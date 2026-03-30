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एडवांस स्टेज में जाकर क्यों पता चलता है लिवर कैंसर? डॉक्टर से जानें Liver Cancer के लक्षण

Liver Cancer Advance Stage: अक्सर लिवर कैंसर का पता एडवांस स्टेज में जाकर पता चलता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, डॉक्टर से जानते हैं इसके पीछे की क्या है वजह?

एडवांस स्टेज में जाकर क्यों पता चलता है लिवर कैंसर? डॉक्टर से जानें Liver Cancer के लक्षण
Liver Cancer last Stage
VerifiedMedically Reviewed By: Dr. Nirav Vakani

Written by Kishori Mishra |Updated : March 30, 2026 4:38 PM IST

Why is liver cancer found so late: लिवर कैंसर एक ऐसा कैंस है, जिसकी शुरुआत लिवर से होती है और धीरे-धीरे यह पूरे शरीर में फैलने लगता है। अक्सर यह एक ऐसी बीमारी है, जो शुरुआत में बिल्कुल शांत रहती है और जब तक इसके लक्षण साफ दिखते हैं, तब तक यह एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी होती है। डॉक्टर कहते हैं कि लिवर कैंसर होने के शुरुआती दौर में व्यक्ति को हल्की थकान, भूख कम लगना या वजन घटने जैसे सामान्य लक्षण दिखाई देते हैं, जिन्हें अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। अहमदाबाद स्थित नारायणा हॉस्पिटल के सर्जिकल गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट कंसल्टेंट डॉ. नीरव वकानी का कहना है कि कई बार सामान्य ब्लड टेस्ट भी इस गंभीर समस्या का संकेत नहीं देते हैं। लेकिन अचानक एक दिन पता चलता है कि उन्हें जो परेशानी हो रही थी, वे एडवांस स्टेज लिवर कैंसर के थे। यह उनके लिए काफी हैरान करने वाली स्थिति हो सकती है। डॉक्टरों के अनुसार, ज्यादातर मामलों में यह हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा (HCC) होता है, जो लंबे समय से चल रही लिवर की बीमारी का लास्ट स्टेज होता है।

लिवर कैंसर कैसे विकसित होता है?

डॉक्टर कहते हैं कि लिवर कैंसर आमतौर पर क्रॉनिक लिवर डिजीज या सिरोसिस के कारण होता है। इसकी शुरुआत हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, अत्यधिक शराब सेवन या नॉन-अल्कोहोलिक फैटी लिवर डिजीज (NAFLD) से होती है। लंबे समय तक सूजन रहने से लिवर में फाइब्रोसिस और फिर सिरोसिस हो जाता है। सिरोसिस एक प्री-कैंसर स्टेज है, जहां धीरे-धीरे कोशिकाओं में बदलाव होकर कैंसर विकसित हो सकता है।

लिवर कैंसर के लक्षण देरी से क्यों दिखाई देते हैं?

हमारे लिवर की खासियत यह है कि इसमें अगर हल्की-फुल्की परेशानी हो, तो यह बिना लक्षण के अपने काम करता रहता है। लिवर कैंसर के शुरुआती स्टेज में न तो दर्द होता है और न ही कोई बड़ा संकेत मिलता है। जब तक लक्षण जैसे पीलिया, पेट में पानी भरना, मानसिक भ्रम या तेजी से वजन घटना दिखता है, तब तक बीमारी काफी बढ़ चुकी होती है।

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लिवर कैंसर का किन लोगों को अधिक खतरा रहता है?

कुछ लोगों में लिवर कैंसर का खतरा अधिक रहता है, जैसे-

  • हेपेटाइटिस B या C संक्रमण से पीड़ित व्यक्ति
  • ज्यादा शराब का सेवन करने वालों को लिवर कैंसर का खतरा रहता है।
  • पहले से सिरोसिस की परेशानी होने पर भी लिवर कैंसर का खतरा रहता है।
  • अगर किसी व्यक्ति के परिवार में लिवर कैंसर का इतिहास रहा है, तो इसका खतरा रहता है।

लिवर कैंसर का कैसे किया जाता है इलाज?

डॉक्टर कहते हैं कि अगर लिवर कैंसर शुरुआती स्टेज में पकड़ में आ जाए, तो सर्जरी या लिवर ट्रांसप्लांट से इलाज काफी हद तक संभव हो सकता है। लेकिन एडवांस स्टेज में इलाज का करने का उद्देश्य बीमारी को कंट्रोल करना होता है। इसमें TACE, टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी जैसे ऑप्शन शामिल होते हैं। हालांकि, अगर लिवर पहले से कमजोर हो चुका हो, तो इलाज सीमित हो जाता है।

लिवर कैंसर से खुद को कैसे रखें सुरक्षित?

अगर आपको किसी कारण से लिवर कैंसर होने का खतरा है, तो समय पर सतर्क हो जाएं। इसके लिए आप कुछ बातों पर ध्यान रख सकते हैं, जैसे-

  1. हर 6 महीने में अल्ट्रासाउंड और AFP टेस्ट कराएं।
  2. हेपेटाइटिस B की वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं।
  3. समय पर हेपेटाइटिस B और C का इलाज कराएं।
  4. अपना वजन और शुगर लेवल कंट्रोल करके रखें।
  5. शराब का सेवन बिल्कुल भी न करें, इत्यादि।

डॉक्टर कहते हैं कि लिवर कैंसर अचानक नहीं होता, यह सालों में धीरे-धीरे विकसित होता है। समस्या यह है कि लोग समय पर जांच नहीं करवाते। अगर नियमित स्क्रीनिंग और जागरूकता बढ़ाई जाए, तो इस बीमारी को शुरुआती स्टेज में पकड़कर इलाज संभव है।

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Highlights

  • एडवांस स्टेज में लिवर कैंसर का पता चलना काफी घातक हो सकता है।
  • शराब का अधिक सेवन करने से लिवर कैंसर होने की संभावना होती है।
  • अनुवांशिक कारणों से भी लिवर कैंसर का खतरा रहता है।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

About the Author

किशोरी मिश्रा

किशोरी मिश्रा को डिजिटल मीडिया का लगभग 8+ वर्षों का व्यापक अनुभव है, जिसमें स्वास्थ्य (Health) और जीवनशैली ... Read More