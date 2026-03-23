टीबी की दवा अधूरी छोड़ी तो बढ़ सकता है खतरा, डॉक्टर ने बताया क्यों जरूरी है पूरा कोर्स

लोगों को टीबी जैसी बीमारी के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी (World TB Day 2024) डे मनाया जाता है। इस खास मौके पर हम बताने जा रहे हैं टीबी की दवा का कोर्स पूरा करना क्यों जरूरी है।

Why Completing the Full TB Treatment Course Is important : टीबी (Tuberculosis) एक गंभीर संक्रामक बीमारी है, जो मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करती है, लेकिन समय पर इसका इलाज न करने पर यह शरीर के अन्य अंगों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। भारत में टीबी की समस्या आज के समय में भी एक बड़ी स्वास्थ्य चुनौती बनी हुई है। भारत में टीबी का इलाज पूरी तरह से संभव है, लेकिन इसके बावजूद यह बीमारी भारत के लिए चुनौती बनी हुई है।

वैश्विक स्तर पर लोगों को टीबी जैसी बीमारी के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी (World TB Day 2024) डे मनाया जाता है। वर्ल्ड टीबी डे के खास मौके पर इंदौर स्थित कोकिलाबेन धीरुभाई अंबानी अस्पताल के डॉ. रवि दोसी, कन्सल्टेन्ट, पल्मोनरी मेडिसिन बता रहे हैं आखिरकार टीबी के इलाज के दौरान दवाइयों का कोर्स पूरा करना क्यों जरूरी होता है।

टीबी का इलाज शुरू होने के बाद ठीक होने पर दवा बंद करने की गलती न करें

डॉ. रवि दोसी बताते हैं कि अक्सर देखा जाता है कि टीबी के मरीज इलाज शुरू करने के कुछ हफ्तों बाद ही जब खुद को बेहतर महसूस करने लगते हैं, तो वे दवाएं लेना बंद कर देते हैं। यही सबसे बड़ी गलती होती है। टीबी के बैक्टीरिया बहुत मजबूत होते हैं और शुरुआती इलाज से केवल उनकी संख्या कम होती है, पूरी तरह खत्म नहीं होते हैं। यदि दवाएं बीच में छोड़ दी जाएं, तो ये बैक्टीरिया फिर से एक्टिव हो जाते हैं। इससे बीमारी दोबारा लौटकर आ जाती है।

टीबी का अधूरा इलाज बन सकता है गंभीर

वर्ल्ड टीबी डे के खास मौके पर हमारे साथ खास बातचीत के दौरान डॉक्टर बताते हैं कि टीबी का अधूरा इलाज न केवल बीमारी को वापस लाता है, बल्कि इसे और ज्यादा खतरनाक बना देता है। टीबी के इलाज में दवाओं को बीच में छोड़ने से ड्रग-रेसिस्टेंट टीबी (Drug Resistant TB) विकसित हो सकती है, जिसमें सामान्य दवाएं असर नहीं करती हैं। ऐसी स्थिति में इलाज लंबा, महंगा और पहले से ज्यादा मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर बातते हैं कि टीबी के इलाज बीच में छोड़कर दोबारा से शुरू किया जाए, तो मरीज से 100 फीसदी ठीक होने की संभावना काफी कम हो जाती है।

6 से 9 महीने तक चलता है टीबी का इलाज

डॉ. दोसी बताते हैं कि टीबी का पूरा इलाज आमतौर पर 6 से 9 महीने तक चलता है, और कुछ मामलों में इससे भी ज्यादा समय लग सकता है। टीबी के इलाज के दौरान मरीज को नियमित रूप से दवाएं लेना, डॉक्टर से फॉलो-अप करना और सही खान-पान व आराम का ध्यान रखना जरूरी होता है। डॉक्टर के अनुसार, टीबी के इलाज के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे DOTS (Directly Observed Treatment, Short-course) कार्यक्रम के तहत मरीजों को मुफ्त दवाएं और निगरानी में इलाज की सुविधा भी दी जाती है, जिससे इलाज पूरा करना आसान हो जाता है।

इलाज पूरा लेना व्यक्तिगत ही नहीं सामाजिक जिम्मेदारी भी

इलाज पूरा करने का एक और महत्वपूर्ण कारण यह है कि इससे संक्रमण का फैलाव रुकता है। अधूरा इलाज करने वाला मरीज दूसरों को भी संक्रमित कर सकता है, जिससे परिवार और समाज दोनों खतरे में पड़ सकते हैं। इसलिए यह केवल व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी है।

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बिना डॉक्टर के सलाह के बंद न करें दवा

मरीजों को यह समझना चाहिए कि टीबी का इलाज लंबा जरूर है, लेकिन पूरी तरह ठीक होने का रास्ता भी यही है। दवाओं के कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह के दवाएं बंद करना खतरनाक हो सकता है। किसी भी परेशानी की स्थिति में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। टीबी रोग से डरने की जरूरत नहीं, बल्कि इसे सही इलाज और पूर्ण इलाज से हराना आसान है। दवाओं का पूरा कोर्स करना, नियमित जांच करवाना और स्वस्थ जीवनशैली अपनाना ही इस बीमारी से बचाव का सबसे आसान तरीका है।

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Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।