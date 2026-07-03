पीरियड्स से पहले पिंपल्स क्यों निकलते हैं? क्या है इसका कारण और कैसे करें इससे बचाव

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Written By: Ashu Kumar Das | Published : July 3, 2026 8:37 AM IST
Medically Verified By: Dr. Nikita Trehan
मेरे चेहरे पर पिंपल्स निकल रहे हैं, इसका मतलब है मेरे पीरियड्स को आने में बस 1-2 दिन का टाइम ही बचा है। ये कहानी है गरिमा की जो नोएडा में एक अच्छी कंपनी में काम करती हैं। गरिमा पीरियड्स को ट्रैक करने के लिए चेहरे के पिंपल्स का इस्तेमाल करती है। गरिमा की तरह ही कई लड़कियां होती हैं, जिन्हें पीरियड्स से पहले चेहरे पर पिंपल्स होने लगते हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि पीरियड्स शुरू होने से लगभग 7-10 दिन पहले कुछ लड़कियों को चेहरे, ठुड्डी (Chin), जबड़े (Jawline) और गर्दन के आसपास दर्दनाक पिंपल्स निकलने लगते हैं। खास बात यह है कि पीरियड्स खत्म होने के बाद यह पिंपल्स खुद से ही ठीक भी हो जाते हैं। आखिरकार क्या वजह है कि कुछ लड़कियों को चेहरे पर पिंपल्स क्यों होते हैं? पीरियड्स से पहले होने वाले पिंपल्स को रोका जा सकता है? आइए जानते हैं इस बारे में रिसर्च क्या कहती है और डॉक्टर की क्या राय है।
पुबमेड की बेवसाइट पर मौजूद न्यूयॉर्क के माउंट सिनाई अस्पताल की रिसर्च बताती है कि पीरियड्स के दौरान लड़कियों को कई कारणों से पिंपल्स निकलते हैं।पीरियड्स से पहले होने वाले पिंपल्स का सबसे बड़ा कारण हार्मोनल बदलाव हैं। रिसर्च बताती है कि पीरियड्स से पहले एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्तर तेजी से गिरने लगता है। इसके मुकाबले एंड्रोजन हार्मोन का प्रभाव बढ़ जाता है। यही प्रभाव पीरियड्स के दौरान पिंपल्स का कारण बनता है।
रिसर्च में यह भी सामने आया है कि पीरियड्स से पहले लड़कियों के चेहरे में त्वचा में ऑयल का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है। त्वचा पर तेल का प्रोडक्शन ज्यादा होने के कारण भी चेहरे पर पिंपल्स निकल जाते हैं।
पीरियड्स से पहले पिंपल्स हार्मोनल बदलावों की वजह से होता है।
नई दिल्ली के सनराइज अस्पताल की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. निकिता त्रेहन का कहना है कि पीरियड्स से जुड़े हार्मोनल पिंपल्स आमतौर पर चेहरे के निचले हिस्से में दिखाई देते हैं, जैसे
ये पिंपल्स अक्सर लाल, सूजे हुए और दर्द वाले होते हैं। कई बार इनमें पस भी बन सकती है।
डॉ. निकिता कहती हैं कि पीरियड्स से पहले चेहरे पर पिंपल्स आने का सबसे बड़ा कारण है शरीर में हार्मोनल बदलाव। इसके अलावा भी कई अन्य कारण भी हैं जो पीरियड्स में पिंपल्स की वजह बनते हैं। इसमें शामिल हैः
पीरियड्स से हर लड़की को पिंपल्स नहीं होते हैं।
इस सवाल का जवाब देते हुए डॉ. निकिता बताती हैं कि हां, 10 में से 7 मामलों में पीरियड्स के दौरान पिंपल्स की परेशानी होना बहुत ही आम बात है। हालांकि पीरियड्स के दौरान या पीरियड्स से पहले होने वाले पिंपल्स में अगर किसी प्रकार का दर्द, बड़े-बड़े सिस्ट (Cystic Acne), चेहरे के अलावा पीठ और छाती पर भी गंभीर एक्ने हो,चेहरे पर अत्यधिक बाल आ रहे हों तो इस बारे में डॉक्टर से बात करना जरूरी है। पीरियड्स से पहले पिंपल्स के साथ यह लक्षण नजर आना PCOS जैसी स्थिति का संकेत भी हो सकता है। ऐसे में डॉक्टर से बात करके इसका इलाज करवाना बहुत
जरूरी है।
अगर आपको भी पीरियड्स से पहले पिंपल्स की परेशानी हो रही है तो यह हार्मोनल बदलावों के कारण हो सकता है। इस बारे में अपने डॉक्टर से बात करें और अपना इलाज करवाएं।