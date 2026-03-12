थकान और कमजोरी बताती है खराब हो गई है किडनी, 5 अन्य लक्षण दिखने पर हो जाएं सचेत

Kidney Kharab Hone Par Kya Hota Hai: हम अपने शरीर में दिखने वाले कुछ संकेतों को अनदेखा कर देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं छोटी-छोटी गलतियां ही हमारी किडनी को खराब कर रही हैं? आइए जानते हैं कैसे।

Kidney Kharab Hone Par Kaise Pta Chalta Hai: शरीर को स्वस्थ रखने में किडनी की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। किडनी खून को साफ करने, शरीर से विषैले पदार्थों और अतिरिक्त पानी को बाहर निकालने का काम करती है। लेकिन जब किडनी की कार्यक्षमता धीरे-धीरे कम होने लगती है तो शरीर कुछ शुरुआती संकेत देने लगता है। समस्या यह है कि अधिकतर लोग इन संकेतों को सामान्य थकान या छोटी-मोटी परेशानी समझ कर नजरअंदाज कर देते हैं। विश्व किडनी दिवस के इस मौके पर (World Kidney Day 2026)आकाश हेल्थ केयर के नेफ्रोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट एक्सपर्ट डॉक्टर अनुपम रॉय का कहना है कि अगर इसके शुरुआती लक्षणों को समय रहते पहचान लिया जाए तो गंभीर स्थिति से बचा जा सकता है।

एक्सपर्ट के अनुसार किडनी की बीमारी अक्सर धीरे-धीरे विकसित होती है और लंबे समय तक स्पष्ट लक्षण दिखाई नहीं देते। इसी कारण इसे ‘साइलेंट डिजीज’ भी कहा जाता है। लेकिन कुछ शुरुआती संकेत ऐसे होते हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये किडनी के खराब होने की शुरुआत का संकेत हो सकते हैं। यह समस्या आगे चलकर Chronic Kidney Disease जैसी गंभीर स्थिति का रूप भी ले सकती है। आइए आपको बताते हैं किडनी खराब होने पर क्या होता है?

बार-बार थकान और कमजोरी

अगर बिना ज्यादा काम किए ही लगातार थकान महसूस हो रही है, तो यह किडनी की समस्या का संकेत हो सकता है। जब किडनी सही तरीके से खून को फिल्टर नहीं कर पाती, तो शरीर में विषैले तत्व जमा होने लगते हैं। इससे शरीर में कमजोरी, थकान और ऊर्जा की कमी महसूस हो सकती है।

पैरों और चेहरे पर सूजन

किडनी का काम शरीर से अतिरिक्त तरल पदार्थ को बाहर निकालना होता है। लेकिन जब किडनी कमजोर होने लगती है तो शरीर में पानी जमा होने लगता है। इससे पैरों, टखनों, हाथों और चेहरे पर सूजन दिखाई दे सकती है।

पेशाब में बदलाव

किडनी की बीमारी का एक महत्वपूर्ण संकेत पेशाब में बदलाव भी हो सकता है। जैसे बार-बार पेशाब आना, पेशाब में झाग आना, पेशाब का रंग गहरा होनाया पेशाब करते समय जलन महसूस होना। कई बार पेशाब की मात्रा भी कम हो जाती है, जो किडनी की समस्या का संकेत हो सकता है।

भूख कम लगना और मितली

किडनी के ठीक से काम न करने पर शरीर में विषैले पदार्थ जमा होने लगते हैं, जिससे भूख कम लगना, मितली या उल्टी जैसी समस्या हो सकती है। कई लोगों को मुंह का स्वाद भी बदलता हुआ महसूस होता है।

त्वचा में खुजली और सूखापन

जब खून में अपशिष्ट पदार्थ जमा होने लगते हैं तो त्वचा पर भी इसका असर दिखाई देता है। इससे त्वचा में खुजली, रूखापन और जलन जैसी समस्या हो सकती है।

डॉक्टर की क्या है सलाह

डॉक्टर के अनुसार, ‘किडनी की बीमारी अक्सर शुरुआती चरण में स्पष्ट लक्षण नहीं देती, लेकिन शरीर कुछ संकेत जरूर देता है। यदि किसी व्यक्ति को लगातार सूजन, थकान, पेशाब में बदलाव या भूख कम लगने जैसी समस्या हो रही है, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। समय पर जांच और उपचार से किडनी को गंभीर नुकसान से बचाया जा सकता है।’

उन्होंने यह भी बताया कि डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा और अस्वस्थ जीवनशैली किडनी की बीमारी के प्रमुख कारणों में शामिल हैं। इसलिए नियमित स्वास्थ्य जांच, संतुलित आहार और पर्याप्त पानी पीना किडनी को स्वस्थ रखने के लिए बेहद जरूरी है।

किडनी को स्वस्थ रखने के लिए टिप्स

रोज पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं नमक और प्रोसेस्ड फूड का सेवन कम करें ब्लड प्रेशर और शुगर को नियंत्रण में रखें धूम्रपान और अत्यधिक शराब से बचें साल में कम से कम एक बार किडनी की जांच जरूर कराएं

विशेषज्ञों का कहना है कि किडनी की बीमारी का समय पर पता चल जाए तो उसका इलाज संभव है। इसलिए शरीर में दिखने वाले इन संकेतों को नजरअंदाज करने के बजाय तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना ही समझदारी है।

