साइटिका की वजह से शरीर के किन हिस्सों में दर्द उठता है?

साइटिका का दर्द सिर्फ कमर में ही नहीं होता है, बल्कि यह शरीर के अन्य हिस्सों को भी प्रभावित करता है। आइए इन बॉडी पार्ट्स के बारे में जानते हैं।

Sciatica

आपने देखा होगा कि आजकल बहुत लोग कमर दर्द की शिकायत कर रहे हैं। इसमें बड़े-बूढ़े तो शामिल है हीं, लेकिन 25-26 साल के युवा भी इस दर्द की शिकायत कर रहे हैं। इन दिनों कमर दर्द बहुत आम हो गया है, लेकिन हर कमर दर्द सामान्य नहीं होता। कई बार यह दर्द साइटिका का संकेत हो सकता है, जो एक नस से जुड़ी समस्या है। बहुत से लोगों को लगता है कि साइटिका सिर्फ कमर के दर्द से ही जुड़ा होता है, लेकिन उनकी यह धारणा गलत है। साइटिका में दर्द केवल कमर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि शरीर के कई हिस्सों में फैल सकता है और व्यक्ति की रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर सकता है।

क्या है साइटिका?

साइटिका एक ऐसी स्थिति है जिसमें साइटिक नर्व पर दबाव या सूजन आ जाती है। यह शरीर की सबसे लंबी नस होती है, जो कमर से शुरू होकर कूल्हों, जांघों और पैरों तक जाती है। जब इस नस पर दबाव पड़ता है, तो दर्द इसी रास्ते में फैलने लगता है।

शरीर के किन हिस्सों में होता है दर्द?

कमर

साइटिका का दर्द आमतौर पर कमर से शुरू होता है। यह हल्के दर्द से लेकर तेज चुभन जैसा हो सकता है। कई लोग इसे सामान्य कमर दर्द समझकर नजरअंदाज कर देते हैं।

कूल्हे

दर्द कूल्हों तक फैलता है और बैठने या उठने में परेशानी हो सकती है। लंबे समय तक बैठने से यह दर्द और बढ़ सकता है।

जांघ

साइटिका का दर्द जांघ के पीछे की तरफ महसूस होता है। यह लगातार बना रह सकता है या झटके के रूप में आ सकता है।

घुटने के नीचे और पिंडली

दर्द नीचे की ओर बढ़ते हुए पिंडली तक पहुंच सकता है। कई बार इसमें जलन या झुनझुनी जैसा एहसास भी होता है।

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पैर और पंजे

गंभीर मामलों में दर्द पैर के पंजों तक पहुंच जाता है। साथ ही सुन्नपन या कमजोरी भी महसूस हो सकती है, जिससे चलना मुश्किल हो जाता है।

दर्द के साथ और क्या लक्षण हो सकते हैं?

पैरों में झुनझुनी या जलन सुन्नपन मांसपेशियों में कमजोरी लंबे समय तक बैठने या खड़े रहने में दिक्कत

क्यों होता है साइटिका?

साइटिका के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे:

स्लिप डिस्क स्पाइन में सूजन या चोट गलत पोश्चर लंबे समय तक बैठकर काम करना मोटापा

कब समझें कि यह साइटिका है?

अगर कमर से शुरू होकर एक पैर में नीचे की ओर फैलता दर्द महसूस हो रहा है, तो यह साइटिका का संकेत हो सकता है। खासकर अगर दर्द के साथ झुनझुनी या सुन्नपन भी हो, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

डॉक्टर की सलाह

डॉक्टर आशीष चौधरी के अनुसार, ‘साइटिका का दर्द अक्सर लोग सामान्य कमर दर्द समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि यह नस से जुड़ी समस्याहै। अगर दर्द कमर से पैर तक फैल रहा है या लंबे समय तक बना रहता है, तो तुरंत जांच करानी चाहिए। समय पर इलाज से इसे बिना सर्जरी के भी नियंत्रित किया जा सकता है।’

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कैसे करें बचाव?

सही पोश्चर में बैठें और खड़े हों लंबे समय तक एक ही पोजीशन में न रहें नियमित एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग करें वजन नियंत्रित रखें भारी सामान उठाने से बचें

साइटिका का दर्द शरीर के कई हिस्सों में फैल सकता है और इसे नजरअंदाज करना नुकसानदायक हो सकता है। सही समय पर पहचान और इलाज से इस समस्या को नियंत्रित किया जा सकता है। अगर आपको ऐसे लक्षण महसूस हो रहे हैं, तो देरी न करें और विशेषज्ञ से सलाह लें।