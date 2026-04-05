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आपने देखा होगा कि आजकल बहुत लोग कमर दर्द की शिकायत कर रहे हैं। इसमें बड़े-बूढ़े तो शामिल है हीं, लेकिन 25-26 साल के युवा भी इस दर्द की शिकायत कर रहे हैं। इन दिनों कमर दर्द बहुत आम हो गया है, लेकिन हर कमर दर्द सामान्य नहीं होता। कई बार यह दर्द साइटिका का संकेत हो सकता है, जो एक नस से जुड़ी समस्या है। बहुत से लोगों को लगता है कि साइटिका सिर्फ कमर के दर्द से ही जुड़ा होता है, लेकिन उनकी यह धारणा गलत है। साइटिका में दर्द केवल कमर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि शरीर के कई हिस्सों में फैल सकता है और व्यक्ति की रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर सकता है।
साइटिका एक ऐसी स्थिति है जिसमें साइटिक नर्व पर दबाव या सूजन आ जाती है। यह शरीर की सबसे लंबी नस होती है, जो कमर से शुरू होकर कूल्हों, जांघों और पैरों तक जाती है। जब इस नस पर दबाव पड़ता है, तो दर्द इसी रास्ते में फैलने लगता है।
साइटिका का दर्द आमतौर पर कमर से शुरू होता है। यह हल्के दर्द से लेकर तेज चुभन जैसा हो सकता है। कई लोग इसे सामान्य कमर दर्द समझकर नजरअंदाज कर देते हैं।
दर्द कूल्हों तक फैलता है और बैठने या उठने में परेशानी हो सकती है। लंबे समय तक बैठने से यह दर्द और बढ़ सकता है।
साइटिका का दर्द जांघ के पीछे की तरफ महसूस होता है। यह लगातार बना रह सकता है या झटके के रूप में आ सकता है।
दर्द नीचे की ओर बढ़ते हुए पिंडली तक पहुंच सकता है। कई बार इसमें जलन या झुनझुनी जैसा एहसास भी होता है।
गंभीर मामलों में दर्द पैर के पंजों तक पहुंच जाता है। साथ ही सुन्नपन या कमजोरी भी महसूस हो सकती है, जिससे चलना मुश्किल हो जाता है।
साइटिका के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे:
अगर कमर से शुरू होकर एक पैर में नीचे की ओर फैलता दर्द महसूस हो रहा है, तो यह साइटिका का संकेत हो सकता है। खासकर अगर दर्द के साथ झुनझुनी या सुन्नपन भी हो, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
डॉक्टर आशीष चौधरी के अनुसार, ‘साइटिका का दर्द अक्सर लोग सामान्य कमर दर्द समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि यह नस से जुड़ी समस्याहै। अगर दर्द कमर से पैर तक फैल रहा है या लंबे समय तक बना रहता है, तो तुरंत जांच करानी चाहिए। समय पर इलाज से इसे बिना सर्जरी के भी नियंत्रित किया जा सकता है।’
साइटिका का दर्द शरीर के कई हिस्सों में फैल सकता है और इसे नजरअंदाज करना नुकसानदायक हो सकता है। सही समय पर पहचान और इलाज से इस समस्या को नियंत्रित किया जा सकता है। अगर आपको ऐसे लक्षण महसूस हो रहे हैं, तो देरी न करें और विशेषज्ञ से सलाह लें।
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