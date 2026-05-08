अब नहीं होगी देरी: नई टेस्टिंग किट से जल्दी पकड़ी जाएगी टीबी की बीमारी, WHO का दावा

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Written By: Anju Rawat | Published : May 8, 2026 12:51 PM IST
विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, साल 2024 में विश्वस्तर पर लगभग 11 मिलियन लोगों को टीबी की बीमारी हुई थी। इसमें से लगभग 12 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई। टीबी के रोगियों के मामलों और मौत के आंकड़ों में वृद्धि का सबसे बड़ा कारण है- देरी से निदान। यानी टीबी की बीमारी का देरी से पता चल पाता है, जिससे व्यक्ति की स्थिति गंभीर होती है और संक्रमण भी फैल जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन और स्टॉप टीबी पार्टनरशिप ने एक नया TB testing toolkit लॉन्च किया है। इस टूलकिट का उद्देश्य टीबी की जांच को आसान, तेजी से ज्यादा तक लोगों तक पहुंचाना है।
टीबी की इस नई टेस्ट किट से छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों को काफी फायदा मिलने वाला है। इस किट को छोटे हेल्थ सेंटर्स और कम संसाधनों वाले इलाकों में भी आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि इसकी कुछ मशीनें बैटरी से भी चल सकती हैं। भारत में टीबी के काफी मामले सामने आते हैं। ऐसे में आसान और तेज जांच से मरीजों तक जल्दी इलाज पहुंचाने में मदद मिलेगी।
Disclaimer: विश्व स्वास्थ्य संगठन ने टीबी की जांच के लिए एक टेस्टिंग किट लॉन्च की है, इसकी मदद से एक घंटे में ही बीमारी का पता लगाया जा सकता है। टीबी के लक्षण महसूस होने पर हेल्थ एक्सपर्ट्स इस टूलकिट की मदद से टीबी की जांच कर सकते हैं। हालांकि, thehealthsite.com इस दावे के लिए जिम्मेदार नहीं है।
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