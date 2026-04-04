प्रोस्टेट कैंसर है या नहीं कैसे पता करें? डॉक्टर से जानें पुरुषों को कब शुरू कराना चाहिए टेस्ट

Prostate Cancer: प्रोस्टेट कैंसर पुरुषों में होने वाली एक आम समस्या है। इसलिए पुरुषों को समय-समय पर प्रोस्टेट की जांच जरूर करानी चाहिए।

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प्रोस्टेट कैंसर धीरे-धीरे बढ़ने वाली बीमारी है, जिसका शुरुआती स्टेज में पता लगाना काफी मुश्किल होता है। यह परेशानी आमतौर पर 60-70 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुषों में धीरे-धीरे विकसित होता है। शुरुआती स्टेज में इसके कोई लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। पुरुषों को शुरुआत में कोई दर्द नहीं महसूस होता है और न किसी तरह के लक्षण दिखाई देते हैं, इसलिए यह एक साइलेंट खतरा माना जाता है। भारतीय पुरुषों में मुख्य रूप से शहरों में तेजी से यह परेशानी बढ़ती जा रही है। समय रहते इस समस्या को जानने के लिए रेगुलर चेक-अप बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि जल्दी पता चलने से इलाज काफी ज्यादा आसान हो जाता है। इस लेख में हम प्रोस्टेट कैंसर के बारे में जानेंगे, ताकि समय रहते इसका पता चल सके और इसकी गंभीरता को कम किया जा सके।

क्या कहती है रिपोर्ट?

इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की रिपोर्ट और नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम के पब्लिश किए गए डेटा से पता चलता है कि प्रोस्टेट कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं। बढ़ती उम्र के साथ इसके होने का खतरा अधिक होता है। वहीं, आज के समय में बदलते लाइफस्टाइल की वजह से भी प्रोस्टेट कैंसर का खतरा काफी बढ़ गया है। डॉ. रघुनाथएसके, सीनियरकंसल्टेंटऔरयूरो -ऑन्कोलॉजीऔररोबोटिकसर्जरीकेडायरेक्टर, एचसीजीकैंसरहॉस्पिटल, बैंगलोर का कहना है कि परिवारों के लिए, यह रिस्क कोई छोटी-मोटी बात नहीं है। यह उन पिताओं पर असर डालता है, जो घर संभालते हैं और उन पतियों पर जो जिम्मेदारियां उठाते हैं। स्क्रीनिंग सिर्फ एक मेडिकल सलाह नहीं है। यह खुद के लिए और उन लोगों के लिए जरूरी है, जो आप पर निर्भर होते हैं।

Dr. raghunath

प्रोस्टेट कैंसर के जोखिमों को समझना है जरूरी

डॉक्टर का कहना है कि प्रोस्टेट एक छोटी सी ग्लैंड है, जो पुरुषों में ब्लैडर के नीचे होती है। यह फ्लूइड बनाने का कार्य करता है, जो स्पर्म को पोषण देता है और इसे ले जाता है। उम्र के साथ, प्रोस्टेट का अक्सर बड़ा हो जाता है। यह बढ़ना आम है और आमतौर पर कैंसररहित होता है। लेकिन कुछ पुरुषों में एबनॉर्मल सेल्स बिना कंट्रोल के बढ़ने लगते हैं, जिससे कैंसर होने का खतरा रहता है।

डॉक्टर कहते हैं कि बढ़ती उम्र भी प्रोस्टेट कैंसर का एक बड़ा रिस्क है। अधिकतर मामलों में 50 साल की उम्र के बाद इसका पता चलता है।

अगर आपके घर में आपके पिता या भाई को प्रोस्टेट कैंसर है, तो इसके होने का चांस और बढ़ जाता है।

शहरी लाइफस्टाइल, जिसमें बैठे रहने की आदतें, मोटापा और खान-पान में बदलाव शामिल हैं। इंडियन स्टडीज में इसके कारणों के तौर पर करीब से देखा जा रहा है।

इसकी पहचान करना है बड़ी चुनौती

डॉक्टर कहते हैं कि प्रोस्टेट कैंसर की पहचान करना बहुत ही बड़ी चुनौती है। चुनौती यह है कि शुरुआती प्रोस्टेट कैंसर में शायद कोई खास लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। इसके लक्षण तब दिखाई देते हैं, जो मरीज की स्थिति गंभीर होने लगती है। कुछ लक्षण सामान्य हैं, जैसे-

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इस तरह के लक्षण दिखाई देने पर फौरन अपने डॉक्टर से सलाह लें, ताकि समय पर इलाज शुरू हो सके।

प्रोस्टेट कैंसर की स्क्रीनिंग क्यों जरूरी है?

