एडवांस स्टेज में जाकर क्यों पता चलता है लिवर कैंसर? डॉक्टर से जानें Liver Cancer के लक्षण

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Why is liver cancer found so late: लिवर कैंसर एक ऐसा कैंस है, जिसकी शुरुआत लिवर से होती है और धीरे-धीरे यह पूरे शरीर में फैलने लगता है। अक्सर यह एक ऐसी बीमारी है, जो शुरुआत में बिल्कुल शांत रहती है और जब तक इसके लक्षण साफ दिखते हैं, तब तक यह एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी होती है। डॉक्टर कहते हैं कि लिवर कैंसर होने के शुरुआती दौर में व्यक्ति को हल्की थकान, भूख कम लगना या वजन घटने जैसे सामान्य लक्षण दिखाई देते हैं, जिन्हें अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। अहमदाबाद स्थित नारायणा हॉस्पिटल के सर्जिकल गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट कंसल्टेंट डॉ. नीरव वकानी का कहना है कि कई बार सामान्य ब्लड टेस्ट भी इस गंभीर समस्या का संकेत नहीं देते हैं। लेकिन अचानक एक दिन पता चलता है कि उन्हें जो परेशानी हो रही थी, वे एडवांस स्टेज लिवर कैंसर के थे। यह उनके लिए काफी हैरान करने वाली स्थिति हो सकती है। डॉक्टरों के अनुसार, ज्यादातर मामलों में यह हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा (HCC) होता है, जो लंबे समय से चल रही लिवर की बीमारी का लास्ट स्टेज होता है।
डॉक्टर कहते हैं कि लिवर कैंसर आमतौर पर क्रॉनिक लिवर डिजीज या सिरोसिस के कारण होता है। इसकी शुरुआत हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, अत्यधिक शराब सेवन या नॉन-अल्कोहोलिक फैटी लिवर डिजीज (NAFLD) से होती है। लंबे समय तक सूजन रहने से लिवर में फाइब्रोसिस और फिर सिरोसिस हो जाता है। सिरोसिस एक प्री-कैंसर स्टेज है, जहां धीरे-धीरे कोशिकाओं में बदलाव होकर कैंसर विकसित हो सकता है।
हमारे लिवर की खासियत यह है कि इसमें अगर हल्की-फुल्की परेशानी हो, तो यह बिना लक्षण के अपने काम करता रहता है। लिवर कैंसर के शुरुआती स्टेज में न तो दर्द होता है और न ही कोई बड़ा संकेत मिलता है। जब तक लक्षण जैसे पीलिया, पेट में पानी भरना, मानसिक भ्रम या तेजी से वजन घटना दिखता है, तब तक बीमारी काफी बढ़ चुकी होती है।
कुछ लोगों में लिवर कैंसर का खतरा अधिक रहता है, जैसे-
डॉक्टर कहते हैं कि अगर लिवर कैंसर शुरुआती स्टेज में पकड़ में आ जाए, तो सर्जरी या लिवर ट्रांसप्लांट से इलाज काफी हद तक संभव हो सकता है। लेकिन एडवांस स्टेज में इलाज का करने का उद्देश्य बीमारी को कंट्रोल करना होता है। इसमें TACE, टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी जैसे ऑप्शन शामिल होते हैं। हालांकि, अगर लिवर पहले से कमजोर हो चुका हो, तो इलाज सीमित हो जाता है।
अगर आपको किसी कारण से लिवर कैंसर होने का खतरा है, तो समय पर सतर्क हो जाएं। इसके लिए आप कुछ बातों पर ध्यान रख सकते हैं, जैसे-
डॉक्टर कहते हैं कि लिवर कैंसर अचानक नहीं होता, यह सालों में धीरे-धीरे विकसित होता है। समस्या यह है कि लोग समय पर जांच नहीं करवाते। अगर नियमित स्क्रीनिंग और जागरूकता बढ़ाई जाए, तो इस बीमारी को शुरुआती स्टेज में पकड़कर इलाज संभव है।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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