ठंड लगने पर मेरे नाखून नीले क्यों हो जाते हैं? जानिए क्या है इसके पीछे की वजह

Can blue nails indicate a health problem? : सर्दियों में कुछ लोगों के नाखून नीले नजर आने लगते हैं। इसके पीछे कई वजह हो सकती है। आइए जानते हैं इन वजहों के बारे में-

Nails turning blue in the cold : सर्दी का मौसम अपने साथ कुछ साइड इफेक्ट्स भी लाता है। जैसे इस मौसम में इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से हर किसी को सर्दी-खांसी बहुत आसानी से हो जाती है। इसके अलावा, ठंड का मौसम ब्लड सर्कुलेशन को भी प्रभावित करता है, जिसकी वजह स कुछ लोगों को उंगलियां सूजने लगती है। वहीं, कुछ लोगों के नाखूनों का रंग भी बदलने लगता है। यह गुलाबी या सफेद से नीला होने लगता है। हालांकि, यह किसी गंभीर स्थिति का संकेत भी हो सकता है। और अगर समय पर सावधानी नहीं बरती गई तो इससे और ज्यादा नुकसान हो सकता है।

ठंड में नीले क्यों हो जाते हैं नाखून ?

अगर आपने भी सर्दियों के मौसम में अपने नाखूनों में यह बदलाव महसूस किया है, इसका मुख्य कारण खून का बहाव कम होना होता है। डॉक्टर्स के मुताबिक, जब आप ठंड के संपर्क में आते हैं, तो आपका शरीर दिल और दिमाग जैसे ज़रूरी अंगों के आसपास गर्मी बनाए रखने को प्राथमिकता देता है। ऐसा करने के लिए, हाथों, पैरों, कानों और नाक में खून की नसें सिकुड़ जाती हैं, इस प्रक्रिया को वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कहा जाता है। इसका नतीजा यह होता है कि कम ऑक्सीजन वाला खून उंगलियों के सिरों और नाखूनों तक पहुंचता है, जिससे वे नीले या बैंगनी रंग के दिखाई देते हैं। मेडिकल भाषा में इसे ‘पेरिफेरल साइनोसिस’ कहा जाता है। हालांकि, मौसम में थोड़ी सी गर्माहट आने के बाद नाखूनों का यह नीलापन चला जाता है।

नाखूनों का नीलापन कब होता है चिंताजनक?

डॉक्टर्स की मानें, तो ज़्यादातर हेल्दी लोगों में यह अस्थायी होता है और शरीर के गर्म होने व सामान्य ब्लड फ्लो वापस आने पर ठीक हो जाता है। कई मामलों में ये हानिरहित और कम समय के लिए होते हैं। हालांकि, गर्मियों के मौसम में भी नाखून नीले रहते हैं, तो समस्या सिर्फ ठंडे तापमान के कारण नहीं होती है। इसका मतलब हो सकता है कि शरीर के बाहरी हिस्सों तक ऑक्सीजन की सही सप्लाई नहीं हो रही है। यह क्रोनिक फेफड़ों की बीमारी, जन्मजात हृदय दोष, या हार्ट फेलियर जैसी स्थितियोंमें हो सकता है। दरअसल, खून में कम ऑक्सीजन के अन्य लक्षण भी होते हैं, जिनमें सांस लेने में तकलीफ, थकान, सीने में बेचैनी और होंठ या त्वचा का नीला पड़ना शामिल है।

स्मोकिंग भी हो सकती है नाखूनों के नीले पड़ने का कारण

अगर कोी व्यक्ति स्मोकिंग करता है या उसका पेरिफेरल सर्कुलेशन खराब है, जो डायबिटीज या एथेरोस्क्लेरोसिस (धमनियों का सिकुड़ना) जैसी स्थितियों से जुड़ा हो सकता है, तो उन्हें भी नीले नाखूनों की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे मामलों में, हल्की ठंड लगने पर भी नाखून नीले पड़ सकते हैं।

डॉक्टर के पास कब जाएं?

रंग बदलना दर्दनाक है या सुन्नपन से जुड़ा है। अगर उंगलियों या पैर की उंगलियों में सूजन, अल्सर, या त्वचा में बदलाव दिख रहा है। नाखूनों के नीले होने के साथ-साथ सांस फूलने, चक्कर आने, या सीने में दर्द की समस्या है

सर्दियों में अपने नाखूनों और सर्कुलेशन की सुरक्षा कैसे करें?

अपने हाथों और पैरों को दस्ताने पहनकर गर्म रखें अचानक बहुत ज़्यादा ठंड के संपर्क में आने से बचें। धूम्रपान छोड़ दें, क्योंकि निकोटीन रक्त वाहिकाओं को सिकोड़ता है। स्वस्थ सर्कुलेशन को बढ़ावा देने के लिए शारीरिक रूप से एक्टिव रहें डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर को मैनेज करें।

