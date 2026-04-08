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पीरियड डेट मिस होने पर प्रेग्नेंसी टेस्ट कब करना चाहिए? जानें रिजल्ट कब आता है सटीक

Pregnancy Test: कई लोग पीरियड मिस होते ही प्रेग्नेंसी टेस्ट कर लेते हैं, जबकि ऐसा करने से रिजल्ट में गड़बड़ी आ सकती है। इसलिए सही समय पर प्रेग्नेंसी टेस्ट करना जरूरी होता है।

पीरियड डेट मिस होने पर प्रेग्नेंसी टेस्ट कब करना चाहिए? जानें रिजल्ट कब आता है सटीक
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VerifiedMedically Reviewed By: Dr. Archana Dhawan Bajaj

Written by Anju Rawat |Published : April 8, 2026 4:50 PM IST

Pregnancy Test: जब एक कपल प्रेग्नेंसी प्लान करता है, तो वह सबसे ज्यादा एक्साइटेड रहता है। वह कपल गुड न्यूज का बेसब्री से इंतजार करता है। जैसे ही महिला के पीरियड मिस होते हैं, कपल खुश हो जाता है और महिला जल्दबाजी में प्रेग्नेंसी टेस्ट कर लेती हैं। जबकि, पीरियड डेट मिस होते ही कभी भी प्रेग्नेंसी टेस्ट नहीं करना चाहिए। पीरियड मिस होते ही टेस्ट करने पर प्रेग्नेंसी रिजल्ट नेगेटिव आ सकता है, क्योंकि शुरुआत के दिनों में hCG हार्मोन का स्तर कम रहता है। इससे प्रेग्नेंसी का सही पता नहीं चल पाता है। इसलिए प्रेग्नेंसी का सटीक रिजल्ट जानने के लिए आपको सही समय पर टेस्ट करना बहुत जरूरी होता है। आइए, नर्चर आईवीएफ क्लीनिक की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. अर्चना धवन बजाज (Dr. Archana Dhawan Bajaj, Gynaecologist and IVF expert, Nurture IVF Clinic)

पीरियड डेट मिस होने पर प्रेग्नेंसी टेस्ट कब करना चाहिए?

डॉ. अर्चना धवन बजाज बताती हैं, "पीरियड डेट मिस होने के 6 से 7 दिन बाद आप प्रेग्नेंसी टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने रिलेशन बनाया है और पीरियड डेट मिस हो गई है, तो इसके 7 से 7 दिन बाद टेस्ट करवाना सही माना जाता है। दरअसल, इस समय तक शरीर में hCG हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है। इसलिए इन दिनों में प्रेग्नेंसी टेस्ट का रिजल्ट सटीक आने की संभावना ज्यादा रहती है।"

अगर आप प्रेग्नेंसी प्लान कर रहे हैं और पीरियड डेट मिस हो गई है, तो कम से कम 6 दिन इंतजार करें और इसके बाद ही यूरिन प्रेग्नेंसी टेस्ट करें। सबसे पहले आप घर पर यूरिन से प्रेग्नेंसी टेस्ट कर सकते हैं। अगर प्रेग्नेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, तो डॉक्टर से कंसल्ट करें। डॉक्टर दोबारा से प्रेग्नेंसी की जांच कर सकते हैं और अगर रिजल्ट पॉजिटिव आता है, तो महिला को समय-समय पर जांच के लिए बुलाया जा सकता है। साथ ही, आयरन, फोलिक एसिड और कैल्शियम आदि के सप्लीमेंट्स खाने की सलाह दी जा सकती है।

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प्रेग्नेंसी टेस्ट कैसे करें?

  • अगर आप घर पर प्रेग्नेंसी किट से टेस्ट कर रही हैं, तो सुबह का पहला यूरिन सबसे बेहतर होता है। इस दौरान hCG हार्मोन की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे परिणाम सही निकलता है। अगर पीरियड डेट मिस होने के एक सप्ताह बाद प्रेग्नेंसी नेगेटिव आती है, लेकिन पीरियड फिर भी नहीं हुआ तो 3 से 5 दिन बाद टेस्ट दोबारा करें।
  • पीरियड मिस होने का मतलब हर बार प्रेग्नेंसी नहीं होता है। कभी-कभी हार्मोनल बदलाव और तनाव की वजह से भी मासिक धर्म चक्र अनियमित हो जाता है। इसकी वजह से पीरियड में देरी हो सकती है।
  • अगर आप पीरियड मिस होते ही 1 से 2 दिन में टेस्ट कर लेती हैं, तो इससे फॉल्स प्रेग्नेंसी रिजल्ट आ सकता है। क्योंकि उस समय पर hCG हार्मोन पर्याप्त मात्रा में नहीं बनता है और प्रेग्नेंसी पॉजिटिव होने के बाद भी नेगेटिव दिखा सकता है।

प्रेग्नेंसी के शुरुआती लक्षण

अगर आपको पीरियड मिस होने के साथ ही, ये लक्षण भी महसूस हो तो आप टेस्ट कर सकती हैं। इसमें शामिल हैं-

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  • मतली या उल्टी होना
  • थकान और कमजोरी
  • बार-बार पेशाब आना
  • स्तनों में दर्द या भारीपन महसूस होना

Highlights:

  • प्रेग्नेंसी टेस्ट पीरियड मिस होने के 6 से 7 दिन बाद करना चाहिए।
  • प्रेग्नेंसी के दौरान स्तनों में दर्द महसूस हो सकता है।
  • पीरियड मिस होते ही प्रेग्नेंसी टेस्ट करने से रिजल्ट सटीक नहीं आता है।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

About the Author

अंजू रावत

अंजू रावत एक अनुभवी हेल्थ, फिटनेस, रिलेशनशिप, ब्यूटी और लाइफस्टाइल लेखक हैं, जिन्हें इन विषयों पर लिखने ... Read More