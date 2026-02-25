पीरियड्स में मांस जैसे टुकड़े (ब्लड क्लॉट्स) क्यों आते हैं? कारण और कब डॉक्टर से मिलें

कुछ महिलाओं को पीरियड्स में खून के साथ-साथ मांस के टुकड़े भी आते हैं। आइए जानते हैं पीरियड्स में मांस के टुकड़े क्यों (Periods Main Mass ke tukde kyu aate hain) आते हैं?

Why do blood clots appear during periods : पीरियड्स हम महिलाओं के जीवन का एक अहम हिस्सा है। इस दौरान योनि से ब्लड निकलता है। लेकिन कई बार पीरियड्स में महिलाओं को खून के साथ मांस के टुकड़े भी निकलते हैं। पीरियड्स में ब्लड के साथ मांस के टुकड़े आना महिलाओं के लिए डरावना अनुभव हो सकता है। पीरियड्स में जब मांस के टुकड़े निकलते हैं, तो अक्सर महिलाएं सोचती हैं कि यह कोई गंभीर बीमारी का संकेत है।

क्या वाकई पीरियड्स के दौरान मांस के टुकड़े आना किसी बीमारी का संकेत होते हैं? आज इस लेख में हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। इस बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं दिल्ली के एलांटिस हेल्थ केयर के स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉ. मनन गुप्ता।

पीरियड्स में मांस के टुकड़े क्यों आते हैं?

डॉ. मनन गुप्ता के अनुसार, पीरियड्स में मांस के टुकड़े आने का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपके शरीर के अंदरूनी हिस्से में से मांस कट रहा है। पीरियड्स में मांस टुकड़े ब्लड क्लॉट्स (Blood Clots) होते हैं और सामान्य शारीरिक प्रक्रिया का हिस्सा हो सकते हैं। पीरियड्स के दौरान गर्भाशय (uterus) की अंदरूनी परत टूटकर खून और ऊतकों के रूप में बाहर निकलती है। जब ब्लड फ्लो ज्यादा होता है, तो शरीर खून को ज्यादा बहने से रोकने के लिए थक्के (clots) बना देता है। यही धक्के आपको मांस के टुकड़े जैसा दिखाई देते हैं।

पीरियड्स में मांस जैसे टुकड़े आने के कारण

हैवी ब्लीडिंग (Heavy Bleeding)- स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ के अनुसार, जब पीरियड्स में खून अधिक मात्रा में बहता है, तो शरीर उसे नियंत्रित करने के लिए क्लॉट बना देता है। जिसके कारण आपको कई बार बड़े आकार थक्के निकलते हुए महसूस होते हैं। हार्मोनल असंतुलन (Hormonal Imbalance)- महिलाओं में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन गर्भाशय की परत को नियंत्रित करते हैं। असंतुलन होने पर परत मोटी हो जाती है, जो पीरियड्स में बड़े टुकड़ों के रूप में निकल सकती है। गर्भाशय की मोटी परत (Endometrial Thickening)- यदि गर्भाशय की परत अधिक मोटी हो जाए तो उसका निकलना बड़े थक्कों के रूप में हो सकता है। एंडोमेट्रियोसिस- एंडोमेट्रियोसिस महिलाओं को होने वाली बड़ी समस्याओं में से एक है। इस स्थिति में गर्भाशय की परत बाहर की जगहों पर बढ़ने लगती है, जिससे दर्द और क्लॉट्स दोनों हो सकते हैं। कॉपर टी या हार्मोनल IUD का यूज- कुछ महिलाएं अनचाही प्रेग्नेंसी को रोकने के लिए कॉपर टी या हार्मोनल IUD का यूज करती हैं। इस तरह के डिवाइस भी महिलाओं के पीरियड्स के दौरान हैवी ब्लीडिंग और क्लॉट्स बनने का कारण बन सकते हैं।

पीरियड्स में मांस के टुकड़े आना कब नॉर्मल है?

डॉक्टर का कहना है कि कुछ परिस्थितियों में पीरियड्स के दौरान मांस के टुकड़ेआना बिल्कुल सामान्य बात है।

छोटे आकार के क्लॉट्स पीरियड्स के पहले 2 -3 दिनों में अगर मांस के टुकड़े नजर आए मांस के टुकड़े आने के साथ- साथ पीरियड्स का दर्द सामान्य स्तर का हो हर महीने एक जैसा पैटर्न हो

इन परिस्थितियों में महिलाओं को ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर यह पैटर्न हर महीने बदल रहा है। पीरियड्स में मांस के टुकड़े आने के साथ-साथ महिलाओं को ज्यादा दर्द और बेचैनी हो रही है, तो इस विषय पर डॉक्टर से बात करनी चाहिए। कुछ मामलों में पीरियड्स के दौरान मांस के टुकड़े आना किसी गंभीर बीमारी या कैंसर का संकेत होता है।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।