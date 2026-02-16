डायबिटीज के लिए कौन-सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? जानें कैसे बढ़ता है ब्लड शुगर लेवल

Don’t Miss Out on the Latest Updates.
डायबिटीज आजकल की एक बेहद आम समस्या बन गई है। कई लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं। पहले यह बुजुर्गों में ज्यादा देखने को मिलती थी, लेकिन अब बच्चों और युवाओं में भी डायबिटीज के मामले सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि डायबिटीज एक मेटाबॉलिक बीमारी है, जिसमें शरीर में ब्लड शुगर यानी ग्लूकोज का स्तर सामान्य से अधिक हो जाता है। इस स्थिति के पीछे मुख्य रूप से एक हार्मोन जिम्मेदार होता है, जिसे इंसुलिन कहा जाता है। इंसुलिन अग्न्याशय (पैंक्रियाज़) द्वारा बनाया जाने वाला हार्मोन है। यह शरीर की कोशिकाओं तक ग्लूकोज पहुंचाने और उसे ऊर्जा में बदलने का काम करता है। जब यह हार्मोन पर्याप्त मात्रा में नहीं बनता या शरीर में इंसुलिन सही तरीके से काम नहीं करता है, तो ब्लड शुगर बढ़ने लगता है और डायबिटीज विकसित हो सकती है। आइए, आकाश हेल्थकेयर की सीनियर कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉ. मोनिका शर्मा से जानते हैं डायबिटीज में ब्लड शुगर कैसे बढ़ता है और इसके लिए कौन-सा हार्मोन जिम्मेदार होता है?
आपको बता दें कि जब खाना खाया जाता है, तब यह खाना पाचन के बाद ग्लूकोज में बदल जाता है और खून में मिल जाता है। सामान्य स्थिति में इंसुलिन हार्मोन इस ग्लूकोज को कोशिकाओं तक पहुंचाता है। लेकिन, जब इंसुलिन की कमी होती है या इंसुलिन सही तरीके से काम नहीं करता है, तो यह ग्लूकोज खून में जमा होने लगता है। इससे ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। लंबे समय तक ब्लड शुगर लेवल बढ़े रहने से शरीर के कई अंग प्रभावित हो जाते हैं। इससे दिल, किडनी, आंखें, नसें और त्वचा काफी प्रभावित हो जाती है।
डायबिटीज की वजह से त्वचा का रूखापन, बार-बार फंगल या बैक्टीरियल संक्रमण होना, घावों का देर से भरना, खुजली और पिग्मेंटेशन जैसी समस्याएं देखने को मिल सकती है। इसलिए अगर आपको ये संकेत दिखे तो तुरंत डॉक्टर से पास जाए और ब्लड शुगर का टेस्ट जरूर कराएं।
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
