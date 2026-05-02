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गर्मी में कौन-से कपड़े पहनने चाहिए? जानें किस फैब्रिक के कपड़ों में कम चुभती है धूप

Fabric for Summer: गर्मी में धूप में निकलने से पहले सही फैब्रिक के कपड़े पहनना बहुत जरूरी है। वरना, आपको खुजली और रैशेज जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

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Written By: Anju Rawat | Published : May 2, 2026 8:25 AM IST

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Medically Verified By: Dr Bhawuk Dhir

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Image credits by: fabric for summer

Best Fabric for Summer: क्या गर्मी में धूप में जाने पर आपको खुजली होती है? अगर हां, तो इसके पीछे एक कारण हो सकता है- आपने गर्मी के हिसाब से सही फैब्रिक के कपड़े न पहने हो। कई बार जब गर्मी में घर से बाहर निकलते हैं, तो स्किन पर खुजली, रैशेज और इरिटेशन होने लगती है। यह गलत फैब्रिक चुनाव की वजह से हो सकता है। कई फैब्रिक ऐसे होते हैं, जो गर्मी, धूप और पसीने की वजह से स्किन को इरिटेट करते हैं और रैशेज का कारण बनते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि गर्मी के लिए कौन-सा फैब्रिक सही रहता है? इसके बारे में जानने के लिए हमने Psri hospital की कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजी डॉ. भवुक धीर से बातचीत की-

गर्मी के लिए कौन-से फैब्रिक के कपड़े पहनने चाहिए?

  • गर्मियों के लिए कॉटन यानी सूती के कपड़े सबसे बेहतर माने जाते हैं।
  • सूती के कपड़े हल्के होते हैं और पसीना भी आसानी से सोख लेते हैं।
  • सूती कपड़े पहनने से त्वचा को सांस लेने में मदद मिलती है। इससे त्वचा संबंधी समस्याओं से बचाव होता है।
  • इसके अलावा, गर्मी के लिए लिनन और खादी के फैब्रिक वाले कपड़े पहनना भी अच्छा विकल्प होता है।

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गर्मी में कौन-से कपड़े पहनने नहीं पहनने चाहिए?

  • गर्मी के मौसम में आपको सिंथेटिक फैब्रिक जैसे पॉलिएस्टर और नायलॉन के कपड़े पहनने से बचना चाहिए।
  • इस फैब्रिक के कपड़े गर्मी के मौसम में परेशानियां बढ़ा सकते हैं।
  • ये कपड़े पसीने को रोकते हैं और इससे स्किन रैशेज-खुजली जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

गर्मी के लिए किस रंग के कपड़े होते हैं बेस्ट?

  • गर्मियों के लिए हल्के रंग के कपड़े पहनना सही रहता है।
  • हल्के रंग के कपड़े धूप को कम अवशोषित करते हैं। इससे शरीर ठंडा बना रहता है।
  • इस मौसम में ढीले-ढाले कपड़े पहनने चाहिए, इससे शरीर में हवा का संचार बना रहता है।

गर्मी के लिए टिप्स

  • गर्मी में धूप में बाहर निकलते समय फुल स्लीव्स के कपड़े पहनने चाहिए।
  • इस मौसम के लिए कॉटन के स्कार्फ या दुपट्टे से सिर को ढकना चाहिए।
  • अगर शरीर में ज्यादा पसीना है, तो कपड़े तुरंत बदलें। इससे स्किन से जुड़ी समस्याओं से बचा जा सकता है।
  • ऑफिस के बाद घर आकर कपड़े जरूर चेंज करें। रात को त्वचा सांस लेती हैं और रिलैक्स करती है।

गर्मी और फैब्रिक से जुड़े सवाल-जवाब

सवाल: गर्मी में सिंथेटिक कपड़े क्यों नहीं पहनने चाहिए?

जवाब: सिंथेटिक फैब्रिक पसीना नहीं सोखते है, इससे त्वचा पर चिपचिपाहट बढ़ सकती है।

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सवाल: क्या डार्क कलर के कपड़े गर्मी बढ़ाते हैं?

जवाब: हां, डार्क रंग धूप को ज्यादा सोखते हैं। इससे शरीर को ज्यादा गर्मी लगती है।

सवाल: क्या रेशम (सिल्क) गर्मियों के लिए सही है?

जवाब: नहीं, सिल्क गर्मी में भारी और कम ब्रीदेबल होता है, जिससे असहजता हो सकती है।

Disclaimer : इस लेख का उद्देश्य गर्मी और इस मौसम में कौन-से फैब्रिक के कपड़े पहनने चाहिए, इसके बारे में जानकारी देना है। गर्मियों में सही फैब्रिक और कपड़ों का चुनाव करने से शरीर को आराम मिलता है और स्किन भी सुरक्षित रहती है। इस मौसम में कॉटन के कपड़े पहनकर आपको अच्छा महसूस हो सकता है।

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अंजू रावत

अंजू रावत

अंजू रावत एक अनुभवी हेल्थ, फिटनेस, रिलेशनशिप, ब्यूटी और लाइफस्टाइल लेखक हैं, जिन्हें इन विषयों पर लिखने ... Read More