गर्मियों में सिरदर्द क्यों बढ़ जाता है? डॉक्टर से जानें कारण और बचाव के उपाय

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Written By: Ashu Kumar Das | Published : May 15, 2026 9:13 AM IST
Medically Verified By: Dr. Sanjay Gupta
देश के विभिन्न राज्यों में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। गर्मी से राहत पाने के लिए लोग आम पन्ना, बेल का शरबत, तरह- तरह के जूस पी रहे हैं। जाहिर सी बात है कि गर्मियों का मौसम शुरू हुआ तो अपने साथ कई सारी परेशानियां लेकर आएगा ही। गर्मियों का मौसम आते ही कई लोगों को सिरदर्द, थकान और बेचैनी जैसी समस्याएं होने लगती हैं। तेज धूप, बढ़ता तापमान और शरीर में पानी की कमी सिरदर्द का बड़ा कारण बन सकते हैं। गर्मियों में होने वाले सिरदर्द को अक्सर लोग यूं ही नजरअंदाज कर देते हैं। जबकि कुछ लोग सिरदर्द की गोली खाकर दर्द से राहत पा लेते हैं। लेकिन गर्मियों में बार- बार सिर दर्द की परेशानी हो तो यह शरीर में किसी गड़बड़ी का संकेत हो सकता है। नई दिल्ली के मॉडल टाउन स्थित यथार्थ हॉस्पिटल के इंटरनल मेडिसिन के हेड डॉ. संजय गुप्ता का कहना है कि गर्मियों में तेज धूप और ज्यादा तापमान के कारण शरीर जल्दी डिहाइड्रेट होता है। जब शरीर में पानी और जरूरी मिनरल्स की कमी होने लगती है, तो इसका असर दिमाग और ब्लड सर्कुलेशन पर पड़ता है, जिससे सिरदर्द शुरू हो सकता है।
तेज धूप में सिरदर्द होना सामान्य माना जाता है।
सिरदर्द की परेशानी को सामान्य नहीं समझना चाहिए।
डॉ. संजय गुप्ता बताते हैं कि गर्मियों में होने वाले सिरदर्द की खास बात यह है कि इसे बिना किसी प्रकार की दवा और डॉक्टरी इलाज के ठीक किया जा सकता है। गर्मियों में होने वाले सिरदर्द से राहत पाने के लिए आप नीचे बताए गए घरेलू उपायों को अपना सकते हैं।
गर्मियों में सिरदर्द आम समस्या हो सकती है, लेकिन सही खानपान, पर्याप्त पानी और थोड़ी सावधानी से इससे बचाव किया जा सकता है।
Disclaimer: डॉ. संजय गुप्ता के साथ बातचीत के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि गर्मियों में सिरदर्द की परेशानी होना आम बात है। लेकिन यह समस्या बार-बार होती है और लंबे समय तक बनी रहती है तो इस विषय पर डॉक्टर से बात करना जरूरी है।