पीरियड्स के दौरान ब्रेस्ट में खुजली क्यों होती है? गायनोकॉलोजिस्ट बता रही हैं इसके कारण और राहत पाने का तरीका

Breast Itching During Periods: पीरियड्स के दौरान ब्रेस्ट में खुजली होना आम बात होती है। ये खुजली हार्मोनल बदलावों के कारण होती है।

क्या आपको भी पीरियड्स के दौरान ब्रेस्ट में खुजली होती है? पीरियड्स में होने वाली ब्रेस्ट की खुजली इतनी तेज होती है कि आप खुजाते- खुजाते परेशान हो जाते हैं और इससे आपको असुविधा होती है।

Breast Itching During Periods: स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. गीता जैन का कहना है कि अक्सर महिलाएं पीरियड्स के दौरान होने वाली ब्रेस्ट में खुजली, जलन और टाइटनेस को नजरअंदाज कर देती हैं। पर पीरियड्स में होने वाली ब्रेस्ट में खुजली किसी हार्मोनल असंतुलन, त्वचा संक्रमण या एलर्जी का संकेत भी हो सकती है।

पीरियड्स और हार्मोनल बदलाव का संबंध

डॉक्टर बताते हैं कि महिलाओं के शरीर में दो मुख्य हार्मोन पीरियड्स को नियंत्रित करते हैं।

एस्ट्रोजन (Estrogen) प्रोजेस्टेरोन (Progesterone)

जब किसी महिला को पीरियड्स होते हैं, तो उससे पहले इन दोनों ही हार्मोन में उतार- चढ़ाव आने लगता है। इससे शरीर में कई प्रकार के बदलाव आते हैं। इन बदलावों में मूड स्विंग्स, पेट दर्द, सिरदर्द, थकान, ब्रेस्ट में दर्द और खुजली शामिल है। पीरियड्स होने से पहले जब शरीर का हार्मोन का स्तर बढ़ता या घटता है, तो त्वचा और ब्रेस्ट टिश्यू में बदलाव होते हैं, जिससे ब्रेस्ट के ऊपरी और निप्पल वाले हिस्से में खुजली या जलन हो सकती है।

पीरियड्स में ब्रेस्ट में खुजली होने के कारण- Reasons for itchy breasts during periods

हार्मोनल फ्लक्चुएशन- पीरियड्स से पहले महिला के शरीर में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन (Hormone Fluctuation) हार्मोन बढ़ते हैं। इन हार्मोन के बढ़ने से ब्रेस्ट के टिश्यू में पानी जमा होने लगता है। इससे ब्रेस्ट में सूजन आ जाती है। महिलाओं के अन्य शरीर के हिस्सों के मुकाबले ब्रेस्ट ज्यादा सेंसेटिव होते हैं। ऐसे में जब हार्मोन बढ़ता है तो ब्रेस्ट की सूजन के कारण खुजली और जलन महसूस होती है। ब्रेस्ट में भारीपन- पीरियड्स के दौरान स्तन ग्रंथियां (Mammary Glands) सामान्य दिनों के मुकाबले ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं। इससे ब्रेस्ट भारी होने लगते हैं और ब्रेस्ट की स्किन टाइट हो जाती है। जिसके कारण ब्रेस्ट में खुजली और दर्द की समस्या हो सकती है। स्किन में ड्राइनेस- हमारे साथ खास बातचीत में डॉक्टर बताती हैं कि पीरियड्स में हार्मोनल बदलाव के कारण शरीर की त्वचा में नमी कम हो सकती है। ब्रेस्ट की त्वचा बहुत पतली और संवेदनशील होती है, यही कारण है पीरियड्स में ब्रेस्ट में खुजली और जलन की परेशानी देखी जाती है। पसीना- नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की वेबसाइट पर छपी रिपोर्ट बताती है कि पीरियड्स के समय महिलाओं के शरीर का तापमान थोड़ा बढ़ सकता है, जिससे पसीना अधिक आता है। इस स्थिति में ब्रेस्ट के नीचे वाले हिस्से में आने वाले पसीने के कारण फंगल इंफेक्शन और बैक्टीरियल इंफेक्शन बढ़ता है। इससे ब्रेस्ट में खुजली, जलन और सूजन की समस्या होना आम बात है। टाइट ब्रा- पीरियड्स के दौरान ब्रेस्ट का आकार थोड़ा बढ़ जाता है। अगर आप टाइट ब्रा पहनती हैं तो इससे ब्रेस्ट की स्किन में रगड़ आती है। ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होता है, जो पीरियड्स में ब्रेस्ट की खुजली का कारण बनता है।

