लोग खुद से बातें क्यों करने लगते हैं? क्या होते हैं इसके प्रमुख कारण

Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Subscribe to Our Newsletter Today!
- लेटेस्ट
- डिज़ीज़
- डाइट
- फिटनेस
- ब्यूटी
- घरेलू नुस्खे
- वीडियो
- पुरुष स्वास्थ्य
- मेंटल हेल्थ
- सेक्सुअल हेल्थ
- फोटो स्टोरी
- आयुष
- पेरेंटिंग
- न्यूज
Why Do People Talk to Themselves Impacts of Self-Talk : अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग चलते-फिरते, काम करते हुए या अकेले बैठे-बैठे खुद से बातें करते रहते हैं। कई बार यह आदत हमें अजीब या असामान्य लग सकती है, लेकिन मनोविज्ञान के अनुसार खुद से बात करना हमेशा मानसिक बीमारी का संकेत नहीं होता। वास्तव में, यह मानव मस्तिष्क की एक स्वाभाविक और उपयोगी प्रक्रिया भी हो सकती है। मेडिल साइंस के नजरिए से देखा जाए तो खुद से बात करना (Self-talk) हमारी मानसिक संरचना, भावनात्मक संतुलन और निर्णय क्षमता से गहराई से जुड़ा होता है।
खुद से बात करना एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने विचारों को शब्दों के रूप में व्यक्त करता है। यह दो प्रकार का हो सकता हैः
दोनों ही प्रकार दिमाग के कार्य करने का तरीका है। यह बात बिल्कुल ही सामान्य है, ऐसे में व्यक्ति के आसपास के लोगों को ज्यादा घबराने और डरने की जरूरत नहीं है।
10 में से 7 लोगों में खुद से बात करना बिल्कुल सामान्य बात होती है। लेकिन अगर व्यक्ति को बार-बार यह हो रहा है, तो कुछ खास परिस्थितियों में यह चिंता का विषय हो सकता है।
काल्पनिक आवाजों से बात हो- अगर कोई व्यक्ति काल्पनिक आवाजों से बात करता हो भ्रम (Hallucinations) अनुभव करता हो, वास्तविकता से कटाव महसूस करता हो, सामाजिक व्यवहार में गंभीर बदलाव हो, तो यह गंभीर चिंता की स्थिति हो सकती है। काल्पनिक आवाजों से बात करने वाले व्यत्ति को सिजोफ्रेनिया, गंभीर अवसाद और बाइपोलर डिसऑर्डर की समस्या हो सकती है।
|S. NO
|प्रकार
|प्रभाव
|1.
|सकारात्मक self-talk
|आत्मविश्वास बढ़ाता है
|2
|प्रेरणात्मक self-talk
|काम और रोजमर्रा की लाइफ में प्रदर्शन को बेहतर करता है
|3.
|नकारात्मक self-talk
|तनाव और चिंता बढ़ाता है
|4.
|आत्म-आलोचनात्मक
|आत्मसम्मान कम करता है
आपका खुद से बात करना बिल्कुल सामान्य है, लेकिन खुद से बात करते समय आफको सकारात्मक और नकारात्मक सेल्फ-टॉक में अंतर पहचानना जरूरी होगा।
यदि यह सामान्य self-talk है, तो इसे रोकने की आवश्यकता नहीं है। बल्कि इसे सकारात्मक दिशा देना अधिक उपयोगी है।
सकारात्मक self-talk विकसित करने के तरीके
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information