Cervical Cancer in Hindi:नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च के अनुसार, भारत में हर 8 मिनट में एक महिला की गर्भाशय ग्रीवा कैंसर (Cervical Cancer) से मौत हो जाती है। यह कैंसर, भारत में महिलाओं को होने वाला दूसरा सबसे आम कैंसर बन चुका है। आपको बता दें कि सर्वाइकल कैंसर का सबसे मुख्य कारण एचपीवी (ह्यूमन पैपिलोमावायरस) इंफेक्शन है। जब कोई महिला इस संक्रमण की चपेट में आती है, तो उसे सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। यह संक्रमण यौन संपर्क से फैलता है। यह इंफेक्शन गुदा, जननांग क्षेत्र और त्वचा से एक-दूसरे को प्रभावित करता है। हालांकि, समय पर निदान और इलाज से सर्वाइकल कैंसर से जान बचाई जा सकती है। इसलिए सर्वाइकल कैंसर का समय पर जांच बहुत जरूरी है। यही वजह है कि लोगों में सर्वाइकल कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर साल जनवरी माह को सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस मंथ (cervical cancer awareness month 2026) के रूप में मनाया जाता है। आपको बता दें कि साल 2022 में विश्वस्तर पर सर्वाइकल कैंसर के 6 लाख से ज्यादा मामले सामने आए थे। वहीं, 3 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। देश में भी सर्वाइकल कैंसर के मामलों में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। वीएनए हॉस्पिटल (VNA Hospital) के यूरोलॉजी विभाग के डायरेक्टर और हेड डॉ. विनीत मल्होत्रा से जानते हैं-
दरअसल, सर्वाइकल कैंसर के शुरुआती स्टेज में लक्षण महसूस नहीं होते हैं। जब बीमारी गंभीर हो जाती है, तो सर्वाइकल कैंसर का निदान हो पाता है। इसलिए जरूरी है कि सर्वाइकल कैंसर की नियमित जांच जरूर करानी चाहिए। अगर आप नियमित रूप से सर्वाइकल कैंसर के टेस्ट करवाएंगे तो इससे इसका निदान और इलाज जल्दी हो पाएगा। समय पर जांच करने से सर्वाइकल कैंसर को बढ़ने से रोका जा सकता है। सर्वाइकल कैंसर की जांच न करवाना और इसकी वैक्सीन न लेना भारत में बढ़ते सर्वाइकल कैंसर के मामलों का कारण बन सकते हैं। डॉ. विनीत बताते हैं, "जागरूकता और स्क्रीनिंग की कमी, सर्वाइकल कैंसर के बढ़ते मामलों के कारण होते हैं।"
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
