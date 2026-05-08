अब नहीं होगी देरी: नई टेस्टिंग किट से जल्दी पकड़ी जाएगी टीबी की बीमारी, WHO का दावा

पहले टीबी की जांच के लिए बलगम का सैंपल लिया जाता था। अब जीभ के स्वाब से टीबी की जांच हो सकती है। इसका रिल्जट भी एक घंटे के भीतर आ जाता है।

Written By: Anju Rawat | Published : May 8, 2026 12:51 PM IST

tuberculosis (Image Source: ChatGPT)

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, साल 2024 में विश्वस्तर पर लगभग 11 मिलियन लोगों को टीबी की बीमारी हुई थी। इसमें से लगभग 12 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई। टीबी के रोगियों के मामलों और मौत के आंकड़ों में वृद्धि का सबसे बड़ा कारण है- देरी से निदान। यानी टीबी की बीमारी का देरी से पता चल पाता है, जिससे व्यक्ति की स्थिति गंभीर होती है और संक्रमण भी फैल जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन और स्टॉप टीबी पार्टनरशिप ने एक नया TB testing toolkit लॉन्च किया है। इस टूलकिट का उद्देश्य टीबी की जांच को आसान, तेजी से ज्यादा तक लोगों तक पहुंचाना है।

जीभ के स्वाब से होगा टीबी का टेस्ट

अभी तक टीबी की जांच के लिए बलगम का सैंपल लिया जाता था। बच्चे और बुजुर्गों के लिए बलगम का सैंपल देना थोड़ा मुश्किल हो जाता था। लेकिन, अब नई तकनीक की मदद से जीभ से ही सैंपल लिया जाएगा और इसी से टीबी की जांच हो जाएगी। यह मरीजों के लिए काफी आसान और आरामदायक टेस्ट साबित होगा।

इतना ही नहीं, इस नए टेस्ट की मदद से करीब एक घंटे के अंदर ही रिजल्ट भी मिल जाएगा। यानी बीमारी का जल्दी पता लग सकता है और मरीज का समय पर इलाज शुरू हो सकता है।

WHO के अनुसार दुनिया में कई लोगों को समय पर TB की पहचान नहीं हो पाती। जांच में देरी होने से बीमारी फैलने का खतरा बढ़ जाता है। नई testing तकनीक इस समस्या को कम करने में मदद कर सकती है।

जीभ से TB टेस्ट कैसे होगा?

इस टेस्ट को करने के लिए डॉक्टर या हेल्थ वर्कर सबसे पहले swab stick से जीभ की सतह से सैंपल लेंगे।

इस सैंपल को टेस्ट मशीन में जांचा जाएगा।

मशीन टीबी के बैक्टीरिया की पहचान करेगी।

करीब एक घंटे के अंदर रिजल्ट मिल सकता है।

यह प्रक्रिया बेहद आसान और दर्दरहित है।

क्यों जरूरी है टीबी टेस्टिंग के लिए नई टेक्नोलॉजी?

आपको बता दें कि यह एक ऐसा गाइड और टूल्स का सेट है, जो अस्पतालों और हेल्थ सेंटर्स को नई टीबी टेस्टिंग तकनीक अपनाने में मदद करेगा। इस टेस्ट की मदद से टीबी का कम समय में ही पता लगाया जा सकता है।

WHO के मुताबिक, दुनिया में अभी भी लाखों टीबी मरीजों की समय पर पहचान नहीं हो पाती है। कई जगहों पर टीबी की जांच सिर्फ बड़े लैब्स में ही उपलब्ध है, इससे टीबी के निदान में देरी होती है। इस टेस्टिंग किट की मदद से हर क्षेत्र में टीबी की जांच को आसान बनाया जा सकता है।

छोटे शहरों और गांव को मिलेगा फायदा

टीबी की इस नई टेस्ट किट से छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों को काफी फायदा मिलने वाला है। इस किट को छोटे हेल्थ सेंटर्स और कम संसाधनों वाले इलाकों में भी आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि इसकी कुछ मशीनें बैटरी से भी चल सकती हैं। भारत में टीबी के काफी मामले सामने आते हैं। ऐसे में आसान और तेज जांच से मरीजों तक जल्दी इलाज पहुंचाने में मदद मिलेगी।

Disclaimer: विश्व स्वास्थ्य संगठन ने टीबी की जांच के लिए एक टेस्टिंग किट लॉन्च की है, इसकी मदद से एक घंटे में ही बीमारी का पता लगाया जा सकता है। टीबी के लक्षण महसूस होने पर हेल्थ एक्सपर्ट्स इस टूलकिट की मदद से टीबी की जांच कर सकते हैं। हालांकि, thehealthsite.com इस दावे के लिए जिम्मेदार नहीं है।

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