पीरियड्स में ब्रेस्ट में खुजली के लक्षण- Symptoms of itchy breasts during menstruation

पीरियड्स के दौरान ब्रेस्ट में खुजली के साथ कई अन्य लक्षण भी हो सकते हैं:

ब्रेस्ट में भारीपन

ब्रेस्ट में हल्का या तेज दर्द

ब्रेस्ट की स्किन लाल होना

निप्पल में सेंसिटिविटी

ब्रेस्ट के आगे वाले हिस्से में जलन या चुभन

स्किन का सूखना या छिलना

ब्रेस्ट और निप्पल पर छाले या दाने होना

पीरियड्स में ब्रेस्ट की खुजली से कैसे राहत पाएं- How to get relief from breast itching during periods

डॉक्टर का कहना है कि पीरियड्स के दौरान अगर किसी महिला को ब्रेस्ट में हल्की-फुल्की खुजली है, तो इसे कुछ घरेलू उपायों को अपनाकर खत्म किया जा सकता है।

नारियल तेल- नारियल तेल प्राकृतिक मॉइस्चराइजर है। पीरियड्स में होने वाली ब्रेस्ट की खुजली को कम करने के लिए आप नारियल तेल से हल्की मालिश कर सकती हैं। ब्रेस्ट की त्वचा पर नारियल का तेल लगाने से ड्राइनेस कम होती है। इससे ब्रेस्ट में होने वाली खुजली धीरे-धीरे कम होने लगती है। एलोवेरा जेल- कई रिसर्च में ये बात सामने आई है कि एलोवेरा में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं। एलोवेरा त्वचा को ठंडक देता है और जलन कम करता है। पीरियड्स में होने वाली ब्रेस्ट की खुजली को कम करने के लिए एलोवेरा जेल लगाना फायदेमंद रहता है। पानी पिएं- पीरियड्स के दौरान शरीर को अधिक पानी की जरूरत होती है। पर्याप्त पानी पीने से त्वचा की ड्राईनेस कम होती है। इससे ब्रेस्ट की खुजली कम करने में मदद मिलती है।

डॉक्टर का कहना है कि पीरियड्स के दौरान होने वाली ब्रेस्ट की खुजली सामान्य रूप से 1 -2 दिन में ठीक हो जाती है। लेकिन ये हर बार पीरियड्स में होती है, तो महिला को सावधान हो जाना चाहिए। पीरियड्स में होने वाली ब्रेस्ट की खुजली को कम करने के लिए डॉक्टर से बात करें।

ब्रेस्ट में खुजली कम करने के लिए क्या खाएं?- What should I eat to reduce itching in my breasts?

पीरियड्स में होने वाली ब्रेस्ट की खुजली को कम करने के लिए सही डाइट को भी अपनाना बहुत जरूरी है। पीरियड्स में ब्रेस्ट की खुजली को कम करने के लिए खाने में पर्याप्त मात्रा में ताजे फल, हरी सब्जियां, विभिन्न प्रकार के नट्स, सीड्स, ओमेगा-3 फैटी एसिड युक्त फूड आइटम को शामिल करें।

निष्कर्ष

डॉक्टर के साथ हुई बातचीत के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि पीरियड्स के दौरान ब्रेस्ट में खुजली एक सामान्य समस्या है, जो मुख्य रूप से हार्मोनल बदलाव, त्वचा की ड्राईनेस, पसीना और गलत ब्रा पहनने के कारण होती है। लेकिन पीरियड्स में महिलाएं सही खानपान, ब्रेस्ट के आसपास के एरिया की साफ-सफाई, हेल्दी डाइट का ध्यान रखें तो ब्रेस्ट की खुजली को काफी हद तक कम किया जा सकता है।