Who Should do Cervical Cancer Test: सर्वाइकल कैंसर तेजी से फैलने वाले कैंसरों में से एक बनता जा रहा है। इस बीमारी के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। सर्वाइकल कैंसर भारत की महिलाओं में दूसरा सबसे आम कैंसर बन गया है। इसलिए इस कैंसर का समय पर निदान बहुत जरूरी है। इसके लिए सभी वयस्क महिलाओं को नियमित रूप से गर्भाशय ग्रीवा कैंसर (Cervical Cancer) की जांच करानी चाहिए। सर्वाइकल कैंसर की जांच इसलिए जरूरी है ताकि कोशिकाओं की असामान्यताओं का पता लगाया जा सके। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, एचपीवी वैक्सीनेशन और नियमित स्क्रीनिंग या टेस्ट की मदद से गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर को काफी हद तक रोका जा सकता है। जब सर्वाइकल कैंसर का नियमित टेस्ट किया जाता है, तो इसका समय पर निदान और इलाज संभव हो पाता है। ऐसे में कई महिलाओं की सर्वाइकल कैंसर से जान बचाई जा सकती है। आपको बता दें कि हर साल जनवरी माह को सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस मंथ (Cervical Cancer Awareness Month 2026) के रूप में मनाया जाता है। आइए, आज इसे मौके पर नारायणा हॉस्पिटल जयपुर की कंसल्टेंट-यूरोगायनेकोलॉजिस्ट डॉ. इंदिरा सरीन से जानते हैं इसके बारे में विस्तार से-
21 साल के बाद हर महिला को सर्वाइकल कैंसर की जांच जरूर करानी चाहिए। इस उम्र के बाद महिलाओं को नियमित रूप से सर्वाइकल कैंसर की जांच करानी बहुत जरूरी होती है। 21 से 29 साल के बीच की महिलाओं को पैप स्मीयर टेस्ट कराना चाहिए। वहीं, 30 की उम्र के बाद वाली महिलाओं को पैप स्मीयर और एचपीवी, दोनों टेस्ट कराने चाहिए। इससे सर्वाइकल कैंसर का समय पर पता चलता है और इलाज संभव हो पाता है। डॉ. इंदिरा बताती हैं कि 21 से 29 आयु वर्ग की महिलाओं को हर तीन साल में पैप स्मीयर टेस्ट करवाने की सलाह दी जाती है। इस टेस्ट को कराने की प्रक्रिया बेहद आसान है।
जो महिलाएं सेक्सुअली एक्टिव है, उन्हें सर्वाइकल कैंसर की समय-समय पर जांच जरूर करानी चाहिए। दरअसल, यह एक यौन संक्रमण है, जो असुरक्षित यौन संबंध बनाने से होता है। यह कैंसर एचपीवी के कारण होता है, जो शरीर की कोशिकाओं में बदलाव करके कैंसर का रूप ले लेता है। हालांकि, एचपीवी संक्रमण हर मामले में कैंसर नहीं बनाता है, कई बार शरीर इस संक्रमण से खुद लड़ लेता है। इसलिए एचपीवी संक्रमण और सर्वाइकल कैंसर पता लगाने के लिए जांच करानी बेहद जरूरी है।
ज्यादातर सर्वाइकल कैंसर के मामलों में लक्षण महसूस नहीं होते हैं। इस बीमारी में लक्षण तब दिखाई देते हैं, जब स्थिति गंभीर रूप ले लेती है। ऐसे में सर्वाइकल कैंसर का पता तब चल पाता है, जब कैंसर शरीर में फैल चुका होता है। इसलिए सर्वाइकल कैंसर का समय-समय पर टेस्ट कराने की सलाह दी जाती है। ताकि सर्वाइकल कैंसर का समय पर निदान और इलाज संभव हो सके और व्यक्ति की जान बचाई जा सके। अनियमित ब्लीडिंग, संभोग के बाद रक्तस्राव या असामान्य डिस्चार्ज जैसे संकेतों को बिल्कुल नजरअंदाज न करें।
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
