20 की उम्र में कमजोर पड़ रही हैं हड्डियां, तो करवाएं Bone Density Test; डॉक्टर गिनवा रहे हैं इसके फायदे

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Written By: Ashu Kumar Das | Published : August 3, 2026 7:20 AM IST
Medically Verified By: Dr Ashis Acharya
सोचिए, आप सीढ़ियों से उतर रहे हैं और पैर थोड़ा लड़खड़ा गया। गिरे नहीं, बस हल्का सा झटका लगा। अगले ही पल आपको डर लगने लगता है - कहीं हड्डी टूट न गई हो? ये डर बेवजह नहीं है। उम्र के साथ हमारी हड्डियां अंदर से खोखली होने लगती हैं। बाहर से हम एकदम फिट दिखते हैं, लेकिन अंदर हड्डियों का बैंक बैलेंस खाली हो चुका होता है। और जब बैलेंस जीरो होता है, तो एक छोटी सी चोट भी फ्रैक्चर में बदल जाती है। इसी खोखलेपन को पकड़ने के लिए एक टेस्ट होता है - Bone Density Test यानी BMD टेस्ट। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में सीनियर ऑर्थोपेडिक डॉ. आशीष आचार्य कहते हैं कि 30 साल की उम्र के बाद हर व्यक्ति को बोन डेंसिटी टेस्ट करवाना जरूरी है। आज इस लेख में जानेंगे बोन डेंसिटी टेस्ट क्या होता है और यह किस उम्र में करवाना चाहिए।
डॉ. आशीष आचार्य बताते हैं कि हमारी हड्डियां ईंट की दीवार जैसी होती हैं। जवानी में ये दीवार एकदम मजबूत, सघन और ठोस होती है। कैल्शियम और मिनरल्स ईंट की तरह जमे होते हैं। 30 की उम्र के बाद ये ईंटें धीरे-धीरे गिरने लगती हैं। दीवार में छेद होने लगते हैं। इसे ही कहते हैं बोन डेंसिटी का कम होना। मेडिकल भाषा में जब ये बहुत ज्यादा कम हो जाए तो उसे Osteoporosis का खतरा रहता है।
यह टेस्ट हर व्यक्ति के लिए जरूरी है।
डॉक्टर बताते हैं कि हड्डियां धीरे-धीरे कमजोर होती हैं और शुरुआत में इसके कोई खास लक्षण नहीं दिखाई देते। यही कारण है कि ऑस्टियोपोरोसिस को अक्सर "Silent Disease" कहा जाता है। अगर समय रहते हड्डियों की कमजोरी का पता चल जाए, तो सही खान-पान, नियमित व्यायाम, कैल्शियम और विटामिन D की पर्याप्त मात्रा और जरूरत पड़ने पर दवाओं की मदद से स्थिति को बिगड़ने से रोका जा सकता है। इन्हीं बीमारियों का पता लगाने के लिए डॉक्टर समय समय पर बोन डेंसिटी टेस्ट करवाने की सलाह देते हैं।
बोन डेंसिटी टेस्ट करवाने से एक नहीं बल्कि कई प्रकार के फायदे मिलते हैं। इसमें मुख्य रूप से शामिल हैः
हर व्यक्ति को इस टेस्ट की जरूरत नहीं होती, लेकिन कुछ लोगों में इसका महत्व काफी बढ़ जाता है।
डॉक्टर बताते हैं कि हड्डियों को मजबूत रखने के लिए रोजाना की जीवनशैली में कुछ खास चीजों को अपनाना जरूरी है। इसमें शामिल है-
डॉक्टर कहते हैं कि हम कार का इंश्योरेंस कराते हैं, हेल्थ चेकअप कराते हैं। लेकिन उस ढांचे का चेकअप नहीं कराते जिस पर पूरा शरीर टिका है - हमारी हड्डियां। Bone Density Test महंगा नहीं है। 2000-3000 रुपये में हो जाता है। और ये आपको लाखों के हॉस्पिटल बिल और बेड रेस्ट से बचा सकता है। अगर आपकी उम्र 50+ है, या ऊपर लिखे कोई रिस्क है, तो इस महीने डॉक्टर से BMD टेस्ट के बारे में पूछिए। क्योंकि मजबूत हड्डियां ही आपको 70 की उम्र में भी सीढ़ियां चढ़ने, बच्चों के साथ खेलने और बिना डंडे के चलने की आजादी देंगी।
Disclaimer: यह लेख सामान्य जानकारी के लिए है। टेस्ट कराने या कोई सप्लीमेंट लेने से पहले अपने ऑर्थोपेडिक या फिजिशियन से सलाह अवश्य लें।