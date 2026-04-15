कुछ लोगों का लिवर खराब क्यों और कैसे होता है? 

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Liver Damage Causes: लिवर हमारे शरीर के प्रमुख अंगों में से एक है। यह खून को साफ करता है और हमारे द्वारा खाए गए भोजन के पाचन की प्रक्रिया में मदद करता है। जब लंबे समय तक इस अंग पर तनाव या दबाव पड़ता है, तो इसकी कार्यक्षमता धीरे-धीरे कम होने लगती है। अगर इस स्थिति का समय पर इलाज नहीं किया जाता है तो लिवर पूरी तरह से खराब हो जाता है और जान तक जा सकती है। लेकिन, कुछ लोगों का लिवर खराब क्यों हो जाता है? आइए आकाश हेल्थकेयर के सीनियर कंसल्टेंट-सेंटर फॉर लिवर-जीआई डिजीज एंड ट्रांसप्लांटेशन (CLDT) डॉ. सौरभ सिंघल से जानते हैं कि लिवर क्यों और कैसे खराब होता है?
डॉ. सौरभ सिंघल बताते हैं, "लिवर खराब होने का सबसे आम कारण अत्यधिक शराब का सेवन करना है। जो लोग लंबे समय तक ज्यादा मात्रा में शराब पीते हैं, उनके लिवर खराब होने की संभावना ज्यादा रहती है। शराब का अत्यधिक सेवन करने से लिवर को धीरे-धीरे नुकसान पहुंचता है। शराब लिवर से जुड़ी कई बीमारियों जैसे- फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस आदि का कारण बन सकता है।"
दरअसल, शराब पीने से लिवर में चर्बी जमा हो जाती है। अगर लंबे समय तक शराब पिया जाता है, तो लिवर में विषैले पदार्थ जमा हो जाते हैं। इसकी वजह से लिवर की कार्यक्षमता कम हो जाती है। शराब पीने से लिवर में टॉक्सिन बढ़ जाते हैं और कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होने लगती हैं।
शराब के साथ ही, कुछ बीमारियां भी लिवर को खराब कर सकते हैं।
इनके अलावा, ज्यादा तला-भुना खाना, मोटापा और डायबिटीज जैसी बीमारियां भी लिवर खराब होने का कारण बनते हैं। कुछ दवाइयों का लंबे समय तक सेवन करने से लिवर को नुकसान पहुंच सकता है।
लिवर खराब होने पर शरीर में कई लक्षण महसूस हो सकते हैं। जैसे-
अगर लिवर से जुड़ी बीमारियों का समय पर इलाज न किया जाए, तो यह स्थिति लिवर सिरोसिस या पूरी तरह से लिवर फेलियर का कारण बन सकती है।
आपको बता दें कि लिवर खराब होने की प्रक्रिया धीरे-धीरे होती है। इसके कई स्टेज हैं-
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
बैलेंस डाइट लें और एल्कोहल का सेवन करने से बचें। अपनी डाइट में फाइबर जरूर शामिल करें।
लिवर खराब होने पर आंखों और त्वचा पर पीलापन नजर आ सकता है। भूख और वजन कम हो सकता है।
हां, लंबे समय तक अत्यधिक मात्रा में शराब पीने से लिवर पूरी तरह डैमेज हो सकता है।
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