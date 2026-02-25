Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Why do blood clots appear during periods : पीरियड्स हम महिलाओं के जीवन का एक अहम हिस्सा है। इस दौरान योनि से ब्लड निकलता है। लेकिन कई बार पीरियड्स में महिलाओं को खून के साथ मांस के टुकड़े भी निकलते हैं। पीरियड्स में ब्लड के साथ मांस के टुकड़े आना महिलाओं के लिए डरावना अनुभव हो सकता है। पीरियड्स में जब मांस के टुकड़े निकलते हैं, तो अक्सर महिलाएं सोचती हैं कि यह कोई गंभीर बीमारी का संकेत है।
क्या वाकई पीरियड्स के दौरान मांस के टुकड़े आना किसी बीमारी का संकेत होते हैं? आज इस लेख में हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। इस बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं दिल्ली के एलांटिस हेल्थ केयर के स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉ. मनन गुप्ता।
डॉ. मनन गुप्ता के अनुसार, पीरियड्स में मांस के टुकड़े आने का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपके शरीर के अंदरूनी हिस्से में से मांस कट रहा है। पीरियड्स में मांस टुकड़े ब्लड क्लॉट्स (Blood Clots) होते हैं और सामान्य शारीरिक प्रक्रिया का हिस्सा हो सकते हैं। पीरियड्स के दौरान गर्भाशय (uterus) की अंदरूनी परत टूटकर खून और ऊतकों के रूप में बाहर निकलती है। जब ब्लड फ्लो ज्यादा होता है, तो शरीर खून को ज्यादा बहने से रोकने के लिए थक्के (clots) बना देता है। यही धक्के आपको मांस के टुकड़े जैसा दिखाई देते हैं।
डॉक्टर का कहना है कि कुछ परिस्थितियों में पीरियड्स के दौरान मांस के टुकड़ेआना बिल्कुल सामान्य बात है।
इन परिस्थितियों में महिलाओं को ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर यह पैटर्न हर महीने बदल रहा है। पीरियड्स में मांस के टुकड़े आने के साथ-साथ महिलाओं को ज्यादा दर्द और बेचैनी हो रही है, तो इस विषय पर डॉक्टर से बात करनी चाहिए। कुछ मामलों में पीरियड्स के दौरान मांस के टुकड़े आना किसी गंभीर बीमारी या कैंसर का संकेत होता है।
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
