25 साल की उम्र के बाद कैंसर का कौन-सा टेस्ट कराना चाहिए? जानें ब्रेस्ट कैंसर का खतरा किस उम्र में बढ़ता है

कैंसर की समय पर पहचान होगी तो इसका इलाज संभव है। कैंसर का निदान करने के लिए टेस्ट बहुत जरूरी होता है। इसलिए अगर आप 25 साल के भी है, तो कैंसर का टेस्ट जरूर कराएं।

25 साल की उम्र के बाद कैंसर का कौन-सा टेस्ट कराना चाहिए? जानें ब्रेस्ट कैंसर का खतरा किस उम्र में बढ़ता है
Written by Anju Rawat |Updated : February 4, 2026 10:34 AM IST

कैंसर एक जानलेवा बीमारी है और दुनियाभर में इसके मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। पहले बुजुर्गों में ही कैंसर के मामले सामने आते थे, लेकिन अब युवाओं और वयस्कों में भी इसके मामले दर्ज हो रहे हैं। ऐसे में कैंसर के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर साल 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस (World Cancer Day) मनाया जाता है। इस मौके पर लोगों को कैंसर का समय पर निदान कराने के लिए जागरूक किया जाता है। क्योंकि अगर कैंसर की समय पर पहचान होगी तो इसका इलाज संभव है। कैंसर का निदान करने के लिए टेस्ट बहुत जरूरी होता है। इसलिए अगर आप 25 साल के भी है, तो कैंसर का टेस्ट जरूर कराएं। हालांकि, इस उम्र में आपको सभी प्रकार के कैंसर टेस्ट कराने जरूरी नहीं होते हैं। तो आइए, नारायणा हॉस्पिटल, जयपुर के सीनियर कंसल्टेंट-मेडिकल ऑन्कोलॉजी डॉ. प्रशांत कुंभज से जानते हैं इसके बारे में-

क्या 25 की उम्र में कैंसर का खतरा रहता है?

डॉ. प्रशांत कुंभज बताते हैं, "25 साल की उम्र को कैंसर के लिहास से ज्यादा जोखिम वाला नहीं माना जाता है। इस उम्र में कैंसर के मामले कम ही सामने आते हैं। लेकिन, इसके बावजूद भी आपको अपने रूटीन चेकअप में ब्लड टेस्ट और स्क्रीनिंग जरूर कराते रहना चाहिए।"

25 की उम्र में कैंसर के लिए कौन-से टेस्ट कराने चाहिए?

  • 25 साल की उम्र में महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर का जोखिम काफी ज्यादा रहता है। इसलिए इस उम्र की महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग जरूर कराना चाहिए।
  • 25 साल की उम्र में पैप स्मियर टेस्ट भी जरूर कराना चाहिए। इस टेस्ट की मदद से गर्भाशय ग्रीवा में होने वाले बदलावों को पकड़ने में मदद मिल सकती है।

ब्रेस्ट कैंसर की जांच किस उम्र में करानी चाहिए?

ब्रेस्ट कैंसर की जांच आमतौर पर 40 साल की उम्र के बाद जरूर करवानी चाहिए। हालांकि, आपको ब्रेस्ट सेल्फ एग्जाम की आदत भी जरूर डालनी चाहिए। अगर आपको असामान्य बदलाव दिखे तो डॉक्टर से जरूर मिलें। आपको कोलन, फेफड़े और ओवरी के कैंसर का टेस्ट भी समय-समय पर करवाते रहना चाहिए।

कैंसर के लक्षण

कैंसर से बचाव कैसे करें?

कैंसर से बचाव के लिए सही जीवनशैली और खान-पान को अपनाना बहुत जरूरी होता है।

  • बैलेंस डाइट लेना बहुत जरूरी होता है।
  • रेगुलर एक्सरसाइज और योग करें।
  • तंबाकू के सेवन से दूरी बनाकर रखें।
  • शराब का सेवन करने से बचें।
  • पर्याप्त नींद लें और तनाव दूर करें।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

