आती है।
सांसों की दुर्गंध को केवल दांतों की सफाई से जोड़कर देखना एक बड़ी भूल हो सकती है, क्योंकि अक्सर हमारा शरीर अंदरूनी बीमारियों का संकेत हमारी सांसों के जरिए देता है। जब शरीर के मुख्य अंग जैसे लिवर, किडनी या फेफड़े सही ढंग से काम नहीं करते, तो ब्लड में शरीर की अंदरूनी गंदगी (Metabolic Waste) छोड़ते हैं, जो फेफड़ों के जरिए हमारी सांसों में दुर्गंध बनकर बाहर निकलते हैं। उदाहरण के लिए, मधुमेह (Diabetes) के रोगियों में जब शुगर लेवल अनियंत्रित होता है, तो सांसों से फलों जैसी मीठी गंध आने लगती है, जिसे 'केटोएसिडोसिस' कहा जाता है। इसी तरह, अगर किसी की सांसों से अमोनिया या मछली जैसी तीखी गंध आ रही है, तो यह किडनी की कार्यक्षमता में कमी का संकेत हो सकता है। गंभीर लिवर रोगों में सांसों से मिट्टी जैसी या सड़ी हुई मीठी गंध (Foetor Hepaticus) आती है। इसके अलावा, क्रोनिक साइनस, फेफड़ों में संक्रमण या पेट में एसिड रिफ्लक्स (GERD) जैसी स्थितियां भी ऐसी गंध पैदा करती हैं जिन्हें ब्रश या माउथवॉश से ठीक नहीं किया जा सकता। इसलिए अगर अच्छी ओरल हाइजीन के बावजूद बदबू बनी रहती है, तो यह केवल मुंह की समस्या नहीं बल्कि एक हेल्थ वार्निंग हो सकती है, जिसके लिए तुरंत डॉक्टरी जांच जरूरी है।
यदि आप ऊपर बताए गए सभी तरीके अपना चुके हैं और फिर भी बदबू नहीं जा रही, तो यह 'क्रोनिक हैलिटोसिस' हो सकता है। निम्न लक्षण दिखने पर आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए:
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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