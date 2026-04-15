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गर्मियों में एड़ियां क्यों फटती हैं?

What causes cracked heels in summer: गर्मियों में एड़ियां फटने के पीछे कई वजह हो सकती हैं, जिसपर ध्यान देने की जरूरत होती है। आइए जानते हैं किन कारणों से गर्मियों में एड़ियां फटने लगती हैं?

गर्मियों में एड़ियां क्यों फटती हैं?
गर्मियों में एड़ियां फटने के कई कारण होते हैं, जिसमें पानी की कमी, खुले फुटवियर पहनना शामिल हैं।
VerifiedMedically Reviewed By: Dr. Kamalesh A

Written by Kishori Mishra |Updated : April 15, 2026 12:08 PM IST

Causes of Cracked Heels : हम में से कई लोगों की एड़ियां गर्मियों के दिनों में काफी ज्यादा फटने लगती हैं। इसकी वजह से न सिर्फ स्किन खराब नजर आती है, बल्कि लोगों को काफी ज्यादा असहजता भी फील होता है। ऐसे में गर्मियों के दिनों में एड़ियां फटने के कारणों को जानना बहुत ही जरूरी है, ताकि इसका इलाज हो सके। इस लेख में हम आपको गर्मियों के दिनों में एड़ियां क्यों फटती हैं, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। इस विषय की जानकारी के लिए हमने हैदराबाद स्थित यशोदा हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट डॉ. कमलेश ए से बातचीत की है। आइए जानते हैं गर्मियों में क्यों एड़ियां फटती हैं?

खुले हुए फुटवियर पहनना

गर्मियों में हम में से कई लोग सैंडल और फ्लिप-फ्लॉप जैसे पीछे से खुले जूते पहनते हैं, जिसकी वजह से एड़ियां हवा और रगड़ के संपर्क में आते हैं, जिससे नमी खत्म हो जाती है और किनारों की स्किन सख्त और खुरदरी हो जाती है। इसलिए अगर आपकी एड़ियां काफी ज्यादा फटने लगती हैं, तो  खुले हुए फुटवियर पहनने से बचें।

गर्म पानी में नहाना या शॉवर होना

गर्मी के दिनों में कुछ लोगों को गर्म पानी में नहाने या शॉवर लेने की आदत होती है, जिसकी वजह से उनकी स्किन ड्राई होने लगती है। ऐसे में एड़ियों में दरारें पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए कोशिश करें कि गर्मियों के दिनों में गर्म या फिर गुनगुने पानी में नहाने से बचें।

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लंबे समय तक खड़े रहना

डॉक्टर कमलेश कहते हैं कि जब हम गर्मी में लंबे समय तक चलते या खड़े रहते हैं, तो स्किन मोटी, सूखी और कम लचीली हो जाती है, जिससे एड़ियां फट जाती हैं। इसलिए कभी भी लंबे समय तक खड़े न हों और काफी ज्यादा चलने से बचें।

कुछ समस्याएं

जिन लोगों को डायबिटीज, एक्जिमा, सोरायसिस, थायराइड या फिर काफी ज्यादा वजन होता है, तो ऐसे लोगों की भी एड़ियां काफी ज्यादा फटने लगती हैं। कभी-कभी दरारें इतनी ज्यादा गहरी हो जाती है, जिसकी वजह से दरारों से खून निकल सकता है या उनमें इन्फेक्शन भी हो सकता है।

एड़ियों को फटने से कैसे बचाएं?

गर्मियों में एड़ियां फटने से बचने के लिए आप कुछ टिप्स को फॉलो कर सकते हैं, आइए जानते हैं इस बारे में-

  1. ऐसे सैंडल या फुटवियर पहनें, जो एड़ियों को ढक सके।
  2. पैरों को किसी गाढ़ी क्रीम या बाम से अच्छी तरह मॉइस्चराइज रखें।
  3. बहुत ज्यादा गर्म पानी से और लंबे समय तक नहाने से बचें।
  4. टाइट खुरदरी त्वचा को किसी मुलायम प्यूमिक स्टोन से रगड़कर चिकना करें। अ

गर दरारें गहरी हैं, उनसे खून निकल रहा है या घर पर देखभाल करने के बाद भी वे ठीक नहीं हो रही हैं, तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लें। इलाज के लिए किसी पोडियाट्रिस्ट या डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लें।

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अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

FAQs

एड़ी फटने पर कौन सा क्रीम लगाना चाहिए?

आप एड़ियों पर दूध पर जमी मलाई लगा सकते हैं।

एड़ी किसकी कमी से फटती है?

नमी की कमी के कारण एड़ियां फटने लगती हैं।

फटी हुई एड़ियों का इलाज कैसे करें?

फटी एड़ियों का इलाज करने के लिए अपने पैरों को अच्छी तरह से मॉइस्चराइज रखें।

About the Author

किशोरी मिश्रा

किशोरी मिश्रा को डिजिटल मीडिया का लगभग 8+ वर्षों का व्यापक अनुभव है, जिसमें स्वास्थ्य (Health) और जीवनशैली ... Read More