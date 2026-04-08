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किस विटामिन की कमी से जीभ काली हो जाती है?

Causes of Black Spot on tongue: जीभ काली होने के पीछे कई वजह हो सकती हैं, जिसमें विटामिन की कमी होना शामिल है। आइए इस लेख में जानते हैं किस विटामिन की कमी से जीभ काली होती है?

किस विटामिन की कमी से जीभ काली हो जाती है?
Vitamin deficiency Causes Black tongue
VerifiedMedically Reviewed By: Dr. Shrey Srivastava

Written by Kishori Mishra |Published : April 8, 2026 9:03 PM IST

Vitamin deficiency Causes Black tongue : अक्सर आपने अपने बड़े-बुजुर्गों को कहते हुए सुना होगा, "उसकी जुबान काली है, वो जो बोलता है सच हो जाता है" अब इस बात में कितनी सच्चाई है, इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन अगर आपकी जीभ काली है, तो इसके पीछे स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या हो सकती है। इस बारे में हम बता सकते हैं। शारदा हॉस्पिटल में इंटरनल मेडिसिन के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर श्रेय श्रीवास्तव  का कहना है कि जीभ काली होने के पीछे कई वजह हो सकती हैं, जिसमें खराब ओरल हेल्थ, तंबाकू का अधिक सेवन, चाय-कॉफी का सेवन इत्यादि हो सकता है। इसके अलावा शरीर में विटामिन की कमी के कारण भी जीभ काली नजर आ सकती है। इस लेख में हम आपको बताएंगें, किस विटामिन की कमी से जीभ काली होती है? आइए विस्तार से जानते हैं-

विटामिन बी12 की कमी से हो सकती है जीभ काली

शरीर में विटामिन बी12 की कमी के कारण आपकी जीभ काली हो सकती है। दरअसल, विटामिन बी12 जब शरीर में कम होने लगता है, जो जीभ का रंग और इसकी बनावट में फर्क नजर आ सकात है। कुछ लोगों को लाल जीभ, सूजी हुई जीभ और चिकनी जीभ होने लगती है। इस तरह की परेशानी नजर आए, तो फौरन अपने डॉक्टर से संपर्क करें।

विटामिन बी12 की कमी के अन्य लक्षण क्या हैं?

इस विटामिन की कमी के कारण कई अन्य लक्षण दिख सकते हैं, जैसे-

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  1. शरीर में विटामिन बी12 की कमी होने के चलते स्किन पीली नजर आ सकती है।
  2. कुछ लोगों को जीभ पर सूजन की परेशानी हो सकती है।
  3. इसके अलावा विटामिन बी12 कम होने पर मुंह में छाले हो सकते हैं।
  4. चक्कर आना और मूड स्विंग भी हो सकता है।
  5. कुछ लोगों को धुंधला दिखाई देता है, इत्यादि।

जीभ काली होने के पीछे हो सकती है विटामिन बी9 की कमी

विटामिन बी12 के साथ-साथ विटामिन बी9 की कमी के कारम भी जीभ काली नजप आ सकती है। इसके अलावा जीभ पर अन्य लक्षण भी दिख सकते हैं, जैसे-सूजी हुई या चिकनापन महसूस होना। कुछ मामलों में जीभ पर काले या गहरे धब्बे भी दिख सकते हैं। यह स्थिति तब ज्यादा होती है जब मुंह की सफाई ठीक से नहीं होती।

विटामिन बी9 के लक्षण क्या हैं?

शरीर में विटामिन बी9 की कमी के कारण कुछ अन्य लक्षण दिखाई दे सकते हैं, जैसे-

  1. काफी ज्यादा थकान होना
  2. जीभ में सूजन होना
  3. काफी ज्यादा चिड़चिड़ापन होना
  4. काफी ज्यादा सांस फूलना
  5. एकाग्रता की कमी होना, इत्यादि।

काली जीभ होने के अन्य कारण क्या हैं?

जीभ काली होने के पीछे कई अन्य कारण हो सकते हैं, जैसे-

  • खराब ओरल हाइजीन यानि मुंह की सफाई न रखने के कारण भी जीभ काली नजर आने लगती है।
  • काफी ज्यादा चाय, कॉफी या तंबाकू का सेवन करने वालों को यह परेशानी हो सकती है।
  • एंटीबायोटिक दवाओं का लंबे समय तक इस्तेमाल, मुंह का सूखापन के कारण भी इस तरह की समस्या हो सकती है।
  • कुछ माउथवॉश का अधिक इस्तेमाल करने के कारण भी जीभ काली नजर आ सकती है।

जीभ काली होने के लक्षण क्या हैं?

जीभा काली होने पर कई अन्य तरह के लक्षण दिख सकते हैं, जैसे-

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  • जीभ का काला या भूरा दिखना
  • जीभ पर बाल जैसे रेशे महसूस होना
  • मुंह से बदबू आना
  • स्वाद बदलना, इत्यादि।

Highlights

  • शरीर में विटामिन बी12 कम होने पर जीभ काली दिखती हैं।
  • विटामिन बी9 की कमी के कारण जीभ काली दिख सकती हैं।
  • मुंह की सफाई न करने के कारण भी जीभ काली दिखाई दे सकती है।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

About the Author

किशोरी मिश्रा

किशोरी मिश्रा को डिजिटल मीडिया का लगभग 8+ वर्षों का व्यापक अनुभव है, जिसमें स्वास्थ्य (Health) और जीवनशैली ... Read More