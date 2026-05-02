गर्मी में कौन-से कपड़े पहनने चाहिए? जानें किस फैब्रिक के कपड़ों में कम चुभती है धूप

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Written By: Anju Rawat | Published : May 2, 2026 8:25 AM IST
Medically Verified By: Dr Bhawuk Dhir
Best Fabric for Summer: क्या गर्मी में धूप में जाने पर आपको खुजली होती है? अगर हां, तो इसके पीछे एक कारण हो सकता है- आपने गर्मी के हिसाब से सही फैब्रिक के कपड़े न पहने हो। कई बार जब गर्मी में घर से बाहर निकलते हैं, तो स्किन पर खुजली, रैशेज और इरिटेशन होने लगती है। यह गलत फैब्रिक चुनाव की वजह से हो सकता है। कई फैब्रिक ऐसे होते हैं, जो गर्मी, धूप और पसीने की वजह से स्किन को इरिटेट करते हैं और रैशेज का कारण बनते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि गर्मी के लिए कौन-सा फैब्रिक सही रहता है? इसके बारे में जानने के लिए हमने Psri hospital की कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजी डॉ. भवुक धीर से बातचीत की-
skin rashes
जवाब: सिंथेटिक फैब्रिक पसीना नहीं सोखते है, इससे त्वचा पर चिपचिपाहट बढ़ सकती है।
जवाब: हां, डार्क रंग धूप को ज्यादा सोखते हैं। इससे शरीर को ज्यादा गर्मी लगती है।
जवाब: नहीं, सिल्क गर्मी में भारी और कम ब्रीदेबल होता है, जिससे असहजता हो सकती है।
Disclaimer : इस लेख का उद्देश्य गर्मी और इस मौसम में कौन-से फैब्रिक के कपड़े पहनने चाहिए, इसके बारे में जानकारी देना है। गर्मियों में सही फैब्रिक और कपड़ों का चुनाव करने से शरीर को आराम मिलता है और स्किन भी सुरक्षित रहती है। इस मौसम में कॉटन के कपड़े पहनकर आपको अच्छा महसूस हो सकता है।
Disclaimer: The content on TheHealthSite.com is only for informational purposes. It is not at all professional medical advice. Always consult your doctor or a healthcare specialist for any questions regarding your health or a medical condition.