टीबी शरीर के किन अंगों को प्रभावित करता है? जानें कौन-से लक्षण हैं खतरनाक

टीबी की बीमारी सिर्फ फेफड़ों को प्रभावित नहीं करती है। यह शरीर के कई अन्य अंगों में भी हो सकता है। जानें, किन लक्षणों को नहीं करना चाहिए नजरअंदाज!

TB Disease: टीबी एक संक्रामक बीमारी है, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के कारण होती है। आमतौर यह बीमारी फेफड़ों को प्रभावित करती है। लेकिन, यह सिर्फ फेफड़ों तक ही सीमित नहीं है। टीबी शरीर के कई अन्य अंगों को भी प्रभावित कर सकता है। अगर टीबी की बीमारी की समय पर पहचान न की जाए, तो यह जानलेवा हो सकता है। वहीं, यह बीमारी एक से दूसरे व्यक्ति में भी आसानी से फैल सकता है। यह मुख्य रूप से हवा के जरिए फैलता है। जब संक्रमित व्यक्ति खांसता, छींकता या तेज से बोलता है तो बैक्टीरिया हवा में फैल जाते हैं। जब स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में ये बैक्टीरिया जाते हैं, तो वह भी संक्रमित हो सकता है। आपको बता दें कि रात में पसीना आना, तेजी से वजन कम होना, थकान और कमजोरी आदि टीबी के सबसे आम लक्षण हो सकते हैं। आइए, PSRI हॉस्पिटल की सीनियर कंसल्टेंट- पल्मोनोलॉजी क्रिटिकल केयर एंड स्लीप मेडिसिन की डॉ. नीतू जैन (Dr Neetu Jain Senior consultant pulmonology critical care and sleep medicine PSRI hospital) से जानते हैं टीबी शरीर के किन अंगों को प्रभावित करता है?

टीबी किन अंगों को प्रभावित करता है?

1. लिम्फ नोड्स

लिम्फ नोड्स में टीबी की बीमारी हो सकती है। टीबी की बीमारी गर्दन, बगल या जांघ के पास मौजूद लिम्फ नोड्स को प्रभावित कर सकता है। इसकी वजह से गर्दन में गांठ, गर्दन में सूजन, गांठ का धीरे-धीरे बढ़ना या कभी-कभी दर्द होना जैसे लक्षण महसूस हो सकते हैं।

2. फेफड़े

यह टीबी का सबसे सामान्य रूप है। इसमें फेफड़े संक्रमित होते हैं। फेफड़ों का टीबी एक से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल सकता है। इसलिए फेफड़ों के टीबी से संक्रमित रोगी से खुद को बचाए रखना बहुत जरूरी है। अगर 2 हफ्ते से ज्यादा समय से खांसी है, तो टीबी की जांच जरूर कराएं। वहीं, बलगम में खून आना, सीने में दर्द और सांस लेने में दिक्कत आदि भी फेफड़ों के टीबी के लक्षण हो सकते हैं।

3. हड्डियों

टीबी रोग हड्डियों और जोड़ों को भी प्रभावित कर सकता है। टीबी की बीमारी हड्डी और जोड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है। जब किसी व्यक्ति को हड्डियों का टीबी होता है, तो उसे पीठ या जोड़ों में दर्द हो सकता है। इसकी वजह से रोगी को चलने-फिरने में मुश्किल हो सकती है। साथ ही, कमजोरी और सूजन भी महसूस हो सकती है। आपको बता दें की रीढ़ की टीबी खतरनाक हो सकता है।

4. दिमाग

जब टीबी दिमाग की झिल्लियों को प्रभावित करता है, तो इसे टीबी मेनिनजाइटिस कहते हैं। यानी टीबी दिमाग में भी हो सकती है। इसकी वजह से रोगी को तेज सिरदर्द, उल्टी, गर्दन में अकड़न और बेहोशी जैसे लक्षण महसूस हो सकते हैं। यह स्थिति बेहद खतरनाक होती है, इसलिए इसका तुरंत इलाज करवाना बहुत जरूरी होता है।

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टीबी के कौन-से लक्षण खतरनाक होते हैं?

अगर खून वाली खांसी आ रही है तो टीबी की बीमारी खतरनाक मानी जाती है। यह फेफड़ों में गंभीर संक्रमण का संकेत हो सकता है।

जब टीबी रोगियों को कई दिनों तक तेज बुखार रहता है, तो यह गंभीर संकेत हो सकता है।

अगर रोगी का तेजी से वजन कम हो रहा है, तो यह टीबी के गंभीर होने का संकेत हो सकता है।

जब टीबी की वजह से फेफड़े ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं, तो रोगी को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है।

हो सकती है। बेहोशी और दौरे भी टीबी के खतरनाक होने का संकेत होता है।

Highlights:

टीबी की बीमारी जोड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है।

दिमाग का टीबी जानलेवा हो सकता है।

टीबी रोग कमजोरी और थकान का कारण बन सकता है।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।