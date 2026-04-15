कुछ लोगों का लिवर खराब क्यों और कैसे होता है?

Liver Damage in Hindi: लिवर एक अहम अंग है। लेकिन, कुछ कारणों की वजह से लिवर खराब हो सकता है। जानें, कैसे-

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Liver Damage Causes: लिवर हमारे शरीर के प्रमुख अंगों में से एक है। यह खून को साफ करता है और हमारे द्वारा खाए गए भोजन के पाचन की प्रक्रिया में मदद करता है। जब लंबे समय तक इस अंग पर तनाव या दबाव पड़ता है, तो इसकी कार्यक्षमता धीरे-धीरे कम होने लगती है। अगर इस स्थिति का समय पर इलाज नहीं किया जाता है तो लिवर पूरी तरह से खराब हो जाता है और जान तक जा सकती है। लेकिन, कुछ लोगों का लिवर खराब क्यों हो जाता है? आइए आकाश हेल्थकेयर के सीनियर कंसल्टेंट-सेंटर फॉर लिवर-जीआई डिजीज एंड ट्रांसप्लांटेशन (CLDT) डॉ. सौरभ सिंघल से जानते हैं कि लिवर क्यों और कैसे खराब होता है?

लिवर खराब होने का सबसे आम कारण क्या है?

डॉ. सौरभ सिंघल बताते हैं, "लिवर खराब होने का सबसे आम कारण अत्यधिक शराब का सेवन करना है। जो लोग लंबे समय तक ज्यादा मात्रा में शराब पीते हैं, उनके लिवर खराब होने की संभावना ज्यादा रहती है। शराब का अत्यधिक सेवन करने से लिवर को धीरे-धीरे नुकसान पहुंचता है। शराब लिवर से जुड़ी कई बीमारियों जैसे- फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस आदि का कारण बन सकता है।"

दरअसल, शराब पीने से लिवर में चर्बी जमा हो जाती है। अगर लंबे समय तक शराब पिया जाता है, तो लिवर में विषैले पदार्थ जमा हो जाते हैं। इसकी वजह से लिवर की कार्यक्षमता कम हो जाती है। शराब पीने से लिवर में टॉक्सिन बढ़ जाते हैं और कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होने लगती हैं।

लिवर खराब होने के अन्य कारण

शराब के साथ ही, कुछ बीमारियां भी लिवर को खराब कर सकते हैं।

फैटी लिवर की वजह से लिवर खराब हो सकता है।

हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी जैसे संक्रमण भी लिवर खराबी का कारण बन सकते है।

इनके अलावा, ज्यादा तला-भुना खाना, मोटापा और डायबिटीज जैसी बीमारियां भी लिवर खराब होने का कारण बनते हैं। कुछ दवाइयों का लंबे समय तक सेवन करने से लिवर को नुकसान पहुंच सकता है।

लिवर खराब होने के लक्षण क्या हैं?

लिवर खराब होने पर शरीर में कई लक्षण महसूस हो सकते हैं। जैसे-

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थकान

कमजोरी

भूख कम लगना

पेट में भारीपन

लगातार वजन कम होना

आंखों और त्वचा पर पीलापन

अगर लिवर से जुड़ी बीमारियों का समय पर इलाज न किया जाए, तो यह स्थिति लिवर सिरोसिस या पूरी तरह से लिवर फेलियर का कारण बन सकती है।

लिवर खराब कैसे होता है?

आपको बता दें कि लिवर खराब होने की प्रक्रिया धीरे-धीरे होती है। इसके कई स्टेज हैं-

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शुरुआत में खराब खान-पान, शराब या मोटापे की वजह से लिवर में चर्बी जमा होने लगती है। इसे फैटी लिवर डिजीज कहा जाता है।

लंबे समय तक फैटी लिवर रहने की वजह से लिवर में सूजन आ जाती है, इस स्थिति को हेपेटाइटिस कहा जाता है।

अगर इसका समय पर इलाज न किया जाए, तो लिवर की कोशिकाएं खराब होने लगती हैं और उनमें स्कार यानी निशान बनने लगते हैं। इससे लिवर की कार्यक्षमता कम होने लगती है।

गंभीर स्टेज में जब स्कार ज्यादा हो जाते हैं, तो लिवर सिरोसिस हो जाता है। इस स्टेज में लिवर कमजोर हो जाता है।

आखिरी स्टेज में लिवर ठीक से काम करना बंद कर देता है। इस स्थिति में शरीर में टॉक्सिन जमा होने लगते हैं और जान का खतरा बढ़ जाता है।

Highlights:

अगर लगातार वजन कम हो रहा है तो यह लिवर खराबी का संकेत हो सकता है।

लंबे समय तक शराब पीने से लिवर खराब हो सकता है।

अनहेल्दी डाइट में लिवर से जुड़ी बीमारियों का कारण बन सकती है।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।