Thyroid में कौन सा नमक खाना चाहिए? सफेद, गुलाबी या काला?

Which salt is better for the thyroid doctor: आप भी थायराइड के मरीज हैं और हेल्थ के चक्कर में बार-बार अपना नमक बदल रहे हैं तो 2 मिनट के लिए रूक जाइए। पहले यहां जान लीजिए आपके लिए सेफद, काला या पिंक कौन सा नमक ज्यादा बेहतर है, तब अपने विकल्प की तलाश करिए।

भारत में लाखों लोग हाइपोथाइरॉइडिज़्म (Hypothyroidism) और हाइपरथायरायडिज्म (Hyperthyroidism) से जूझ रहे हैं। थायराइड जैसी बीमारी में खाने में नमक की अहम भूमिका होती है। डॉ. हिमिका चावला के अनुसार- मेरे पास जब थायराइड के मरीज आते हैं, तो उनका पहला सवाल यही होता है कि थायराइड में काला, पिंक या सफेद कौन सा नमक खाना चाहिए?

थायराइड क्या है और थायराइड कैसे काम करता है?

मायो क्लिनिक की वेबसाइट पर छपी प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, थायराइड गर्दन के सामने, गले के नीचे तितली के आकार की एक ग्रंथि होती है। यह ग्रंथि दो मुख्य हार्मोन बनाती है T3 (Triiodothyronine) और T4 (Thyroxine)। ये हार्मोन शरीर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। यानी शरीर कितनी तेजी से ऊर्जा बनाएगा, कैलोरी बर्न करेगा, वजन घटेगा या ज्यादा होगा ये सभी थायराइड हार्मोन पर भी निर्भर करता है। मुख्य रूप से थायराइड हार्मोन दो प्रकार के होते हैं।

हाइपोथायरायडिज्म- जब शरीर में थायराइड हार्मोन कम बनता है तो उस स्थिति को हाइपोथायरायडिज्म कहा जाता है। इसके कारण वजन बढ़ना, शारीरिक थकान, बालों का अनियमित रूप से झड़ना, कब्ज और ठंड ज्यादा लगने की समस्या देखी जाती है।

हाइपोथायरायडिज्म- जब थायराइड हार्मोन ज्यादा बनते हैं, तो उस स्थिति को हाइपरथायरॉइडिज्म कहा जाता है। इस स्थिति में वजन तेजी से घटना, शरीर से ज्यादा पसीना आना, मानसिक तौर पर घबराहट आने की समस्या होती है। थायराइड में आयोडीन की सबसे ज्यादा भूमिका होती है। आयोडीन थायराइड हार्मोन बनाने के लिए सबसे जरूरी मिनरल है। अगर शरीर में आयोडीन की कमी हो जाए तो थायराइड हार्मोन नहीं बन पाते, जिससे हाइपोथायरॉइड और घेंघा (Goiter) जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

थायराइड और आयोडीन के बीच कनेक्शन

दिल्ली के पीएसआरआई हॉस्पिटल की एंडोक्रिनोलॉजी में सीनियर कंसल्टेंट डॉ. हिमका चावला (Dr. Himika Chawla, Senior Consultant in Endocrinology at PSRI Hospital) के अनुसार भारत में पहले आयोडीन की कमी बहुत आम थी। इसी वजह से सरकार ने आयोडाइज्ड नमक को बढ़ावा दिया था। आयोडाइज्ड नमक का सेवन एक सीमित मात्रा में किया जाए तो सही रहता है, लेकिन कुछ लोगों में जरूरत से ज्यादा आयोडीन भी थायराइड हार्मोन को बिगाड़ सकता है। खासतौर पर ऑटोइम्यून थायराइड (Hashimoto’s, Graves’ Disease) में अत्यधिक आयोडीन होने पर मरीज का इलाज तक मुश्किल हो जाता है। यहीं से नमक को लेकर कन्फ्यूजन शुरू होती है।

थायराइड में कौन सा नमक खाना चाहिए?

