Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Subscribe to Our Newsletter Today!
- लेटेस्ट
- डिज़ीज़
- डाइट
- फिटनेस
- ब्यूटी
- घरेलू नुस्खे
- वीडियो
- पुरुष स्वास्थ्य
- मेंटल हेल्थ
- सेक्सुअल हेल्थ
- फोटो स्टोरी
- आयुष
- पेरेंटिंग
- न्यूज
Kam Age Mai Kamar Dard Ka Karan: कमर का दर्द, जिसे कभी सिर्फ बुजुर्गों की समस्या माना जाता था, अब 25 साल जितने कम उम्र के लोगों को भी तेजी से प्रभावित कर रहा है। कॉर्पोरेट प्रोफेशनल से लेकर छात्रों और यहां तक कि फिटनेस के शौकीनों तक, यह समस्या चिंताजनक रूप से आम हो गई है। इसके मुख्य कारण आधुनिक जीवनशैली की आदतें हैं, जो रीढ़ की हड्डी और आस-पास की मांसपेशियों पर लगातार दबाव डालती हैं।
कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल के ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर अभिजीत पवार का कहना है कि ‘इसका एक मुख्य कारण गतिहीन जीवनशैली है। कई युवा लंबे समय तक बैठे रहते हैं, चाहे वे लैपटॉप पर काम कर रहे हों, सफर कर रहे हों, या अपने फोन पर स्क्रॉल कर रहे हों। इन गतिविधियों के दौरान बैठने का गलत तरीका जैसे कि झुक कर बैठना या आगे की ओर कुबड़ा होकर बैठना कमर की रीढ़ पर बहुत ज्यादा दबाव डालता है। समय के साथ, इससे मांसपेशियों में असंतुलन और लगातार दर्द की समस्या पैदा हो जाती है।’ आइए डॉक्टर से ही इस विषय पर विस्तार से जानते हैं।
एक और बड़ा कारण शारीरिक गतिविधि की कमी है। कमजोर कोर मांसपेशियां रीढ़ की हड्डी को ठीक से सहारा नहीं दे पातीं, जिससे दर्द और चोट का खतरा बढ़ जाता है। दूसरी ओर, कुछ लोगों को गलत तरीके से व्यायामकरने के कारण कमर दर्द होता है जैसे कि सही मुद्रा (form) के बिना भारी वजन उठाना या वार्म-अप न करना।
तनाव और मानसिक स्वास्थ्य भी इसमें एक अहम भूमिका निभाते हैं। ज्यादा तनाव होने पर मांसपेशियों में खिंचाव पैदा हो सकता है, खासकर गर्दन और कमर में। यह लगातार बना रहने वाला खिंचाव आखिरकार अकड़न और दर्द का कारण बन सकता है।
इसके अलावा, वजन बढ़ना और खराब खान-पान भी इसमें काफी हद तक योगदान देते हैं। शरीर का अतिरिक्त वजन खासकर पेट के आस-पास शरीर के गुरुत्वाकर्षण केंद्र को बदल देता है और कमर पर जोर डालता है। कैल्शियम, विटामिन D और प्रोटीन जैसे ज़रूरी पोषक तत्वों की कमी वाला आहार हड्डियों और मांसपेशियों को कमजोर बना सकता है, जिससे उनमें चोट लगने का खतरा बढ़ जाता है।
सोने की आदतें भी एक ऐसा कारण हैं, जिस पर अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता। सही सहारा न देने वाले गद्दों का इस्तेमाल करना या अजीब मुद्राओं में सोना रीढ़ की हड्डी की बनावट को बिगाड़ सकता है, जिससे सुबह उठने पर अकड़न और लंबे समय तक कमर दर्द की समस्याबनी रह सकती है।
अच्छी बात यह है कि कमर दर्द को अक्सर जीवनशैली में कुछ आसान बदलाव करके रोका और नियंत्रित किया जा सकता है। शुरुआत अपनी बैठने की मुद्रा (posture) को सुधारने से करें।
अच्छी नींद पर ध्यान दें। एक आरामदायक गद्दा चुनें और रीढ़ की हड्डी पर जोर कम करने के लिए पीठ के बल या करवट लेकर, सही मुद्रा में सोने की कोशिश करें। आखिर में, तनाव को अच्छे से संभालें। ध्यान, गहरी सांस लेने के व्यायाम और नियमित शारीरिक गतिविधि जैसी चीजें मांसपेशियों को आराम देने और पूरी सेहत को बेहतर बनाने में मदद कर सकती हैं।
हालांकि कमर दर्द के ज्यादातर मामले जीवनशैली में बदलाव से ठीक हो जाते हैं, लेकिन लगातार या तेज दर्द को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर दर्द कई हफ्तों तक बना रहता है, पैरों तक फैलता है, या इसके साथ सुन्नपन या कमजोरी महसूस होती है, तो डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है।
संक्षेप में कहें तो, 25 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में कमर दर्द ज्यादातर आधुनिक जीवनशैली के चुनाव का नतीजा होता है। सेहतमंद आदतें अपनाकर और अपनी मुद्रा और शारीरिक गतिविधि के प्रति सचेत रहकर, इस बढ़ती हुई समस्या को प्रभावी ढंग से रोका और नियंत्रित किया जा सकता है।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information