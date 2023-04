Misinformation About Covid:विभिन्न देशों में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच दुनियाभर में संक्रमण और वायरस से जुड़ी अलग-अलग भ्रांतियां और गलत जानकारियां भी फैल रही हैं। कोविड से जुड़ी ये बातें लोगों के मन में डर बढ़ाने का काम कर रही हैं। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization) ने चेतावनी देते हुए कहा है कि, कोरोना वायरस के बारे गलत जानकारियों का आदान-प्रदान नहीं करना चाहिए क्योंकि, इससे लोगों में भ्रम और डर का माहौल बन रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की प्रमुख टेक्निकल अधिकारी मारिया वान केरखोव (Maria Van Kerkhove) ने शनिवार को कहा कि, गलत जानकारियों और सूचनाओं का प्रसार ( Misinformation About Covid-19) भी उन कारकों में शामिल है जिनके चलते ओमिक्रोन वेरिएंट (Omicron Variant) से संक्रमण में इजाफा हो रहा है।

We have huge amounts of misinformation that's out there. The misinformation that Omicron is mild. Misinformation that the pandemic is over. Misinformation that this is the last variant that we will have to deal with. This is really causing a lot of confusion @mvankerkhovepic.twitter.com/Ou7vuiV1GD — Cleavon MD 💉 💉 💉 (@Cleavon_MD) March 19, 2022