डॉ. रघुनाथ कहते हैं कि स्क्रीनिंग से प्रोस्टेट कैंसर का पता लक्षण दिखने से पहले ही चल जाता है। जल्दी पता चलने का मतलब है इसका समय पर इलाज हो सकता है और समय पर पता चलने से इलाज बहुत ही आसान हो जाता है। यूरोपियन एसोसिएशन ऑफ यूरोलॉजी की गाइडलाइंस के अनुसार, जिनका जिक्र भारतीय ऑन्कोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट अक्सर करते हैं, जिसमें नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के नतीजों से जुड़ी सलाह भी शामिल है, स्क्रीनिंग के फैसले उम्र, रिस्क प्रोफ़ाइल और पूरी सेहत के आधार पर हर व्यक्ति को लेने चाहिए।

प्रोस्टेट कैंसर के प्राइमरी स्क्रीनिंग टूल्स हैं?

प्रोस्टेट-स्पेसिफिक एंटीजन (PSA) टेस्ट : यह एक आसान ब्लड टेस्ट है, जो PSA लेवल को मापता है। बढ़ा हुआ लेवल प्रोस्टेट कैंसर का संकेत हो सकता है, हालांकि यह नॉन-कैंसरस कंडीशन की वजह से भी बढ़ सकता है।

डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन (DRE) : एक छोटा फिजिकल एग्जामिनेशन जिसमें डॉक्टर प्रोस्टेट में एबनॉर्मलिटीज़ की जांच करता है।

ये टेस्ट परफेक्ट नहीं होते हैं। PSA लेवल पर कई फैक्टर्स का असर हो सकता है। इसीलिए स्क्रीनिंग सबके लिए एक जैसी सलाह नहीं है। इसके लिए डिस्कशन की ज़रूरत होती है। इसके लिए जजमेंट की ज़रूरत होती है। इसके लिए फायदे और ओवरडायग्नोसिस के बीच बैलेंस की ज़रूरत होती है।

पुरुषों को कब टेस्ट करवाना चाहिए?

पहले 45 साल की उम्र के बाद पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर का खतरा रहता है। लेकिन, अब 40 की उम्र से ही पुरुषों में इसका जोखिम बढ़ गया है। खासकर, भारत के बड़े शहरों में खराब जीवनशैली की वजह से इस बीमारी का खतरा काफी बढ़ गया है। इसलिए अगर आप 40 साल के हैं तो रूटी स्क्रीनिंग जरूर कराएं। इससे बीमारी समय पर पकड़ में आएगी और बीमारी का समय पर इलाज संभव हो पाएगा। स्क्रीनिंग से बीमारी का जल्दी पता चल जाता है।

अगर आपको कोई दर्द या तकलीफ नहीं है, इसके बावजूद भी समय-समय पर स्क्रीनिंग बहुत जरूरी है। अगर बीमारी जल्दी पकड़ में आ जाती है, तो इलाज संभव है। वहीं, बाद में सर्जरी, रेडिएशन या हार्मोन थेरेपी दी जाती है।

पुरुषों को प्रोस्टेट कैंसर से बचाव के लिए क्या करना चाहिए?

प्रोस्टेट कैंसर से बचाव के लिए वजन को नियंत्रण में रखना बहुत जरूरी है।

शारीरिक रूप से सक्रिय रहें। रेगुलर एक्सरसाइज और योग जरूर करें।

फलों, सब्जियों और साबुत अनाज से भरपूर डाइट लें।

रेड मीट और प्रोसेस्ड फूड का सेवन करने से बचें।

तंबाकू और शराब के सेवन से पूरी तरह परहेज करें।

50 साल से ज्यादा उम्र के पुरुषों और जिन्हें पहले से इसका खतरा है, उन्हें समय-समय पर प्रोस्टेट हेल्थ चेकअप जरूर कराते रहना चाहिए।

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Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।