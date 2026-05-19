गर्मियों में कौन से फूड कॉम्बिनेशन सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं? डॉक्टर ने दी सलाह

Harmful Food Combinations For Summer: क्या आप भी गर्मियों में कभी पेट, कभी चेस्ट तो कभी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम से परेशान रहते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण आपका गलत चीजों को मिक्स करके खाना। कैसे? आइए डॉक्टर से ही जानते हैं।

Written By: Vidya Sharma | Published : May 19, 2026 1:46 PM IST

Medically Verified By: Dr Sunil Kumar N

Image Credit- ChatGPT

Summer Health Care Tips: गर्मियां आते ही हम वो हर चीज खाने व पीने का प्रयास करते हैं जो हमारे शरीर के अंदर की गर्मी को कम कर पाए या पूरी तरह से खत्म कर दे। इसी जोश में हम गलती कर देते हैं और वह गलती यह है कि हम कोई भी फूड किसी भी फूड के साथ खा लेते हैं। क्योंकि गर्मियों में हमारा डाइजेशन बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है, इसलिए जैसे ही हम कुछ गलत खाते हैं तो पेट से जुड़ी समस्याएं पैदा हो जाती हैं।

इस विषय पर जानकारी हासिल करने के लिए हमने नारायणा हेल्थ सिटी, बेंगलुरु, कंसल्टेंट गेस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर सुनील कुमार एन से बात की। उन्होंने बताया कि अक्सर लोग खुद को ठंडा रखने के लिए कुछ भी खा-पी लेते हैं, लेकिन आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों ही मानते हैं कि कुछ खाद्य पदार्थों का मेल शरीर में विपरीत प्रभाव डालता है। ये न केवल अपच पैदा करते हैं, बल्कि स्किन से जुड़ी समस्याएं और टॉक्सिन्स भी बढ़ा सकते हैं। आइए जानते हैं डॉक्टर ने किन फूड कॉम्बिनेशन को सेहत के लिए हानिकारक बताया है।

दही और परांठे का कॉम्बिनेशन

इस फूड कॉम्बिनेशन का नाम सुनकर आपको हैरानी हो सकती है, लेकिन गर्मियों के नाश्ते में खाया जाने वाला दही-परांठा हमारे पेट के लिए बहुत ही भारी होता है। जी हां, जिसका कारण डॉक्टर बताते हैं कि दही खाने में ठंडी और तासीर से गर्म होती है, जबकि परांठा गर्म और चिकनाई वाला होता है।

जब आप डेयरी को तली-भुनी चीजों के साथ मिलाकर खाते हैं, तो यह डाइजेशन प्रोसेस को स्लो कर देता है। यही कारण है कि गर्मियों पेट भरा-भरा महसूस होता है और शरीर में सुस्ती और भारीपन महसूस होता है।

तरबूज के साथ या बाद में पानी पीना

बहुत से लोग तरबूज खाने के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं। यह लोगों द्वारा की जाने वाली सबसे आम गलतियों में से एक है। अपने माता-पिता को कहते हुए सुना होगा कि तरबूज खाने के बाद पानी मत पीना, चाहे पहले पी लो जितना पीना है। इसका कारण यही है कि तरबूज में लगभग 92% पानी होता है।

इसके ऊपर से एक्स्ट्रा पानी पीने से आपके पेट में मौजूद डाइजेस्टिव रस बहुत पतले हो जाते हैं। जो पेट फूलने, एसिडिटी होने और कभी-कभी लूज मोशन जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है। इसलिए डॉक्टर सलाह देते हैं कि हमेशा तरबूज खाने के कम से कम 30-45 मिनट बाद ही पानी पिएं।

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दूध और खट्टे फल बिल्कुल न खाएं

गर्मियों में मैंगो शेक या दूध में फ्रूट क्रीम और स्मूदी में संतरा या कीवी मिलाकर पीते हैं। यह स्वाद में तो बढ़िया होते हैं लेकिन दूध में मौजूद प्रोटीन जब फलों के एसिड के संपर्क में आता है, तो दूध पेट के अंदर ही फट जाता है। इससे शरीर में भारी मात्रा में गैस और टॉक्सिन्स पैदा होते हैं। इसी वजह से गर्मियों में आपके चेहरे पर सर्दियों के मुकाबले अधिक चकत्ते या कील-मुंहासे होते हैं।

चाय और ठंडा पानी या आइसक्रीम

अक्सर लोग गर्म चाय या कॉफी पीने के तुरंत बाद ठंडा पानी पी लेते हैं या आइसक्रीम खा लेते हैं। आपको सुनकर अजीब लग रहा होगा लेकिन कुछ लोग ऐसा करते हैं। डॉक्टर चाय के बाद पानी पीने से मना करते हुए कारण बताते हैं कि तापमान का अत्यधिक उतार-चढ़ाव आपके गले और पाचन तंत्र को शॉक देता है। इससे न सिर्फ दांतों की सेंसीटीविटी बढ़ती है, बल्कि पेट की मांसपेशियों में ऐंठन भी हो सकती है और मेटाबॉलिज्म गड़बड़ा सकता है।

खीरा और टमाटर एक साथ

आपको सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन विज्ञान कहता है कि खीरा और टमाटर एक साथ पचाने में मुश्किल होते हैं। आप भी सोच रहे होंगे न कि सभी सलाद में खीरा और टमाटर खाते हैं! जी, पर डॉक्टर इसे गलत कहते हैं। बता दें कि खीरे में ऐसे एंजाइम होते हैं जो विटामिन सी के अब्सॉर्प्शन में बाधा डालते हैं, जबकि टमाटर विटामिन सी का बड़ा स्रोत है। क्योंकि दोनों के ही पचने का समय अलग-अलग है, इसलिए इनका कॉन्बिनेशन पेट में फर्मेंटेशन पैदा कर सकता है, जिससे पेट में गैस बन सकती है।

डॉक्टर क्या सलाह देते हैं?

डॉक्टरों के अनुसार गर्मियों में शरीर को हाइड्रेटेड रखना जरूरी होता है, लेकिन अति से बचें। जैसे फ्रिज का एकदम बर्फीला पानी न पिएं, गर्मियों में रात का खाना हल्का रखें। जैसे दाल-चावल या खिचड़ी, चाय और कॉफी का सेवन कम करें क्योंकि ये शरीर को डिहाइड्रेट करते हैं।

डिस्क्लेमर- गर्मियों में पेट से जुड़ी समस्याएं अधिक होती है, ऐसे में आप क्या खा रहे हैं और क्या पी रहे हैं, इसपर सही तरीके से ध्यान दें। कोशिश करें की अधिक मात्रा में पानी पिएं और शरीर में किसी भी तरह की कमजोरी या दिक्कत महसूस होने पर तुरंत डॉक्टर के पास जाएं।