अभी देश कोरोना संकट से ही जूझ रहा है कि एक नई बीमारी ब्‍लैक फंगस आ गई है। हालांकि ब्लैक फंगल इन्फेक्शन (Black Fungul Infection) को नई बीमारी कहना गलत होगा क्‍योंकि लोग इससे पहले भी संक्रमित हो चुके हैं। लेकिन हां, कोरोना मरीजों में ब्‍लैक फंगस या म्यूकरमायकोसिस के लक्षण (Symptoms of Mucormycosis in hindi) पिछले कुछ महीनों से ही दिख रहे हैं। दिसंबर 2020 में डॉक्‍टर्स ने अलर्ट जारी कर कहा था कि कोरोना मरीजों में ब्‍लैक फंगस के लक्षण दिख रहे हैं जो एक खतरे की घंटी है। लेकिन उसके बाद ऐसे मामले नहीं आए। पिछले कुछ सप्‍ताहों से एक बार फिर से ब्‍लैक फंगस कई मरीजों में दिख रहे है। हालात ये हैं कि कोरोना मरीजों को ब्‍लैक फंगस होने के बाद डॉक्‍टर्स को मरीजों की आंखें और जबड़ा निकालना पड़ रहा है। कुछ मरीजों में फंगस दिमाग पर पहुंचने के बाद उनकी मौत तक हो जा रही है। ब्लैक फंगल इन्फेक्शन का खतरा देख पिछले दिनों ICMR ने भी बचाव की गाइडलाइंस (ICMR Guidelines for Black Fungus) जारी की थी। आंकड़े बताते हैं कि म्यूकरमायकोसिस (Mucormycosis) के लक्षण ज्‍यादातर कोरोना से रिकवर हो चुके मरीजों में दिख रहे हैं। आज हम आपको उन 6 तरह के लोगों के बारे में बता रहे हैं जिनमें कोरोना से रिकवर होने के बाद ब्‍लैक फंगस के लक्षण दिख रहे हैं। Also Read - Yogi Adityanath: सीएम योगी ने बदला फैसला, अब यूपी में कोरोना वैक्‍सीन लगाने के लिए दिखाने होंगे ये दस्‍तावेज

Also Read - 99 साल की बुजुर्ग महिला का ऑक्‍सीजन लेवल था बहुत कम, इस मूलमंत्र से 4 दिन में लौटी अस्‍पताल से घर

किन लोगों को है ब्लैक फंगल इन्फेक्शन का ज्‍यादा खतरा (Who are at more risk to Black Fungal Infection)

कोरोना के दौरान जो लोग लंबे समय तक आईसीयू में रहे हों उन्‍हें ब्‍लैक फंगस की चपेट में आने का ज्‍यादा खतरा है।

मैलिग्नेंट ट्यूमर या पोस्ट ट्रांसप्लांट कराने वाले लोगों को

कोमोरबिडिटी- यानि कि जिन लोगों को 1 या 2 से ज्‍यादा बीमारी हैं

जिनका डायबिटीज कंट्रोल में न हो

स्‍टेरॉयड लेने वाले मरीज

जो मरीज जिन्‍होंने वोरिकोनाजोल थेरेपी ली हो

ब्‍लैक फंगस का शिकार बना सकती हैं ये 7 लापरवाही