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अचानक बढ़ती गर्मी लोगों का जीना कर रही है मुश्किल, जानें किन्हें है हीट स्ट्रोक का अधिक खतरा

Heat Stroke : कुछ लोगों को हीट स्ट्रोक का खतरा काफी ज्यादा रहता है। मुख्य रूप से बच्चों और बुजुर्गों में इस तरह की परेशानी काफी ज्यादा रहती है। आइए जानते हैं इस बारे में-

अचानक बढ़ती गर्मी लोगों का जीना कर रही है मुश्किल, जानें किन्हें है हीट स्ट्रोक का अधिक खतरा
Heat Stroke
VerifiedMedically Reviewed By: Dr Prabhat Ranjan

Written by Kishori Mishra |Published : April 22, 2026 10:11 AM IST

Risk of Heat Stroke : सुबह 6 बजे जहां अंधेरा दिखाई देता था, वहां आज सूरज की तेज किरणे नजर आने लगी हैं। ऐसे में सुबह 9 बजे आते-आते पारा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। दिल्ली एनसीआर की बात करें, तो यहां लगभग 40 के पार तापमान पहुंच चुका है। ऐसे में लोग बढ़ती गर्मी से काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। डॉक्टर का कहना है कि अगर 40 के पार तापमान पहुंच जाए, तो हीट स्ट्रोक का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता  है। मुख्य रूप से कुछ लोगों में हीट स्ट्रोक होने का खतरा अधिक हो जाता है।

द्वारका स्थित मैक्स हॉस्पिटल के  डायरेक्टर एंड यूनिट हेल्थ,  इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर प्रभात रंजन सिन्हा का कहना है कि अचानक बढ़ती गर्मी ने लोगों की दिनचर्या को काफी प्रभावित कर दिया है। तेज धूप, उमस और लगातार बढ़ता तापमान शरीर पर सीधा असर डालते हैं। ऐसे मौसम में हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है, जो समय पर ध्यान न देने पर गंभीर रूप ले सकता है।

कब होता है हीट स्ट्रोक का खतरा?

डॉ. सिंहा कहते हैं कि हीट स्ट्रोक तब होता है जब शरीर का तापमान तेजी से बढ़कर 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक हो जाता है और शरीर खुद को ठंडा नहीं कर पाता। इसके लक्षणों में तेज बुखार, चक्कर आना, सिरदर्द, उल्टी, त्वचा का लाल और सूखा होना, दिल की धड़कन तेज होना और कभी-कभी बेहोशी शामिल हैं।

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किन लोगों को हीट स्ट्रोक का रहता है अधिक खतरा

डॉक्टर कहते हैं कि कुछ लोगों को हीट स्ट्रोक का खतरा ज्यादा रहता है, जो निम्न हैं-

किन लोगों को हीट स्ट्रोक का खतरा रहता है? किन लोगों को हीट स्ट्रोक का खतरा रहता है?

बच्चे और बुजुर्गों को रहता है अधिक खतरा

छोटे बच्चे और बुजुर्ग, जिनकी शरीर की तापमान नियंत्रित करने की क्षमता कम होती है, वे हीट स्ट्रोक के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। इस बढ़ते तापमान में उन्हें अधिक सुरक्षित रहने की जरूरत होती है, ताकि हीट स्ट्रोक के जोखिमों से बचा जा सके।

काम से बाहर निकलने वाले लोग

जिन लोगों का काम घर के बाहर होता है, उन्हें भी हीट स्ट्रोक का खतरा काफी ज्यादा रहता है। ऐसे लोगों में लेबर-मजदूर, ट्रैफिक पुलिस और डिलीवरी कर्मी इत्यादि शामिल होते हैं। ये लोग लंबे समय तक धूप में रहते हैं, उन्हें हीट स्ट्रोक की संभावना अधिक रहती है।

कुछ बीमारियों के कारण भी रहता है हीट स्ट्रोक का खतरा

डॉक्टर सिंहा के मुताबिक, जिन लोगों को पहले से कुछ समस्याएं जैसे- हार्ट डिजीज, डायबिटीज या मोटापा है, उनमें हीट स्ट्रोक का जोखिम अधिक रहता है। ऐसे लोगों को थोड़ा इस सीजन में अधिक सतर्क रहने की जरूरत होती है।

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इस मौसम में क्या करें?

  • धूप से बचाव के लिए दिन के सबसे गर्म समय यानि दोपहर 12 से 4 बजे के बीच घर से बाहर न निकलें।
  • इस मौसम में हल्के, ढीले और सूती कपड़े पहनें
  • पानी और तरल पदार्थ पर्याप्त मात्रा में लें।
  • बाहर जाते समय सिर को ढकें और धूप से बचाव करें।

Disclaimer : अगर किसी व्यक्ति में हीट स्ट्रोक के लक्षण दिखें, तो उसे तुरंत ठंडी जगह पर ले जाएं, शरीर को ठंडा करने की कोशिश करें और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। सही समय पर सावधानी ही इस मौसम में सुरक्षित रहने का सबसे बेहतर तरीका है।

About the Author

किशोरी मिश्रा

किशोरी मिश्रा को डिजिटल मीडिया का लगभग 8+ वर्षों का व्यापक अनुभव है, जिसमें स्वास्थ्य (Health) और जीवनशैली ... Read More