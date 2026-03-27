हार्ट अटैक क्यों आता है? डॉक्टर से जानिए क्या है हार्ट फेल होने के कारण

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Heart Attack Causes : हार्ट हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है, इसकी मदद से ही हमारे पूरे शरीर में ब्लड का सप्लाई होता है। इससे ही ऑक्सीजन और जरूरी पोषक तत्व हमारे हर एक अंग तक पहुंच पाते हैं। ऐसे में अगर हार्ट में किसी तरह की खराबी हो जाए, तो ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित हो सकता है। ऐसी स्थिति में शरीर के हर एक अंग को ऑक्सीजन सही से नहीं मिल पाता है। आज के समय में लोगों को कम उम्र में ही हार्ट से जुड़ी समस्याएं हो रही हैं। शालीमार बाग में स्थित मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजी विभाग के HOD और वाइस चेयरमैन, डॉ. नवीन भामरी का कहना है कि हर साल लाखों लोगों की जान एक ऐसी बीमारी की वजह से चली जाती है, जिसे काफी हद तक रोका जा सकता है, फिर भी इसे लेकर लोगों में बहुत ज्यादा ही गलतफहमियां हैं। हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर दुनिया भर में मौत के सबसे बड़े कारणों में से हैं और यह जानना कि किन चीजों से ये होते हैं, बहुत बड़ा फर्क ला सकता है।
डॉ. नवीन भामरी का कहना है कि हार्ट अटैक तब आता है, जब कोरोनरी धमनियों में रुकावट के कारण दिल की मांसपेशियों तक खून की सप्लाई रुक जाती है। यह रुकावट आमतौर पर फैटी प्लाक जमाव के फटने से होती है, जिससे खून का थक्का बन जाता है। दिल को जितनी ज्यादा देर तक ऑक्सीजन नहीं मिलती, नुकसान उतना ही ज्यादा होता है।
"मेरे क्लिनिकल अनुभव में, सबसे आम जोखिम कारक हैं अनियंत्रित हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, धूम्रपान, मोटापा और लंबे समय से चला आ रहा तनाव। चिंता करने की बात यह है कि मेरे क्लिनिक में अब 30 से 40 की उम्र के लोग काफी ज्यादा दिख रहे हैं, ऐसे मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसका मुख्य कारण सीधेतौर पर सुस्त जीवनशैली, प्रोसेस्ड खाने के सेवन और खराब नींद है। "
हार्ट फेल का मतलब है कि हार्ट ने पूरी तरह से अपना काम करना बंद नहीं किया है, बल्कि उसकी पंपिंग क्षमता कमजोर हो रही है। हार्ट फेल होने के मुख्य कारण कोरोनरी आर्टरी डिजीज, बार-बार हार्ट अटैक आना, हाई ब्लड प्रेशर, कमजोर हार्ट मसल और वाल्व की खराबी हो सकती है। यह स्थिति में शरीर में खून की आपूर्ति कम होने से होती है।
हार्ट फेलियर, जिसे अक्सर हार्ट अटैक समझ लिया जाता है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें दिल इतना कमजोर हो जाता है कि वह शरीर के बाकी हिस्सों तक ठीक से खून पंप नहीं कर पाता। यह बार-बार हार्ट अटैक आने, लंबे समय से हाई ब्लड प्रेशर रहने या दिल की मांसपेशियों को प्रभावित करने वाले इन्फेक्शन के कारण धीरे-धीरे विकसित हो सकता है। हार्ट फेल होने पर सीने में दर्द, सांस फूलना, अचानक थकान महसूस होना और जबड़े या बाईं बांह तक फैलने वाले दर्द जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, जिसे कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। डॉ. भामरी कहते हैं कि "हम हमेशा कहते हैं, समय ही मांसपेशी है। हर एक मिनट कीमती होता है और 'गोल्डन आवर' (शुरुआती एक घंटा) के अंदर अस्पताल पहुंचने से किसी की जान बचाई जा सकती है।"
डॉक्टर भामरी का कहना है कि अगर आप अपने हार्ट को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कुछ जरूरी बातों पर ध्यान देने की जरूरत है, जैसे-
अगर आप दिल की कवच को मजबूत करना चाहते हैं, तो खुद को स्वस्थ रखें और हेल्दी लाइफस्टाइल फॉल करें।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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