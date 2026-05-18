हाथों का कांपना कौन सी बीमारी का संकेत हो सकता है?

कई लोग हाथों के कांपने की परेशानी को सामान्य समझकर इग्नोर कर देते हैं। लेकिन हाथों का कांपना कई गंभीर बीमारी का संकेत होता है। आइए जानते हैं इसके बारे में-

Written By: Ashu Kumar Das | Published : May 18, 2026 11:29 AM IST

हाथ कांपने को सामान्य नहीं समझना चाहिए। (File photo)

कभी खाना पकाते समय, किसी व्यक्ति को कोई सामान देते समय या कोई काम करते समय कई बार लोगों के हाथ कांप जाते हैं। हाथों के कांपने की परेशानी को अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं और समझ लेते हैं कि ये यूं ही हो गया होगा। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की बेवसाइट पर छपी रिपोर्ट बताती है कि हाथों के कांपने के पीछे मानसिक तनाव, शारीरिक थकान और अत्यधिक मात्रा में कैफीन का सेवन करना है। रिपोर्ट के अनुसार, किसी व्यक्ति को हाथ कांपने की परेशानी कभी- कभार होना सामान्य बात है, लेकिन अगर हाथ बार-बार कांपते हैं या हाथों के कांपने से रोजमर्रा के कामों पर परेशानी आने लगे तो यह गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है। आज इस लेख में हम आपको बताने जा रहे हैं हाथों का कांपना कौन सी बीमारी का संकेत हो सकता है और आपको कब डॉक्टर से इस विषय पर बात करनी चाहिए।

हाथ कांपना कई बीमारी का संकेत है।

हाथों का कांपना कौन सी बीमारी का संकेत हो सकता है?

पार्किंसन बीमारी- अगर किसी व्यक्ति का हाथ बार- बार कांपता है तो यह पार्किंसन बीमारी का संकेत हो सकता है। पार्किंसन बीमारी में हाथों के कांपने के साथ-साथ शरीर में जकड़न, चलने में दिक्कत और संतुलन बिगड़ने जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। इसलिए हाथों के कांपने की समस्या को किसी भी परिस्थिति में मामूली नहीं समझना चाहिए।

एसेंशियल ट्रेमर- रिसर्च बातती है कि एसेंशियल ट्रेमर के कारण हाथों के कांपने की समस्या होना बहुत ही आम बात है। एसेंशियल ट्रेमर में आमतौर पर कुछ पकड़ते समय, लिखते समय या चाय पीते समय हाथ कांपते हैं।

ब्लड शुगर कम होना- गलत खानपान, एक्सरसाइज की कमी के कारण इन दिनों ब्लड शुगर कम होने की समस्या बहुत ही आम हो चुकी है। शुगर कम होने पर हाथ कांपना, पसीना आना, कमजोरी और चक्कर जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

थायराइड की समस्या- रिसर्च के अनुसार, अगर शरीर में थायराइड हार्मोन ज्यादा बनने लगें, तो हाथ कांपने के साथ दिल की धड़कन तेज होना, वजन घटना और घबराहट जैसी दिक्कतें भी हो सकती हैं।

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मानसिक तनाव- कुछ मामलों में अत्यधिक मानसिक तनाव, डर और एंग्जायटी की परेशानी के कारण भी हाथों के कांपने की परेशानी देखी जाती है। मानसिक तनाव की वजह से हाथों की कंपन्न और कई प्रकार की अन्य शारीरिक समस्याएं भी देखी जाती हैं।

विटामिन बी12 की कमी- शरीर में विटामिन B12 या मैग्नीशियम की कमी होने पर नसों पर असर पड़ सकता है, जिससे हाथ कांपने की समस्या हो सकती है।

हाथ कांपने की स्थिति में तुरंत डॉक्टर से मिलकर इलाज करवाना चाहिए।

हाथ कांपने पर कब मिलना चाहिए डॉक्टर से?

हाथों के कांपने के साथ-साथ लिखने या चीजें पकड़ने में दिक्कत हो, चलने में परेशानी हो, आपके बोलने में किसी प्रकार का बदलाव आ रहा हो, अचानक बहुत कमजोरी महसूस हो, बिना डाइटिंग के वजन कम हो जाए तो हाथों के कांपने की स्थिति को सामान्य नहीं समझना चाहिए। हाथ कांपने के साथ अगर कोई और लक्षण शरीर में नजर आता है तो इस विषय पर डॉक्टर से बात करें।

Disclaimer: हाथों का कांपना के कई कारणों से हो सकता है। कुछ मामलों में यह सामान्य होता है, लेकिन लगातार या बढ़ता हुआ कंपन किसी न्यूरोलॉजिकल या हार्मोनल बीमारी का संकेत भी हो सकता है। अगर आपको हाथ कांपने की समस्या हो रही है तो इस विषय पर डॉक्टर से बात करें और अपना इलाज करवाएं।