पीरियड्स से पहले पिंपल्स क्यों निकलते हैं? क्या है इसका कारण और कैसे करें इससे बचाव

पीरियड्स से पहले कई लड़कियों को चेहरे पर छोटे-छोटे पिंपल्स नजर आने लगते हैं। यह पिंपल्स इतने आम नहीं होते हैं। कई बार इसमें दर्द, पस जमा होने की परेशानी होती है। आइए डॉक्टर से जानते हैं ऐसा क्यों होता है और इस स्थिति में क्या करना चाहिए।

Medically Verified By: Dr. Nikita Trehan

पीरियड्स से पहले कई लोगों को पिंपल्स की परेशानी होती है।

मेरे चेहरे पर पिंपल्स निकल रहे हैं, इसका मतलब है मेरे पीरियड्स को आने में बस 1-2 दिन का टाइम ही बचा है। ये कहानी है गरिमा की जो नोएडा में एक अच्छी कंपनी में काम करती हैं। गरिमा पीरियड्स को ट्रैक करने के लिए चेहरे के पिंपल्स का इस्तेमाल करती है। गरिमा की तरह ही कई लड़कियां होती हैं, जिन्हें पीरियड्स से पहले चेहरे पर पिंपल्स होने लगते हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि पीरियड्स शुरू होने से लगभग 7-10 दिन पहले कुछ लड़कियों को चेहरे, ठुड्डी (Chin), जबड़े (Jawline) और गर्दन के आसपास दर्दनाक पिंपल्स निकलने लगते हैं। खास बात यह है कि पीरियड्स खत्म होने के बाद यह पिंपल्स खुद से ही ठीक भी हो जाते हैं। आखिरकार क्या वजह है कि कुछ लड़कियों को चेहरे पर पिंपल्स क्यों होते हैं? पीरियड्स से पहले होने वाले पिंपल्स को रोका जा सकता है? आइए जानते हैं इस बारे में रिसर्च क्या कहती है और डॉक्टर की क्या राय है।

पीरियड्स से पहले पिंपल्स क्यों निकलते हैं?

पुबमेड की बेवसाइट पर मौजूद न्यूयॉर्क के माउंट सिनाई अस्पताल की रिसर्च बताती है कि पीरियड्स के दौरान लड़कियों को कई कारणों से पिंपल्स निकलते हैं।पीरियड्स से पहले होने वाले पिंपल्स का सबसे बड़ा कारण हार्मोनल बदलाव हैं। रिसर्च बताती है कि पीरियड्स से पहले एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्तर तेजी से गिरने लगता है। इसके मुकाबले एंड्रोजन हार्मोन का प्रभाव बढ़ जाता है। यही प्रभाव पीरियड्स के दौरान पिंपल्स का कारण बनता है।

रिसर्च में यह भी सामने आया है कि पीरियड्स से पहले लड़कियों के चेहरे में त्वचा में ऑयल का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है। त्वचा पर तेल का प्रोडक्शन ज्यादा होने के कारण भी चेहरे पर पिंपल्स निकल जाते हैं।

पीरियड्स से पहले पिंपल्स हार्मोनल बदलावों की वजह से होता है।

चेहरे के किन हिस्सों में ज्यादा पिंपल्स निकलते हैं?

नई दिल्ली के सनराइज अस्पताल की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. निकिता त्रेहन का कहना है कि पीरियड्स से जुड़े हार्मोनल पिंपल्स आमतौर पर चेहरे के निचले हिस्से में दिखाई देते हैं, जैसे

ठुड्डी (Chin) जबड़े के आसपास (Jawline) गर्दन मुंह के आसपास

ये पिंपल्स अक्सर लाल, सूजे हुए और दर्द वाले होते हैं। कई बार इनमें पस भी बन सकती है।

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पीरियड्स से पहले पिंपल्स होने के कारण

