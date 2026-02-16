Add The Health Site as a
Preferred Source Add The Health Site as a Preferred Source

Select Language

डायबिटीज के लिए कौन-सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? जानें कैसे बढ़ता है ब्लड शुगर लेवल

जब किसी व्यक्ति को डायबिटीज होता है, तो उसके मन में सबसे पहला सवाल यह होता है कि उसे डायबिटीज हुआ कैसे? तो आइए, जानते हैं हाई ब्लड शुगर लेवल के लिए कौन-सा हार्मोन जिम्मेदार होता है?

डायबिटीज के लिए कौन-सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? जानें कैसे बढ़ता है ब्लड शुगर लेवल
VerifiedVERIFIED By: Dr. Monika Sharma

Written by Anju Rawat |Published : February 16, 2026 9:51 AM IST

डायबिटीज आजकल की एक बेहद आम समस्या बन गई है। कई लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं। पहले यह बुजुर्गों में ज्यादा देखने को मिलती थी, लेकिन अब बच्चों और युवाओं में भी डायबिटीज के मामले सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि डायबिटीज एक मेटाबॉलिक बीमारी है, जिसमें शरीर में ब्लड शुगर यानी ग्लूकोज का स्तर सामान्य से अधिक हो जाता है। इस स्थिति के पीछे मुख्य रूप से एक हार्मोन जिम्मेदार होता है, जिसे इंसुलिन कहा जाता है। इंसुलिन अग्न्याशय (पैंक्रियाज़) द्वारा बनाया जाने वाला हार्मोन है। यह शरीर की कोशिकाओं तक ग्लूकोज पहुंचाने और उसे ऊर्जा में बदलने का काम करता है। जब यह हार्मोन पर्याप्त मात्रा में नहीं बनता या शरीर में इंसुलिन सही तरीके से काम नहीं करता है, तो ब्लड शुगर बढ़ने लगता है और डायबिटीज विकसित हो सकती है। आइए, आकाश हेल्थकेयर की सीनियर कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉ. मोनिका शर्मा से जानते हैं डायबिटीज में ब्लड शुगर कैसे बढ़ता है और इसके लिए कौन-सा हार्मोन जिम्मेदार होता है?

डायबिटीज के लिए कौन-सा हार्मोन जिम्मेदार होता है?

  • डायबिटीज के लिए इंसुलिन हार्मोन जिम्मेदार होता है। डायबिटीज, इंसुलिन की कमी या उसकी कार्यक्षमता में कमी से जुड़ी होती है।
  • टाइप-1 डायबिटीज में शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाती है। इससे इंसुलिन का उत्पादन लगभग बंद हो जाता है।
  • वहीं, टाइप-2 डायबिटीज में इंसुलिन तो बनता है, लेकिन शरीर की कोशिकाएं उसे प्रभावी ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाती हैं। इस स्थिति को इंसुलिन रेजिस्टेंस कहा जाता है। यह अक्सर मोटापा, खराब खान-पान, शारीरिक निष्क्रियता और आनुवंशिक कारणों से होता है।

ब्लड शुगर कैसे बढ़ता है?

आपको बता दें कि जब खाना खाया जाता है, तब यह खाना पाचन के बाद ग्लूकोज में बदल जाता है और खून में मिल जाता है। सामान्य स्थिति में इंसुलिन हार्मोन इस ग्लूकोज को कोशिकाओं तक पहुंचाता है। लेकिन, जब इंसुलिन की कमी होती है या इंसुलिन सही तरीके से काम नहीं करता है, तो यह ग्लूकोज खून में जमा होने लगता है। इससे ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। लंबे समय तक ब्लड शुगर लेवल बढ़े रहने से शरीर के कई अंग प्रभावित हो जाते हैं। इससे दिल, किडनी, आंखें, नसें और त्वचा काफी प्रभावित हो जाती है।

डायबिटीज की वजह से त्वचा का रूखापन, बार-बार फंगल या बैक्टीरियल संक्रमण होना, घावों का देर से भरना, खुजली और पिग्मेंटेशन जैसी समस्याएं देखने को मिल सकती है। इसलिए अगर आपको ये संकेत दिखे तो तुरंत डॉक्टर से पास जाए और ब्लड शुगर का टेस्ट जरूर कराएं।

Add The HealthSite as a Preferred Source Add The Health Site as a Preferred Source

Also Read

More News

ब्लड शुगर को कंट्रोल कैसे करें?

  • ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए आप बैलेंस डाइट लें। इसमें फाइबर और प्रोटीन युक्त डाइट लें।
  • ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज, योग और प्राणायाम करें।
  • शुगर कम करने के लिए वजन को कंट्रोलमें रखना बहुत जरूरी होता है।
  • समय-समय पर ब्लड शुगर की जांच करवाते रहें।
  • प्रोसेस्ड फूड्स और ज्यादा मीठे प्रोडक्ट्स का सेवन करने से बचें।
  • पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और तनाव कम करें।
  • रोजाना 8 से 10 घंटे की नींद जरूर लें।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

About the Author

अंजू रावत

अंजू रावत एक अनुभवी हेल्थ, फिटनेस, रिलेशनशिप, ब्यूटी और लाइफस्टाइल लेखक हैं, जिन्हें इन विषयों पर लिखने ... Read More