दस्त लगने पर बच्चों को कब देना चाहिए ORS? बता रहे हैं हेल्थ एक्सपर्ट

नौतपा के दिनों में अक्सर लू लगने या गर्म हवाओं के संपर्क में आने से बच्चों को दस्त लग जाते हैं। दस्त लगने पर बच्चों को ORS देना सही माना जाता है। लेकिन बच्चों को दस्त लगने पर कब ORS देना चाहिए यह जानना हर पेरेंट्स के लिए जरूरी है।

Written By: Ashu Kumar Das | Published : May 29, 2026 8:35 AM IST

Medically Verified By: Dr. Shailesh Sharma

दस्त लगने पर बच्चों को ORS देना जरूरी है। (Image Credit- ChatGPT)

भारत में इन दिनों नौतपा चल रहा है। नौतपा यानी की पूरे साल के 9 सबसे ज्यादा गर्म दिन। नौतपा में भीषण गर्मी पड़ती है और लोग इससे राहत पाने के लिए कोई भी उपाय अपनाने को तैयार होते हैं। इन 9 दिनों में घर के बच्चों का खास ख्याल रखने की जरूरत होती है। नौतपा में बच्चों की देखभाल में छोटी सी भी लापरवाही दस्त की समस्या का कारण बन सकती है। दरअसल, नौतपा में लू लगने और गर्म हवाओं के संपर्क में रहने से बच्चों को दस्त हो सकते हैं। दस्त बच्चों के शरीर में पानी और जरूरी पोषण की कमी (डिहाइड्रेशन) का कारण बन सकता है। बच्चों को जब दस्त लगते हैं तब घर के बुजुर्ग और हेल्थ एक्सपर्ट उन्हें ओआरएस (ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन) देने की बात कहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि दस्त लगने पर बच्चों को ओआरएस कब देना चाहिए और इसे कैसे पिलाना चाहिए? आइए जानते हैं इन सवालों के जवाब।

ओआरएस क्या है?

ओआरएस एक खास प्रकार का घोल होता है। ओआरएस को पानी, नमक और चीनी की मात्रा को संतुलित करके तैयार किया जाता है। यह दस्त या उल्टी के कारण शरीर से निकलने वाले पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को पूरा करने में मदद करता है।

ORS शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करताहै।

दस्त लगने पर बच्चों को ओआरएस कब देना चाहिए?

नई दिल्ली के मॉडल टाउन स्थित यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. शैलेश शर्मा के अनुसार, छोटे बच्चों में पेरेंट्स को जैसे ही ऐसा लगे कि उन्हें दस्त या उल्टी की समस्या 1 से 2 बार हो चुकी है, उन्हें तुरंत ही ओआरएस देना शुरू कर देना चाहिए। दस्त की समस्या में बच्चों में कभी भी डिहाइड्रेशन के लक्षण सामने आने का इंतजार नहीं करना चाहिए। बच्चे को बार-बार पतले दस्त हो रहे हों, दस्त के साथ उल्टी भी हो रही हो और बच्चा सामान्य से कम पेशाब कर रहा हो। तो इन परिस्थितियों में बच्चों को तुरंत ओआरएस देना शुरू कर देना चाहिए।

बच्चे को कितना ओआरएस देना चाहिए?

डॉ. शैलेश शर्मा बताते हैं कि अगर बच्चे की उम्र 2 साल से है तो दस्त लगने पर उसे 50 से 100 मिलीलीटर ओआरएस देना पर्याप्त होता है। इसके अलावा 2 साल से अधिक उम्र के बच्चों को हर दस्त के बाद 100 से 200 मिलीलीटर ओआरएस दिया जा सकता है।

दस्त लगने पर बच्चा कमजोर हो सकता है।

बच्चों को ओआरएस पिलाने का सही तरीका

ओआरएस का घोल पैकेट पर दिए गए निर्देशों के अनुसार ही तैयार करें। घोल तैयार करने के लिए साफ और उबला हुआ ठंडा पानी इस्तेमाल करें। दस्त लगने पर बच्चे को चम्मच या कप की मदद से धीरे-धीरे पिलाएं। एक बार तैयार करने के बाद ओआरएस को 12 से 16 घंटे के बीच खत्म करें।

बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ बताते हैं कि दस्त शुरू होते ही बच्चों को ओआरएस देना चाहिए ताकि शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी न हो। समय पर ओआरएस देने से डिहाइड्रेशन का खतरा काफी हद तक कम किया जा सकता है।

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Disclaimer: बच्चों को दस्त लगने पर ओआरएस देना उन्हें गंभीर बीमारी से बचा सकता है। बच्चों को ओआरएस देते समय हमेशा उसे फ्रेश ही तैयार करें। दस्त की समस्या में बच्चों को ओआरएस देना पर्याप्त नहीं है, उनका इलाज डॉक्टर से जरूर करवाएं।