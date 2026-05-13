Salt Intake कम करने के लिए WHO का नया प्लान, जानें कितना नमक है सेहत के लिए ठीक

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Written By: Anju Rawat | Published : May 13, 2026 3:14 PM IST
दुनिया भर में हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। नमक का ज्यादा सेवन, इसके पीछे का एक कारण माना जाता है। ऐसे में लोगों को हाई बीपी से बचाने और हृदय को स्वस्थ रखने के उद्देश्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नमक की खपत कम करने के लिए अपने “SHAKE” पैकेज का नया संस्करण लॉन्च किया है। यह पैकेज देशों को ऐसी नीतियां और उपाय अपनाने में मदद करेगा, जिससे लोग कम नमक खाएं और गंभीर बीमारियों का खतरा कम हो सके।
SHAKE एक तकनीकी पैकेज है, जिसे WHO ने कुछ साल पहले शुरू किया था। इसका पूरा नाम “SHAKE the Salt Habit” है। इसका उद्देश्य लोगों की रोजाना नमक कम खाने के लिए प्रेरित करना है। WHO के अनुसार, ज्यादा नमक खाने से हृदय और किडनी से जुड़े रोगों का खतरा बढ़ता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सरकारों को SHAKE पैकेज को अपनाने के लिए निर्देश दिए हैं। इसमें शामिल हैं-
दरअसल, WHO ने 2030 तक वैश्विक स्तर पर सोडियम का सेवन 30 फीसदी तक कम करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन कई देशों में लोग आज भी जरूरत से ज्यादा नमक का सेवन कर रहे हैं। इसी वजह से, WHO ने SHAKE पैकेज का नया और अपडेटेड संस्करण जारी किया है। इसमें नई रिसर्च और बेहतर रणनीतियां शामिल किए गए हैं ताकि सभी देश इसे आसानी से लागू कर सकें।
WHO के अनुसार, एक व्यक्ति को रोजाना 5 ग्राम से कम नमक खाना चाहिए। लेकिन, आजकल लोग इससे कई ज्यादा नमक का सेवन कर रहे हैं। प्रोसेस्ड फूड, पैकेज्ड स्नैक्स, इंस्टेंट नूडल्स, सॉस और फास्ट फूड में काफी ज्यादा सोडियम होता है। इससे सेहत को गंभीर नुकसान हो सकते हैं।
Disclaimer: विश्व स्वास्थ्य संगठन का नया SHAKE पैकेज दुनिया भर में बढ़ती हार्ट और ब्लड प्रेशर की समस्याओं को कम करने में मदद कर सकता है। लेकिन, इसके लिए सभी देशों की सरकार, फूड कंपनियों और आम लोगों को मिलकर काम करने की जरूरत है। बीपी को कंट्रोल में रखने के लिए आपको नमक का सेवन कम मात्रा में करना चाहिए। ज्यादा नमक शरीर को नुकसान पहुंच सकता है।