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किस विटामिन की कमी से नींद ज्यादा आती है? डॉक्टर बता रहे हैं कैसे दूर करें नींद आने की समस्या

रात में 8 से 9 घंटे सोने के बाद भी अगर आपको पूरा दिन नींद आती रहती है, तो इसके पीछे एक विटामिन की कमी जिम्मेदार हो सकता है। आइए डॉ. आलोक जोशी से जानते हैं इसके बारे में-

किस विटामिन की कमी से नींद ज्यादा आती है? डॉक्टर बता रहे हैं कैसे दूर करें नींद आने की समस्या
VerifiedMedically Reviewed By: Dr. Alok Joshi

Written by Ashu Kumar Das |Published : April 19, 2026 10:57 AM IST

Kis vitamin ki kami se jayda nind aati hai: क्या आपको रात को 8 से 9 घंटे सोने के बावजूद दिनभर नींद आती रहती है? हमेशा नींद आने की स्थिति को आप अपने स्ट्रेस से जोड़कर देख रहे हैं? तो एक मिनट के लिए रूक जाइए, क्योंकि ज्यादा नींद आने के पीछे केवल स्ट्रेस नहीं, बल्कि शरीर में किसी पोषक तत्व की कमी का संकेत हो सकता है। डॉ. आलोक जोशी का कहना है कि कुछ विटामिन की कमी शरीर को अक्सर सुस्त महसूस करवाती है। इसके कारण आपको सामान्य से ज्यादा नींद आती है। जिन लोगों को रात में पर्याप्त नींद लेने के बावजूद पूरा दिन नींद आती रहती है, तो इसके पीछे विटामिन की कमी ही जिम्मेदार होते हैं। आइए जानते हैं कौन से विटामिन की कमी के कारण आपको ज्यादा नींद आती है।

किस विटामिन की कमी से ज्यादा नींद आती है?

डॉ. आलोक जोशी कहते हैं किसी एक विटामिन नहीं बल्कि ज्यादा नींद आने के पीछे कई विटामिन जिम्मेदार होते हैं। इसमें शामिल है विटामिन बी12, विटामिन D, विटामिन बी6 शामिल हैं।

Kis vitamin ki kami se jayda nind aati hai

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1. क्या विटामिन बी12 की कमी से आती है ज्यादा नींद?

डॉ. आलोक जोशी का कहना है कि विटामिन बी12 शरीर के लिए एक जरूरी पोषक तत्व है। विटामिन बी12 लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण और नर्वस सिस्टम को बेहतर बनाने में मदद करता है। जब व्यक्ति को लगातार नींद आना, शारीरिक थकान की परेशानी होती है, तो यह विटामिन बी12 की कमी का संकेत होता है। विटामिन बी12 की कमी के कारण (vitamin b12 ki kami se kya hota hai) शरीर में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाती है। इससे आप सुस्त और थका हुआ महसूस करते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि विटामिन बी12 की कमी से दिमाग तक सही मात्रा में ऊर्जा नहीं पहुंच पाती है। इसके कारण अक्सर नींद आने की परेशानी होती है।

2. क्या विटामिन B6 की कमी है ज्यादा नींद आने का कारण?

विटामिन बी12 के अलावा विटामिन B6 की कमी के कारण भी ज्यादा नींद आती है। विटामिन B6 शरीर में सेरोटोनिन और मेलाटोनिन जैसे हार्मोन के निर्माण में मदद करता है। यह हार्मोन मुख्य रूप से नींद को मैनेज करने का काम करते हैं। लेकिन जब खाने में विटामिन B6 कम हो तो शरीर में इसकी कमी हो जाती है और आप हमेशा थका हुआ महसूस करते हैं।

विटामिन B6 की कमी के लक्षण

  • हमेशा नींद के अलावा विटामिन B6 की कमी के कुछ अन्य लक्षण भी हैं। आइए आगे जानते हैं इसके बारे में-
  • गुस्सा आना, मानसिक रूप से चिड़चिड़ापन रहना
  • मानसिक थकान महसूस होना

3. क्यों विटामिन D की कमी नींद का कारण बनती है?

डॉ. आलोक जोशी बताते हैं कि शरीर में विटामिन D की कमी होने से भी ज्यादा नींद आती है। विटामिन D को "सनशाइन विटामिन" भी कहा जाता है क्योंकि यह सूरज की रोशनी से मिलता है। विटामिन D की कमी भी अत्यधिक नींद और थकान का कारण बन सकती है। डॉ. आलोक जोशी का कहना है कि विटामिन D दिमाग के उन हिस्सों को प्रभावित करता है जो नींद को नियंत्रित करते हैं। इस विटामिन की कमी से नींद का पैटर्न बिगड़ सकता है।

विटामिन D की कमी के कारण मांसपेशियों में दर्द और मूड स्विंग की परेशानी भी देखी जाती है। बार-बार मूड स्विंग होने से भी व्यक्ति को ज्यादा नींद आती है।

ज्यादा नींद आने पर डॉक्टर के पास कब जाएं?

डॉक्टर बताते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को 1 सप्ताह से ज्यादा समय तक लगातार नींद आने की परेशानी बन रहती है, नींद आने के साथ-साथ मानसिक थकान, भूख कम लगना, त्वचा और बालों से जुड़ी समस्या भी होती है, तो उसे डॉक्टर से बात करनी चाहिए। ज्यादा नींद आने की समस्या को 1 सप्ताह से ज्यादा लंबे समय तक इग्नोर किया जाए तो यह भविष्य में गंभीर बीमारी का कारण बन सकती है।

ज्यादा नींद आने की समस्या को कैसे दूर करें?

अगर आपको भी बार- बार नींद आने की परेशानी होती है, तो डॉ. आलोक जोशी द्वारा बताए गए उपायों को अपना सकते हैं।

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  1. संतुलित आहार लें- खाने में पर्याप्त मात्रा में सब्जियां, दूध, डेयरी प्रोडक्ट, अंडे, मछली और साबुत अनाज को शामिल करें।
  2. धूप में समय बिताएं- शरीर में विटामिन बी12 की कमी को पूरा करने के लिए हर दिन कम से कम 15 से 20 मिनट धूप लें। धूप सुबह की हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा।
  3. एक्सरसाइज करें- लंबे समय तक बैठे रहने की वजह से भी आपको नींद आ सकती है, इसलिए शरीर को एक्टिव रखने के लिए प्रतिदिन आधा घंटा एक्सरसाइज जरूर करें।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

About the Author

आशु कुमार दास

आशु कुमार दास एक अनुभवी हेल्थ कंटेंट स्पेशलिस्ट हैं। इन्हें हेल्थ कंटेंट राइटर के तौर पर काम करते हुए ... Read More