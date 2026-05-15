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गर्मियों में सिरदर्द क्यों बढ़ जाता है? डॉक्टर से जानें कारण और बचाव के उपाय

गर्मियों का मौसम शुरू होते ही कुछ लोगों को सिरदर्द की परेशानी होने लगती है। डॉ. संजय गुप्ता बता रहे हैं गर्मियों में सिरदर्द क्यों होता है और इससे बचाव कैसे करें?

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Written By: Ashu Kumar Das | Published : May 15, 2026 9:13 AM IST

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Medically Verified By: Dr. Sanjay Gupta

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ज्यादा तापमान के कारण सिरदर्द की परेशानी होती है।

देश के विभिन्न राज्यों में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। गर्मी से राहत पाने के लिए लोग आम पन्ना, बेल का शरबत, तरह- तरह के जूस पी रहे हैं। जाहिर सी बात है कि गर्मियों का मौसम शुरू हुआ तो अपने साथ कई सारी परेशानियां लेकर आएगा ही। गर्मियों का मौसम आते ही कई लोगों को सिरदर्द, थकान और बेचैनी जैसी समस्याएं होने लगती हैं। तेज धूप, बढ़ता तापमान और शरीर में पानी की कमी सिरदर्द का बड़ा कारण बन सकते हैं। गर्मियों में होने वाले सिरदर्द को अक्सर लोग यूं ही नजरअंदाज कर देते हैं। जबकि कुछ लोग सिरदर्द की गोली खाकर दर्द से राहत पा लेते हैं। लेकिन गर्मियों में बार- बार सिर दर्द की परेशानी हो तो यह शरीर में किसी गड़बड़ी का संकेत हो सकता है। नई दिल्ली के मॉडल टाउन स्थित यथार्थ हॉस्पिटल के इंटरनल मेडिसिन के हेड डॉ. संजय गुप्ता का कहना है कि गर्मियों में तेज धूप और ज्यादा तापमान के कारण शरीर जल्दी डिहाइड्रेट होता है। जब शरीर में पानी और जरूरी मिनरल्स की कमी होने लगती है, तो इसका असर दिमाग और ब्लड सर्कुलेशन पर पड़ता है, जिससे सिरदर्द शुरू हो सकता है।

तेज धूप में सिरदर्द होना सामान्य माना जाता है।

गर्मियों में सिरदर्द बढ़ने के कारण क्या हैं?

  1. गर्मी में ज्यादा तापमान होने के कारण शरीर से पसीना भी ज्यादा निकलता है। इससे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। इसके कारण डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन सिरदर्द का सबसे आम कारण माना जाता है।
  2. डॉ. संजय गुप्ता बताते हैं कि लंबे समय तक धूप में रहने से शरीर का तापमान बढ़ जाता है। इससे हीट एक्सॉशन और हीट स्ट्रोक का खतरा ज्यादा होता है। इसके कारण भी सिर दर्द की परेशानी हो सकती है।
  3. गर्मियों के मौसम में गर्म हवाओं के संपर्क में रहने के साथ- साथ ज्यादा तला व मसालेदार खाना खाने से भी सिर दर्द की परेशानी होती है। दरअसल, जब आप ज्यादा तला और मसालेदार खाना आते हैं तो इससे कब्ज होती है, जो सिर दर्द का कारण बनती है।
  4. गर्मी में कई लोगों को रात को सही तरीके से नींद भी नहीं आती है। लंबे समय तक नींद प्रभावित होने से भी सिर दर्द होना आम बात है।

Remedies to Relieve Headaches सिरदर्द की परेशानी को सामान्य नहीं समझना चाहिए।

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सिरदर्द से राहत पाने के घरेलू उपाय

डॉ. संजय गुप्ता बताते हैं कि गर्मियों में होने वाले सिरदर्द की खास बात यह है कि इसे बिना किसी प्रकार की दवा और डॉक्टरी इलाज के ठीक किया जा सकता है। गर्मियों में होने वाले सिरदर्द से राहत पाने के लिए आप नीचे बताए गए घरेलू उपायों को अपना सकते हैं।

  1. सही मात्रा में पानी पिएं- गर्मियों में डिहाइड्रेशन के कारण सिरदर्द की परेशानी न हो इसके लिए दिनभर में 3 लीटर पानी जरूर पिएं। पानी के साथ- साथ रोजाना नींबू पानी, ORS और नारियल पानी पानी भी आपके लिए फायदेमंद हो सकता है।
  2. ठंडी जगह पर आराम करें- अगर धूप से आने के बाद सिरदर्द हो रहा है, तो ठंडी और शांत जगह पर 10 से 15 मिनट रहने की कोशिश करें।
  3. ठंडी पट्टी- गर्मी में होने वाले दर्द को कम करने के लिए दवा खाने की बजाय माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखें। ठंडे पानी की पट्टी रखने से सिर दर्द की परेशानी कम हो सकती है।
  4. चाय- कॉफी कम करें- गर्मियों में बहुत ज्यादा चाय-कॉफी लेने से शरीर डिहाइड्रेट हो सकता है, इसलिए गर्मियों में इसका सेवन बहुत ही सीमित मात्रा में करें।
  5. नींद लें - नींद की कमी के कारण होने वाले सिरदर्द से बचने के लिए रोजाना 7-8 घंटे की नींद लेने की कोशिश करें।

गर्मियों में सिरदर्द आम समस्या हो सकती है, लेकिन सही खानपान, पर्याप्त पानी और थोड़ी सावधानी से इससे बचाव किया जा सकता है।

Disclaimer: डॉ. संजय गुप्ता के साथ बातचीत के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि गर्मियों में सिरदर्द की परेशानी होना आम बात है। लेकिन यह समस्या बार-बार होती है और लंबे समय तक बनी रहती है तो इस विषय पर डॉक्टर से बात करना जरूरी है।

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आशु कुमार दास

आशु कुमार दास

आशु कुमार दास एक अनुभवी हेल्थ कंटेंट स्पेशलिस्ट हैं। इन्हें हेल्थ कंटेंट राइटर के तौर पर काम करते हुए 6 ... Read More