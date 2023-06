PCOS में क्यों होते हैं चेहरे पर मुंहासे, जानिए पीसीओएस और पिम्पल्स में क्या है संबंध और उपचार

पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम एक मेटाबॉलिक स्थिति को दिया गया नाम है, जिसमें पॉलीसिस्टिक ओवरी के अलावा, प्रजनन क्षमता और हार्मोनल असंतुलन जैसे अन्य लक्षण भी होते हैं।

प्रत्येक मासिक धर्म के दौरान अंडाशय पर फॉलिकल्स विकसित होते हैं। अंडे उन फॉलिकल्स में विकसित होते हैं, जिनमें से एक दूसरे की तुलना में तेजी से परिपक्व होता है और फैलोपियन ट्यूब में छोड़ दिया जाता है। यह "ओव्यूलेशन" अवस्था है। इस स्थिति में शेष रोम क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। केवल, पॉलीसिस्टिक अंडाशय के मामले में, अंडाशय सामान्य से बड़े होते हैं और अविकसित रोम की एक श्रृंखला बनती है जो गर्भाशय के अंदर गुच्छों में दिखाई देती है, कुछ हद तक अंगूर के गुच्छा की तरह वह नजर आते है । पॉलीसिस्टिक अंडाशय विशेष रूप से आपकी प्रजनन क्षमता में समस्याएं पैदा कर सकते हैं।

यह स्थिति, आगे जाकर अल्सर के रूप में हार्मोनल असंतुलन हो सकता है, तो लक्षणों का एक पैटर्न विकसित हो सकता है। इस पैटर्न को सिंड्रोम कहा जाता है। यह पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम और पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज के बीच का अंतर हैं।

इस तरह, आपके पास पीसीओएस के बिना भी पॉलीसिस्टिक अंडाशय हो सकते हैं। हालांकि, पीसीओएस वाली लगभग सभी महिलाओं में पॉलीसिस्टिक अंडाशय होते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम एक मेटाबॉलिक स्थिति को दिया गया नाम है, जिसमें पॉलीसिस्टिक ओवरी के अलावा, प्रजनन क्षमता और हार्मोनल असंतुलन जैसे अन्य लक्षण भी होते हैं।

पीसीओएस और मुंहासे

डॉ रिशमा पाई के अनुसार, मुंहासे पॉलीसिस्टिक अंडाशय सिंड्रोम का एक आम लक्षण है। यह एक त्वचा विकार है जिसमें ऐसे लक्षण शामिल हैं जो हार्मोन, बाल, वसामय ग्रंथियों और बैक्टीरिया को प्रभावित करते हैं। एण्ड्रोजन (पुरुष सेक्स हार्मोन) के अतिरिक्त स्तर के कारण पीसीओएस वाली महिलाएं त्वचा के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं। यह समस्या किशोरावस्था के दौरान एण्ड्रोजन उत्पादन में वृद्धि के कारण भी हो सकती है। एण्ड्रोजन की इस टेस्टोस्टेरोन मेटाबोलाइट स्थिति को DHT कहा जाता है।

माना जाता है कि डीएचटी त्वचा पर अतिरिक्त तेल को उत्तेजित करता है, अंततः त्वचा ग्रंथियों और छिद्रों को बंद कर देता है। नतीजतन, बंद छिद्र तेल नहीं छोड़ सकते हैं और बैक्टीरिया को बढ़ने और कूप के स्तर को दोगुना करने की अनुमति देते हैं, जिससे सूजन हो जाती है।

जीवाणु एंजाइम "मुक्त फैटी एसिड" बनाने के लिए सेबम (तेल) में ट्राइग्लिसराइड्स को तोड़ देता है जो फॉलिकल्स की दीवारों को मजबूत करता है और समस्याएं पैदा करता है। कूप टूटना, मुक्त फैटी एसिड वाले जीवाणु का उत्पाद, और केराटिन के रिलीज होने से फोड़ा हो सकता है, जो गंभीर मामलों में ठीक होने पर निशान छोड़ सकता है।

मुंहासे के लिए उपचार के विकल्प

एजेलिक एसिड युक्त सामयिक एजेंट: एज़ेलिक एसिड एक एंटीबायोटिक के रूप में कार्य करता है। यह केराटोलिटिक भी है और कॉमेडोन (ब्लैकहेड्स, व्हाइटहेड्स) के उत्पादन पर नैदानिक रूप से सकारात्मक प्रभाव डालता है।

गंभीर मामलों में, एंटीबायोटिक्स टेट्रासाइक्लिन या मिनोसाइक्लिन का उपयोग किया जा सकता है। एंटीबायोटिक्स जीवाणुरोधी तत्व हैं।

पीसीओएस और मुंहासे वाली महिलाओं के मामले में, डॉक्टर आमतौर पर स्पिरोनोलैक्टोन और गर्भनिरोधक गोलियों की सलाह देते हैं। कुछ गर्भनिरोधक गोलियों में एण्ड्रोजन का स्तर कम होता है और, कम से कम सिद्धांत रूप में, मुँहासे पर बेहतर नियंत्रण होता है।

उन दवाओं के उपयोग से बचें जो मुंहासों का कारण बन सकती हैं।

तेल या ग्रीस के संपर्क में आने से बचें।

यदि उपलब्ध हो तो हाइपोएलर्जेनिक सौंदर्य प्रसाधन और साबुन का प्रयोग करें।

प्रभावित क्षेत्र को दिन में दो बार या आवश्यक हो तो अधिक बार धोएं।

तकिए और चादरें नियमित रूप से गैर-रासायनिक (बिना रंग या सुगंध वाले) डिटर्जेंट से धोएं।

पर्याप्त धूप में बाहर निकलें।

आहार संबंधी जानकारी

आहार से कार्बोहाइड्रेट और शर्करा युक्त खाद्य पदार्थों को हटा दें।

फैटी एसिड (जैसे दूध, डेयरी उत्पाद, मार्जरीन, शॉर्टनिंग), आंशिक रूप से हाइड्रोजनीकृत वनस्पति तेल और तले हुए खाद्य पदार्थों से बचें।

(Inputs By. Dr Rishma Pai, Gynaecologist & Infertility specialist attached to Jaslok, Lilavati & Hinduja Healthcare hospitals in Mumbai)

