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Bacho Ko Potty Karte Time Dard Kyu Hota Hai: बच्चों को थोड़ी भी आंच आ जाए तो माता-पिता टेंशन में आ जाते हैं। खासकर तब जब महीने भर के बच्चों को पॉटी करते समय दर्द या असहजता महसूस हो। यह स्थिति बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाली होती है। क्योंकि इस दौरान बच्चा सिर्फ रो रहा होता है, अपनी समस्या को खुल कर व्यक्त नहीं कर पाता है। कई बार माता-पिता इसे सूखी पॉटी का कारण समझ लेते हैं। लेकिन कुछ इस बात से डर जाते हैं कि कहीं बच्चे को पॉटी वाले एरिया में सूजन यानी कि बवासीर तो नहीं हो गया है।
माता-पिता की इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने पारस अस्पताल, गुरुग्राम में वरिष्ठ सलाहकार और पेडियाट्रिक्स डॉक्टर राकेश तिवारीसे बात की। माता-पिता के मन में आने वाले इस सवाल को हमने उनसे पूछा, जिसका जवाब उन्होंने बहुत ही सरल शब्दों में दिया कि इस समस्या को सही तरीके से समझा जाए और समय पर ध्यान दिया जाए। सही खानपान, पर्याप्त पानी और थोड़ी देखभाल से इस परेशानी को काफी हद तक ठीक किया जा सकता है। आइए आगे जानते हैं कि डॉक्टर ने बच्चों में एनल पेन के क्या कारण बताए हैं।
सबसे बड़ा कारण है कब्ज। जब बच्चा सही से पानी नहीं पीता या फाइबर वाला खाना (जैसे फल, सब्जियां) नहीं खाता, तो उसका मल सख्त हो जाता है। सख्त मल बाहर निकालते समय गुदा पर जोर पड़ता है, जिससे दर्द होता है। दूसरा कारण हो सकता है एनल फिशर, यानी गुदा में छोटी सी दरार पड़ जाना। यह दरार सख्त मल की वजह से बनती है और पॉटी करते समय तेज दर्दऔर कभी-कभी हल्का खून भी आ सकता है। छोटे बच्चों में कभी-कभी डायपर रैश या इन्फेक्शन भी गुदा के आसपास जलन और दर्द पैदा कर सकते हैं।
बच्चों में बवासीर होना बहुत ही कम होता है। यह बीमारी ज्यादातर बड़ों में होती है। अगर बच्चा लंबे समय से कब्ज से परेशान है, तो बड़े बच्चों या किशोरों में इसकी संभावना थोड़ी हो सकती है, लेकिन यह आम नहीं है। इसलिए, हर दर्द को बवासीर समझना सही नहीं है।
अगर दर्द ज्यादा हो या खून आए, तो बिना देर किए डॉक्टर से सलाह लें। सही समय पर ध्यान देने से यह समस्या आसानी से ठीक हो सकती है।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
जब बच्चे को पॉटी करते समय तेज दर्द हो, मल के साथ खून दिखे, बच्चा पॉटी करने से डरने लगे, बार-बार कब्ज हो और गुदा के पास सूजन या गांठ महसूस हो।
जी नहीं, बच्चों में बवासीर होना बहुत ही कम होता है। यह बीमारी ज्यादातर बड़ों में होती है।
ऐसा बच्चे को कब्ज की समस्या के कारण हो सकता है।
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