थायराइड में सफेद नमक खाने के फायदे

सफेद नमक आमतौर पर रिफाइंड होता है और इसमें आयोडीन मिलाया जाता है। इसे ही आयोडाइज्ड नमक कहा जाता है। सफेद नमक खाने से शरीर में आयोडीन की पूर्ति होती है और ये थायराइड जैसी बीमारी को जड़ से रोकने में मदद करता है। आयोडाइज्म युक्त नमक का सेवन करने से शरीर में थायराइड हार्मोन को बनाने में मदद मिलती है।

थायराइड में सफेद नमक कब फायदेमंद है

जिन लोगों में आयोडीन की कमी से हाइपोथायरॉइड हुआ है, उनके लिए सफेद नमक का सेवन सबसे ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। सफेद नमक ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों और गर्भवती महिलाओं के लिए थायराइड हार्मोन को बनाने के लिए सफेद नमक सबसे उपयुक्त होता है।

थायराइड में सफेद नमक के नुकसान

डॉक्टर का कहना है कि ज्यादा रिफाइनिंग के कारण कई बार सफेद नमक के पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। कई बार जरूरत से ज्यादा आयोडीन लेने पर थायराइड असंतुलित हो सकता है। इससे हाई ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ता है। हाइपरथाइरॉइड और ऑटोइम्यून थायराइड में सफेद आयोडाइज्ड नमक स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह साबित होता है।

थायराइड में काला नमक खाना सही है?

डॉक्टर बताते हैं कि काला नमक एक प्राकृतिक नमक है। काले नमक में सोडियम, आयरन, पोटैशियम, मैग्नीशियम और सल्फर कंपाउंड पाए जाते हैं। इसका स्वाद हल्का खट्टा और गंध अंडे जैसी होती है। खाने में काले नमक का इस्तेमाल करने से पाचन सुधरता है। काला नमक खाने से गैस, एसिडिटी में राहत और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में मदद मिलती है।

थायराइड में काला नमक खाने के फायदे

डॉक्टर के अनुसार, काले नमक में आयोडीन बहुत कम या न के बराबर होता है। काले नमक का सेवन हाइपर थायराइड में ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। इसके अलावा ऑटोइम्यून थायराइड जैसी बीमारी में भी काले नमक का सेवन किया जा सकता है।

थायराइड में काले नमक के नुकसान

थायराइड में अगर जरूरत से ज्यादा काले नमक का सेवन किया जाता है, तो इससे ब्लड प्रेशर ट्रिगर हो जाता है। ज्यादा काला नमक खाने से थायराइड के मरीजों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। वहीं, जिन लोगों को पहले से ही अगर आयोडीन की कमी है तो काला नमक उसे और भी बढ़ा सकता है।

थायराइड में पिंक सॉल्ट का सेवन सुरक्षित है?

पिंक नमक हिमालयी क्षेत्रों से मिलने वाला प्राकृतिक नमक है। इसमें 80+ मिनरल्स ट्रेस मात्रा में पाए जाते हैं। नॉर्मल काले और सफेद नमक के मुकाबले पिंक सॉल्ट को कम प्रोसेसिंग से गुजरना पड़ता है। इससे सोडियम का संतुलन बेहतर होता है। पिंक सॉल्ट मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करके थायराइड फंक्शन को बेहतर बनाता है।

थायराइड में पिंक साल्ट खाने के फायदे

पिंक सॉल्ट में आयोडीन नहीं होता या बहुत कम होता है इसलिए ये हाइपरथाइरॉइड और ऑटोइम्यून थायराइड में बेहतर विकल्प हो सकता है। लेकिन हाइपोथायरॉइड में पिंक सॉल्ट का सेवन करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी जरूरी है।

थायराइड में पिंक सॉल्ट के नुकसान

थायराइड में अगर पिंक सॉल्ट का सेवन ज्यादा किया जाए तो इससे शरीर में आयोडीन की कमी हो सकती है। इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह के थायराइड के मरीजों को पिंक सॉल्ट बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। प्रेग्नेंसी और ब्रेस्टफीडिंग के दौरान पिंक सॉल्ट बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें आयोडीन बहुत कम होता है। इससे मां और बच्चे दोनों को नुकसान हो सकता है।

एक दिन में कितना नमक खाना है सही?

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए 1 दिन में 5 ग्राम (1 चम्मच से कम) नमक पर्याप्त है। ये मात्रा लगभग एक छोटे चम्मच (teaspoon) के बराबर होती है। थायराइड में कोई एक नमक सभी के लिए परफेक्ट नहीं होता। ये आपकी थायरॉइड की स्थिति, आयोडीन लेवल और शरीर की जरूरत पर निर्भर करता है। अगर आप या आपके परिवार में कोई व्यक्ति थायराइड से जूझ रहा है तो सफेद, गुलाबी या काला नमक चुनने से पहले अपने डॉक्टर से बात जरूर करें।