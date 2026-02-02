Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Where does thyroid pain occur Which body pains should not be ignored: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में थकान, शरीर दर्द और कमजोरी को लोग अक्सर सामान्य मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन जब ये लक्षण लंबे समय तक बने रहें, तो यह किसी गंभीर स्वास्थ्य समस्या का संकेत भी हो सकते हैं। ऐसी ही एक आम लेकिन अक्सर अनदेखी की जाने वाली समस्या है - थायराइड से जुड़ी बीमारी।
थायराइड की समस्या होने पर गर्दन में दर्द, शरीर में भारीपन, लगातार थकान और मांसपेशियों में दर्द जैसी परेशानियां हो सकती हैं।
अगर समय रहते इसकी पहचान न की जाए, तो यह व्यक्ति के स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता पर गहरा असर डाल सकती है।
थायराइड से जुड़ा दर्द आमतौर पर गर्दन के सामने वाले हिस्से में महसूस होता है। कई बार यह दर्द इतना हल्का होता है कि लोग इसे सामान्य समझकर टाल देते हैं, लेकिन धीरे-धीरे यह बढ़ सकता है। लेकिन आपको ये बात समझनी होगी कि थायराइड का दर्द आम दर्द के मुकाबले थोड़ा अलग होता है। इसमें गर्दन के आगे दर्द या कोमलता, दर्द वाले हिस्से को छूने पर सेंसेटिविटी, दर्द का जबड़े या कान तक दर्द का फैलना शामिल है। कुछ मामलों में यह दर्द सूजन के कारण होता है, जिसे थायराइड इंफ्लेमेशन कहा जाता है।
थायराइड की समस्या केवल गर्दन तक सीमित नहीं रहती, बल्कि इसका असर पूरे शरीर पर पड़ता है। इसमें शामिल हैः
ये सभी लक्षण अक्सर सूजन या हार्मोन असंतुलन के कारण होते हैं।
डॉ. रश्मि कहती हैं हमारे पास जो मरीज आते हैं वो अक्सर ये बताते हैं कि उन्हें गर्दन के आसपास लगातार एक तरह की जकड़न या भारीपन महसूस होता है, जो ठीक होने का नाम नहीं लेता। ये दर्द समय के साथ बढ़ सकता है। ये थायराइड जैसी बीमारी का संकेत होता है।
थायराइड हार्मोन हमारे शरीर की ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं। जब इनका स्तर कम या ज्यादा हो जाता है, तो शरीर पर सीधा असर पड़ता है।
इस वजह से व्यक्ति को हर समय थकान महसूस होती है, चाहे वह ज्यादा काम न भी करे। तो उसे डॉक्टर की सलाह पर समय- समय पर थायराइड का टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। थायराइड का टेस्ट करवाने के बाद डॉक्टर की सलाह लेकर जरूरत पड़ने पर दवा का सेवन जरूर करें।
गर्दन में दर्द, शरीर में कमजोरी, लगातार थकान और वजन में बदलाव को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये सभी लक्षण थायराइड की समस्या की ओर इशारा कर सकते हैं। अगर समय रहते जांच करवा ली जाए, तो थायराइड को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है और व्यक्ति एक स्वस्थ जीवन जी सकता है।
अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
