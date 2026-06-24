सुबह उठते ही क्यों होता है सिरदर्द? इन 7 समस्याओं ओर कर सकता है इशारा

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Written By: Kishori Mishra | Published : June 24, 2026 10:27 AM IST
क्या सुबह उठते ही आपके सिर में काफी तेज दर्द होता है? क्या आप उठने के कई घंटों बाद तक फ्रेश महसूस नहीं करते? अगर हां, तो यह आपके शरीर में होने वाली कई तरह की परेशानियों की ओर इशारा कर सकता है। अक्सर हम शरीर में दिखने वाले छोटे-छोटे लक्षणों को इग्नोर कर देते हैं, जो आगे चलकर गंभीर रूप धारण कर लेते हैं। इन्हीं लक्षणों में सुबह उठने के बाद सिरदर्द की परेशानी होना शामिल है।
इस विषय की अधिक जानकारी के लिए हमने हैदराबाद स्थित यशोदा हॉस्पिटल के न्यूरोलॉजिस्ट और क्लीनिकल डायरेक्टर डॉ. जी.वी सुब्बाईह चौधरी से बातचीत की है। आइए डॉक्टर से विस्तार से समझते हैं कि आखिर किन कारणों से सुबह उठते ही सिर में दर्द हो सकता है। आइए जानते हैं विस्तार से-
स्लीप फाउंडेशन के मुताबिक, अगर रात में आपकी नींद बार-बार टूटती है या आपको स्लीप एपनिया की समस्या है, तो शरीर और ब्रेन को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। इससे सुबह उठते समय सिरदर्द हो सकता है। स्लीप एपनिया में सोते समय सांस कुछ सेकंड के लिए रुक जाती है, जिससे नींद की गुणवत्ता प्रभावित होती है।
डॉक्टर का कहना है कि कुछ लोग सोते समय अनजाने में दांत पीसने की आदत होती है। इस आदत को ब्रुक्सिज्म कहा जाता है। इससे जबड़े की मांसपेशियों पर दबाव पड़ता है, जो सुबह सिरदर्द का कारण बन सकता है।
रातभर बिना पानी पिए रहने के कारण शरीर हल्का डिहाइड्रेट हो सकता है। डिहाइड्रेशन से रक्त की मात्रा कम होती है और मस्तिष्क तक रक्त प्रवाह प्रभावित हो सकता है, जिससे सिरदर्द की शिकायत हो सकती है।
रात के खाने और सुबह के नाश्ते के बीच लंबे अंतराल के कारण कुछ लोगों में ब्लड शुगर का स्तर कम हो सकता है। यह स्थिति माइग्रेन या टेंशन-टाइप सिरदर्द को ट्रिगर कर सकती है।
अगर आप नियमित रूप से चाय, कॉफी या कुछ दर्द निवारक दवाएं लेते हैं, तो सुबह इनके प्रभाव के कम होने पर सिरदर्द हो सकता है। इसे कैफीन या मेडिकेशन विदड्रॉल हेडेक कहा जाता है।
6. गलत सोने की मुद्रा
गलत तकिया, गर्दन का असामान्य झुकाव या खराब सोने की स्थिति गर्दन की मांसपेशियों में तनाव पैदा कर सकती है। इससे सर्विकोजेनिक हेडेक यानी गर्दन से शुरू होने वाला सिरदर्द सुबह महसूस हो सकता है।
कुछ मामलों में सुबह का सिरदर्द हाई ब्लड प्रेशर, साइनसाइटिस या मस्तिष्क के अंदर दबाव में बदलाव जैसी स्थितियों का संकेत भी हो सकता है। अगर सिरदर्द लगातार हो रहा है या इसके साथ चक्कर आना, कमजोरी, धुंधला दिखना या अन्य न्यूरोलॉजिकल लक्षण हों, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।
Disclaimer : सुबह का सिरदर्द हमेशा सामान्य नहीं होता। इसलिए इसे नजरअंदाज करने के बजाय इसके कारण को समझना और जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञ की सलाह लेना बेहतर है।