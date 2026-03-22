बवासीर में कब पड़ती है सर्जरी की जरूरत? जानें इसके लिए कौन-सी सर्जरी है बेस्ट

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Piles Surgery: बवासीर एक आम समस्या है, आजकल ज्यादातर लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। बवासीर एक बेहद पीड़ादायक समस्या है, इसकी वजह से गुदा यानी एनल एरिया की नसें सूज जाती हैं। इसकी वजह से मल त्याग के दौरान काफी दर्द और जलन जैसी समस्याएं महसूस होती हैं। कुछ लोगों को बवासीर की वजह से मल त्याग के दौरान खून भी निकलता है। ऐसे में ज्यादातर लोगों को लगता है कि अब सर्जरी की मदद से ही बवासीर को ठीक किया जा सकता है। जबकि, सभी मामलों में बवासीर के रोगियों को सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है। ज्यादातर मामलों में बवासीर को दवाइयों, खान-पान और सही लाइफस्टाइल को फॉलो करके ही ठीक कर दिया जाता है। आइए, एससीएम हेल्थकेयर के प्रिंसिपल कंसल्टेंट, यूरोलॉजी और सेक्सोलॉजी डॉ. विनीत मल्होत्रा (Dr. Vineet Malhotra, Principal Consultant, Urology, Sexology, Andrology, Infertility Treatment, SCM Healthcare.) से जानते हैं कि बवासीर के रोगियों को सर्जरी की जरूरत कब पड़ती है?
आपको बता दें कि बवासीर रोगियों को सर्जरी की जरूरत तभी पड़ती है, जब स्थिति गंभीर हो जाती है।
डॉ. विनीत मल्होत्रा बताते हैं कि बवासीर के इलाज के लिए कई सर्जिकल तकनीकें उपलब्ध हैं। मरीज की स्थिति के अनुसार तय किया जाता है कि कौन-सी तकनीक का इस्तेमाल किया जाना है।
इस सर्जरी की मदद से मल द्वार पर सूजी हुई नसों को हटा दिया जाता है। इस सर्जरी को सबसे ज्यादा प्रभावी माना जाता है। गंभीर मामलों में इसी सर्जरी को करवाने की सलाह दी जाती है। हालांकि, इस सर्जरी के बाद रिकवरी में समय ज्यादा लग सकता है।
यह एक आधुनिक तकनीक है। इसमें मस्सों को स्टेपल कर दिया जाता है। इससे दर्द कम हो जाता है और रिकवरी भी जल्दी हो जाती है। इस सर्जरी के बाद मल त्याग के दौरान निकलने वाले खून को भी रोकने में मदद मिलती है।
आजकल लेजर सर्जरी बेहद लोकप्रिय हो रही है। इस सर्जरी की मदद से भी बवासीर का इलाज किया जाता है। इसमें सूजी हुई नसों को हटाया जाता है। लेजर सर्जरी कम दर्दनाक होती है और जल्दी रिकवरी में भी मदद मिलती है। हालांकि, हर बवासीर के मरीज के लिए लेजर सर्जरी सही नहीं मानी जाती है।
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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