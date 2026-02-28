ब्रेन के लिए कौन से विटामिन की जरूरत होती है? डॉक्टर से समझिए क्यों जरूरी है ये सप्लीमेंट्स

Best brain supplements : दिमाग को बूस्ट करने के लिए कुछ सप्लीमेंट्स की जरूरत होती है। इस विषय के लिए हमने न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर विनीत बांगा से बातचीत की है।

Brain supplements

Brain supplements India : दिमाग शरीर का एक अहम अंग है, जो बाकी सभी अंगों को काम करने का निर्देश देता है। अगर इसकी ठीक से देखभाल न की जाए, तो शरीर के आधे काम अस्त-व्यस्त हो जाएंगे। ऐसे में दिमाग को हेल्दी रखने के लिए अच्छी डाइट लेना बहुत जरूरी होता है। अगर आप हेल्दी डाइट नहीं ले पाते हैं, तो इससे आपके दिमाग की हेल्थ पर बुरा असर पड़ सकता है। खैर, यहां हम आपको कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपके दिमाग की सेहत के लिए काफी फायदेमंद साबित होते हैं। ये सप्लीमेंट्स न सिर्फ अल्जाइमर की समस्या के खतरे को कम कर सकते हैं, बल्कि दिमाग की सेहत को बेहतर बनाकर डिमेंशिया होने के खतरे को भी कम कर सकते हैं। इस विषय की ज्यादा से ज्यादा जानकारी के लिए हमने न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर विनीत बांगा से बातचीत की है। आइए डॉक्टर से जानते हैं-

1. विटामिन D ब्रेन के लिए क्यों जरूरी है?

हेल्थ एक्सपर्ट्स की मानें, तो रिसर्च से पता चलता है कि विटामिन D की कमी से अल्ज़ाइमर रोग का खतरा बढ़ जाता है। यह इम्यून सिस्टम और हड्डियों की सेहत बनाए रखने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जो महिलाएं 50 साल से ज्यादा की होती हैं, उनमें यह कमी ज्यादा देखी जाती है। इसलिए उन्हें मैग्नीशियम सप्लीमेंट के साथ विटामिन D सप्लीमेंट लेना चाहिए। इससे हड्डियां मज़बूत बनती हैं। इस प्रोसेस में रेजिस्टेंस या वेट ट्रेनिंग करने से मदद मिलती है।

2. बाकोपा मोनिएरी सप्लीमेंट्स की क्या भूमिका है?

बाकोपा मोनिएरी, या शॉर्ट में बाकोपा वैसे तो बहुत कम लोग ही जानते हैं, लेकिन यह बेहद फायदेमंद सप्लीमेंट है। अल्ज़ाइमर के मरीज़ों के लिए इसके सेवन से याददाश्त बेहतर होती है, बेहतर नींद आती, लाइफ की क्वालिटी बेहतर होती है और अल्जाइमर के लक्षणों में कमी आती है। वहीं, बच्चों में बाकोपा अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिविटी डिसऑर्डर (ADHD) में लक्षणों को कम करके और स्कूल में उनके व्यवहार को बेहतर बनाकर मदद करता है।

3. NMN (निकोटिनमाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड)

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, निकोटिनमाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड एक ऐसा सप्लीमेंट है जो तेज़ी से पॉपुलर हो रहा है, जो इसे शरीर और दिमाग दोनों के लिए अच्छा होता है। दरअसल, नई रिसर्च से पता चलता है कि दिमाग में NAD की कमी अल्ज़ाइमर रोग के बढ़ते खतरेसे जुड़ी है। NMN जैसी चीज़ें जो दिमाग में NAD बढ़ाती हैं, वे दिमाग के काम और याददाश्त को बेहतर बनाने और अल्ज़ाइमर रोग के खतरे को कम करने में मदद कर सकती हैं।

अंत में कहें तो अगर समय के साथ आपकी याददाश्त कमजोर होती जा रही है या फिर आप रोजमर्रा के काम में मुश्किल महसूस कर रहे हो और चीजों को कहीं भी रखकर भूल जाते हो, तो ऐसे में आपको ये तीन सप्लीमेंट्स काफी मदद करने वाले हैं। इनसे याददाश्त बेहतर होती है और दिमाग मजबूत बनता है।

4. दिमाग के लिए जरूरी है विटामिन बी12

विटामिन बी12 सप्लीमेंट्स भी ब्रेन के लिए काफी जरूरी होता है। इसकी कमी से न्यूरो से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए अगर आपको ब्रेन से जुड़ी किसी तरह की परेशानी हो रही है, तो एक बार डॉक्टर से सलाह लें। ताकि आपके शरीर में विटामिन बी12 की कमीके पता चल सके। साथ ही डॉक्टर की सलाह पर विटामिन बी12 सप्लीमेंट्स लेने शुरू कर दें।