डॉ. निकिता कहती हैं कि पीरियड्स से पहले चेहरे पर पिंपल्स आने का सबसे बड़ा कारण है शरीर में हार्मोनल बदलाव। इसके अलावा भी कई अन्य कारण भी हैं जो पीरियड्स में पिंपल्स की वजह बनते हैं। इसमें शामिल हैः

तनाव - पीरियड्स से पहले कई महिलाओं में मूड स्विंग्स और तनाव बढ़ जाता है। मानसिक तनाव बढ़ने के कारण शरीर में कोर्टिसोल हार्मोन का स्तर बढ़ता है। कोर्टिसोल हार्मोन ज्यादा होने से चेहरे पर तेल का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। इससे पिंपल्स निकलने की परेशानी होती है। नींद की कमी- पीरियड्स से पहले अगर शरीर को सही मात्रा में नींद न मिले तो भी पिंपल्स की परेशानी हो सकती है। डॉक्टर निकिता कहती हैं कि नींद की कमी से त्वचा को रिपेयर होने का समय नहीं मिलता है। इससे त्वचा की सूजन बढ़ती है और पिंपल्स निकलते हैं। जेनेटिक कारण- स्त्री रोग विशेषज्ञ बताती हैं कि अगर किसी लड़की के परिवार में मां- बहन या किसी अन्य सदस्य को हार्मोनल एक्ने की समस्या रही है, तो उसे भी यह हो सकता है।

पीरियड्स से हर लड़की को पिंपल्स नहीं होते हैं।

क्या पीरियड्स से पहले होना नॉर्मल है?

इस सवाल का जवाब देते हुए डॉ. निकिता बताती हैं कि हां, 10 में से 7 मामलों में पीरियड्स के दौरान पिंपल्स की परेशानी होना बहुत ही आम बात है। हालांकि पीरियड्स के दौरान या पीरियड्स से पहले होने वाले पिंपल्स में अगर किसी प्रकार का दर्द, बड़े-बड़े सिस्ट (Cystic Acne), चेहरे के अलावा पीठ और छाती पर भी गंभीर एक्ने हो,चेहरे पर अत्यधिक बाल आ रहे हों तो इस बारे में डॉक्टर से बात करना जरूरी है। पीरियड्स से पहले पिंपल्स के साथ यह लक्षण नजर आना PCOS जैसी स्थिति का संकेत भी हो सकता है। ऐसे में डॉक्टर से बात करके इसका इलाज करवाना बहुत

जरूरी है।

क्या पीरियड्स से पहले पिंपल्स रोक सकते हैं?

नहीं, डॉक्टर कहती हैं कि पीरियड्स से पहले पिंपल्स अगर हार्मोनल बदलावों के कारण आ रहे हैं तो इसे रोकना संभव नहीं है। लेकिन चेहरे की साफ- सफाई रखकर पिंपल्स को कंट्रोल किया जा सकता है। जिन लोगों को अक्सर पीरियड्स से पहले पिंपल्स निकलने की परेशानी होती है, उन्हें चेहरे को दिन में 2 बार क्लींजर से धोना चाहिए। घर से बाहर निकलते समय चेहरे पर सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। पिंपल्स को फोड़ने से बचना चाहिए। पिंपल्स में अगर पस भर गया है तो इसे फोड़ने से संक्रमण का खतरा रहता है और चेहरे पर दाग बन सकते हैं। चेहरे पर पिंपल्स न बनें इसके लिए खाने को संतुलित करने की कोशिश करें। खाने में पर्याप्त मात्रा में साबुत अनाज, हरि सब्जियां, फल और नट्स को शामिल करें। पीरियड्स की तारीख को याद रखने की कोशिश करें। पीरियड्स से पहले रात को सही तरीके से नींद लेने की कोशिश करें। हर दिन हर दिन 7- 9 घंटे की अच्छी नींद हार्मोनल संतुलन बना रहता है।

अगर आपको भी पीरियड्स से पहले पिंपल्स की परेशानी हो रही है तो यह हार्मोनल बदलावों के कारण हो सकता है। इस बारे में अपने डॉक्टर से बात करें और अपना इलाज करवाएं।